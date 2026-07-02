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Fulgor Basket: presentati Morandotti e Santi

Al Matisse di Omegna si è svolta la presentazione di due nuovi giocatori rossoverdi
2 min
Fulgor Basket: presentati Morandotti e Santi

Ieri, al Matisse di Omegna, si è svolta la presentazione di due nuovi giocatori della Paffoni Fulgor Basket: Elia Morandotti ed Edoardo Santi.

«Edoardo è un grande leader, un ottimo difensore e sa giocare molto bene dal palleggio, sia per sé stesso che per i compagni – le parole di coach Michele Belletti. – Sono felice di averlo qui con noi dopo l'ottimo campionato disputato in Serie B Interregionale. Elia è molto giovane: è una guardia classe 2005 che può crescere ulteriormente anche nella fase di playmaking. Ha punti nelle mani, sia con il tiro piazzato sia dal palleggio. A entrambi faccio un grande in bocca al lupo».

«Grazie a tutti per la splendida accoglienza. Conosco coach Belletti, che in passato è stato un mio avversario. Quando è arrivata la chiamata della Fulgor non ho esitato: si tratta di una grande sfida e sono felice di poter far parte di questa società», ha dichiarato Edoardo Santi.

«Sono contento di essere qui, non potevo rifiutare questa opportunità – ha aggiunto Elia Morandotti. – Sono uno che parla poco, me lo dicono sempre anche i compagni, ma posso assicurare che darò il massimo per questa maglia e per raggiungere gli obiettivi della squadra».

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