Trofeo Red Cars: domenica 12 luglio la prima edizione

Adrenalina, spettacolo e grandi emozioni in un unico evento. Domenica 12 luglio il Bocciodromo Rossini di Torino, corso Mamiani 5 ospiterà la prima edizione del Trofeo Red Cars , una manifestazione che unisce due discipline accomunate da passione, tecnica e spettacolarità: il wrestling e la boxe olimpica .

Organizzato dalla Boxing de Rua del maestro Stefano Abatangelo, il Trofeo Red Cars (sponsor e amico ex pugile Daniele Limone) offrirà al pubblico una giornata ricca di emozioni con un solo bigliettoper assistere a due grandi eventi.

Ad aprire il pomeriggio, dalle ore 16, sarà lo show della Taurinorum Wrestling Federation, punto di riferimento del wrestling piemontese, con quattro match ad alto impatto scenico che metteranno in palio il prestigioso Trofeo Red Cars.

Sul ring saliranno alcuni dei protagonisti più apprezzati del panorama italiano ed europeo. Tra questi Nico Narciso, atleta originario di Ancona con esperienze in tutta Europa e negli Stati Uniti; Guido Buriani, ferrarese protagonista sui ring europei e giapponesi e recentemente impegnato come extra talent durante WWE Clash in Italy, il Premium Live Event della più importante federazione mondiale disputato a Torino lo scorso maggio.

A rendere ancora più spettacolare il cast ci saranno il gigantesco Cannonball Jason, oltre 150 chilogrammi di potenza ed esperienza internazionale, Lello Boy Jobs, uno dei giovani talenti più promettenti del wrestling italiano, e gli atleti di casa Gigi Colasanto "The Italian Guy", Cerberus, Emilio Torres e gli irresistibili Verga Boys, il duo formato da Cicco Verga e Beppe Verga, pronti a regalare divertimento e colpi di scena.

Completa il roster Il Napoleone del Ring, head coach della Taurinorum Wrestling Federation, pluricampione italiano e veterano dei principali ring europei.

Dalle ore 18 sarà invece il momento della boxe olimpica, con dodici incontri che vedranno protagonisti atleti emergenti e pugili già affermati.

Grande attenzione sarà riservata ai cinque match validi per l'assegnazione della simbolica Cintura Red Cars, riservata agli incontri che vedranno impegnati gli allievi della Boxing de Rua: Daniele Costantino contro Alessio Guernieri (GST Boxe), Sara Deleonardis contro Sharon Mazzoleni (Wyrd Sport), Andrea Pace Veschi contro Marta Cevrero (PromoBoxe), Erik Shametaj contro Matteo Piras (Boxe Chieri), attuale campione regionale Under 19, Alexandro Da Silva vs Alberto Piras (Accademia della Boxe) oltre all'atteso debutto agonistico di Francesco Ciancia.

Il Trofeo Red Cars nasce con l'obiettivo di valorizzare gli sport da combattimento e offrire al pubblico uno spettacolo capace di coinvolgere appassionati e famiglie, alternando tecnica, agonismo, intrattenimento e grandi emozioni.

Due eventi, un solo biglietto:

Intero: 15 euro

Ridotto (10-15 anni): 10 euro

Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni.

Informazioni:

347 8877843 – 348 6481419

Il conto alla rovescia è iniziato: sabato 12 luglio il Bocciodromo Rossini diventerà il palcoscenico di una grande festa dello sport, dove il fascino del wrestling e l'intensità della boxe olimpica si incontreranno per regalare al pubblico una giornata da vivere tutta d'un fiato.