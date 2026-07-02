Supercoppa 2026: la Bertram sfida Venezia davanti al pubblico di casa

Sarà l’Umana Reyer Venezia l’avversaria della Bertram Derthona Tortona nella semifinale della Supercoppa 2026, il primo trofeo ufficiale della stagione 2026/27 che sabato 19 e domenica 20 settembre si giocherà proprio nella casa del Club tortonese, la Nova Arena.

Per le due squadre sarà la riproposizione della serie che le ha viste protagoniste negli scorsi playoff fino alla decisiva Gara 5, un confronto che unito all’ultimo in regular season e alla semifinale della Supercoppa farà salire a 7 le sfide consecutivi tra le due contendenti, che si incrociano in qualità di finalista della Final Eight di Coppa Italia 2026, la Bertram Derthona, e di finalista della Finale Scudetto, l’Umana Reyer.

L'altra semifinale vedrà protagonisti i Campioni d'Italia in carica dell'Armani Olimpia Milano e la Virtus Olidata Bologna, entrata dentro la competizione come semifinalista con la miglior testa di serie della Coppa Italia.

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IL CALENDARIO DELLA SUPERCOPPA 2026

SEMIFINALI

Sabato 19 settembre 2026

Armani Olimpia Milano – Virtus Olidata Bologna

Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia

FINALE

Domenica 20 settembre 2026

Nota – L’ordine delle gare e gli orari di gioco saranno comunicati successivamente, anche in base ad esigenze televisive.