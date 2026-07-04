Dodecarun: gran festa per il debutto del Trofeo di Mezzofondo a Biella

Sei serie di 5000 metri, circa 150 atleti dai 16 ai 73 anni presentati uno a uno. E poi musica, giochi di luce, una “fanzone” ricavata sul rettilineo finale per consentire al pubblico di sostenere gli atleti da vicino. Una novità assoluta per il compassato movimento piemontese, questo “The first call 5000” andato in scena venerdì sera allo stadio Pozzo-Lamarmora di Biella, valido come prima prova del Trofeo Piemonte di mezzofondo la cui classifica definitiva – dopo le prove di Borgomanero (3000 metri), Ivrea (1500) e Alessandria (10000) – assegnerà punti per il circuito Dodecarun .

«È stata una festa riuscita bene», ha commentato Paolo Vialardi del Pietro Micca Biella Running, la società organizzatrice. «Un esperimento molto efficace sul piano della promozione», ha aggiunto Clelia Zola, presidente del Comitato Regionale della Fidal. «Un’idea che ha portato in pista molti amatori abituati a gareggiare soltanto su strada», ha concluso Giorgio Goggi, promotore con il figlio Steve del circuito Dodecarun.

Sul piano agonistico, bella vittoria (nella sesta e ultima serie, quella dei migliori) di Diego Poletto, ventenne biellese tesserato per l’atletica Mondovì, dopo un avvio in cui il più esperto Federico Scabini si era incaricato di guidare il gruppo. A Poletto, alla fine, è mancata solo la soddisfazione di scendere sotto i 15 minuti. «Ma va bene anche questo 15’03”3», ha detto dopo la gara. «Sono al rientro da un infortunio: non finivo una gara in pista dal 2024. Spero che questo sia un nuovo inizio». Tra le donne, Sonia Mazzolini (Gruppo Atletico Verbania) non ha avuto troppi problemi a chiudere in 16’48”8, staccando di quasi dieci secondi Ilaria Brunati (Bracco Atletica).

Il Trofeo Piemonte tornerà venerdì prossimo, 9 maggio, a Borgomanero. La prossima tappa del Docecarun sarà invece sabato 18 luglio a Sparone (Torino) con “La scalata”, un’inedita gara in salita di 7 chilometri.

Risultati

UOMINI. 1. Diego Poletto (Atl. Mondovì Acqua San Bernardo) 15’03”3; 2. Scabini (Universitas Palermo) 15’12”8; 3. Scartazzini (Atl. Santhià) 15’26”2; 4. Diabate (GAV Verbania) 15’36”9; 5. Piazza (Futuratletica) 15’38”5; 6. Botros (Sicilia Running Team) 15’41”9; 7. F. Nicola (Climb Runners) 15’44”0; 8. Benati (Cogne Aosta) 15’47”1; 9. Gulmini (Atl. Santhià) 16’10”4; 10. Greco (Atl. Santhià) 16’32”9; 11. Cogotti (Unione Giovane Biella) 16’45”1; 12. Ceretti (GAV Verbania) 16’47”9; 13. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 17’09”7; 14. Maiera (Atl. Cairatese) 17’20”3. Altra serie. 1. G. Nicola (Climb Runners) 16’34”9; 2. Peruzzo (Splendor 1922) 16’58”2; 3. Didone (Splendor 1922) 17’28”5. 4. Pellanca (Pietro Micca Biella Running) 17’32”2; 5. Curatolo (Pietro Micca Biella Running) 17’38”8; 6. Carollo (Zegna) 17’40”1. Vincitori di categoria. SM35: Diabate 15’36”9; SM40: Gulmini 16’10”4; SM45: Benati 15’47”1; SM50: Bono (Pod. Robbiese) 17’56”0; SM55: Zamuner (Atl. Santhià) 18’32”4; SM60: De Col (Atl. Susa Adriano Aschieris) 19’11”5; SM65: De Mori (Atl. Santhià) 20’32”5; SM70: Pellanda (Pietro Micca Biella Running) 23’59”5.

DONNE. 1. Sonia Mazzolini (GAV Verbania) 16’48”8; 2. Brunati (Bracco Atletica) 16’58”2; 3. Fraquelli (Virtus Lucca) 17’07”2. Altra serie. 1. Madi (Atl. Fossano) 17’48”8. Altra serie. 1. Tomasova (Atl. Santhià) 19’20”1; 2. Pelassa (Atl. Venaria) 19’45”0; 3. Sparaventi (Atl. Alessandria) 19’45”5; 4. Colombo (Climb Runners) 20’18”0; 5. Laino (Brancaleone Asti) 20’21”9; 6. Monticciolo Pietro Micca Biella Running) 21’48”4. Altra serie. 1. Bernardi (Pietro Micca Biella Running) 20’43”2; 2. Sobani (Pietro Micca Biella Running) 21’26”8; 3. Chiabrera (Brancaleone Asti) 21’35”5; 4. Castaldo (Futuratletica) 21’46”7; 5. Gariazzo (Pietro Micca Biellese Running) 21’54”0; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 21’54”6. Altra serie. 1. Baruffa (Pietro Micca Biellese Running) 22’35”6; 2. Campitelli (Pietro Micca Biellese Running) 23’30”0: 3. Di Gioia (Pietro Micca Biellese Running) 23’30”0; 4. Leone (Olimpia Runners) 23’53”1. Vincitrici di categoria. SF35: Sobani 21’26”8; SF40: Colongo 20’18”0; SF45: Tomasova 19’20”1; SF50: Monticciolo 21’48”4; SF55: Mocci 21’54”6; SF60: Trocca (Pietro Micca Biellese Running) 25’44”9; SF65: Sulis (Brancaleone Asti) 25’38”4.