Dodecarun, parte il Trofeo di Mezzofondo

È arrivato il giorno della novità per il Circuito Dodecarun . Giovedì 3 luglio , allo Stadio Lamarmora-Pozzo di Biella, andrà in scena The First Call 5000 , prima prova del Trofeo Piemonte di Mezzofondo . Il 5000 metri in programma, con l’organizzazione della Pietro Micca Biella Running , non darà punti diretti per il circuito, ma sarà valutato insieme alle altre tre prove del Trofeo: il 9 luglio a Borgomanero (3000 metri), il 3 settembre a Ivrea (1500 metri) e il 10 ottobre ad Alessandria (10000 metri). Solo la classifica finale del Trofeo assegnerà punti per il Dodecarun.

«La maggior parte degli amatori piemontesi preferisce la strada – commentano Giorgio e Steve Goggi, ideatori del circuito – Per incentivare le prove in pista abbiamo deciso, in collaborazione con il Comitato Regionale della Fidal, di inserire il Trofeo nel calendario di Dodecarun. Anche con la speranza di attirare partecipanti dalle altre regioni».

Una speranza confermata dai fatti. «Abbiano ricevuto 150 iscrizioni da 6 regioni, 15 province e 41 società», conferma Paolo Vialardi, del Pietro Micca Biella Running. Una partecipazione massiccia che però non va a scapito della qualità, specie in campo femminile, dove quattro atlete si presenteranno quattro atlete con un PB inferiore ai 17 minuti e tre atleti con una prestazione inferiore ai 15’. «Sarà una festa – continua Vialardi – abbiamo ottenuto dalla Fidal l’autorizzazione a inserire una serie non competitiva, novità assoluta per il Piemonte. Ogni serie avrà una sua colonna sonora e a abbiano allestito una fanzone che consentirà di seguire le gare e sostenere amici e compagni di squadra all’interno della pista».

Il via alla prova non competitiva verrà data alle 19.30. A seguire le cinque serie competitive. Tra gli iscritti figurano Giuliano Caresio e Nadia Chiabrera, leader delle classifiche Dodecarun dopo le prime nove prove.

Queste le classifiche del circuito Dodecarun dopo 9 tappe

Uomini. 1. Giuliano Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 408 punti; 2 Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 391; 3. Laratore (Roata Chiusani) 318; 4. Bono (Pod. Robbiese) 259; 5. Roselli (Atl. Novese) 190; 6. Zamuner (Atl. Santhià) 185; 7. Aimar (Atl. Pinerolo) 174; 8. Picollo (Maratoneti Genovesi) 143; 9. Martinotti (Run of Made) 142; 9. Cazzato Corciulo (Run of Made) 136.

Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 343 punti; 2. Cavalieri (Sisport) 298; 3. Di Salvo (Roata Chiusani) 266; 4. Mocci (Bio Correndo Avis) 261; 5. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 225; 6. Rabbia (Brancaleone Asti) 224; 7. Laino (Brancaleone Asti) 208; 8. Azeroual (Atl. Alessandria) 181; 9. Gaiola (Atl. Pinerolo) 177; 10. Marchisa (Atl. Alessandria) 131.