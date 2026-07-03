Simone Angelucci è pronto a lottare per la Fulgor 

La Paffoni Fulgor Basket comunica che Simone Angelucci, ala grande classe 1998, è un nuovo giocatore rossoverde per le stagioni 2026-2027 e 2027-2028.

Bottegone, Campli, San Severo, Piacenza e Montecatini, tra Serie A2 e Serie B, prima del passaggio a Quarrata con cui - da protagonista assoluto - ha prima vinto la B Interregionale, poi difeso la permanenza in B Nazionale dei toscani. Nella passata stagione quasi 12 punti di media a partita, 5 rimbalzi e quasi 3 assist per l’ala toscana, che porta energia e talento a coach Belletti.

Queste le sue prime dichiarazioni: «Dopo due anni a Quarrata in cui sono stato molto bene - anzi colgo l’occasione per ringraziare la società - avevo voglia di andare in una realtà con ambizioni ancora più importanti. C’è stata la chiamata di coach Belletti e della Fulgor, è stata una notizia favolosa che mi ha riempito d’orgoglio. Ho giocato contro la Paffoni più volte negli anni, è una società di spessore, che trasmette entusiasmo e voglia di lottare, ha sempre costruito squadre competitive per la B Nazionale ed è un punto di riferimento della pallacanestro. Ho avuto un paio di chiacchierate con il coach, che mi ha illustrato il progetto tecnico per formare la squadra e sono rimasto entusiasta. Sono felicissimo di intraprendere questo percorso in una piazza storica, in una società con persone abituate a palcoscenici importanti e che vedono la pallacanestro a questi livelli da tantissimi anni. Credo che sarà un campionato tosto, le squadre saranno tutte molto attrezzate, ma la società e lo staff stanno facendo un ottimo lavoro: Balanzoni è una bandiera, Misters non ha bisogno di presentazioni e io sono pronto a lottare per questa maglia così importante. Sono carico ed entusiasta di iniziare a lavorare per fare il meglio possibile. Ringrazio e saluto tutta la società e i tifosi, ci vediamo presto!»

Angelucci verrà presentato ai tifosi lunedì sera, alle 19:30, nell’area del campo da basket degli Omegna Summer Games.