Matteo Raimondi conquista La Granfondo Sestriere

La Granfondo Sestriere – Colle delle Finestre conferma ancora una volta il suo legame profondo con il territorio e con la grande tradizione ciclistica. Le valli olimpiche hanno abbracciato una manifestazione che, al di là dei responsi cronometrici, propone partecipazione diffusa, sfida con sé stessi e un rapporto autentico con la montagna. Al centro di tutto, la mitica salita del Colle delle Finestre, i suoi 18 chilometri già consegnati alla storia del Grande Ciclismo dopo i passaggi del Giro d’Italia, spartiacque naturale tra Val Susa e Val Chisone.

Una giornata limpida, luminosa, quasi simbolica: il cielo azzurro e la cornice maestosa dell’Alta Val di Susa hanno accolto il migliaio di ciclisti che hanno animato l’undicesima edizione della Granfondo, terza prova del circuito Gobik, riconosciuto a livello nazionale per la capacità di valorizzare territori turistici d’eccellenza. Il clima perfetto e l’organizzazione impeccabile hanno accompagnato un percorso unico: partenza da Cesana Torinese, salita verso il leggendario Finestre, arrivo nel cuore di Sestriere, a quota 2035 metri. Due le distanze: il lungo da 103,6 km e 3170 metri di dislivello, e il medio da 79 km e 2370 metri.

«Giornata fantastica, temperature ideali e oltre mille partenti. Tutto procede per il meglio e ancora una volta questa Granfondo è stata apprezzata da tutti – commenta l’organizzatore Alessandro Capella – Un grazie alla Regione Piemonte, ai Comuni del territorio, in particolare Sestriere, e ai volontari che hanno reso possibile tutto questo».

Sul percorso più impegnativo si è consumata l’impresa che ha dato un nuovo volto al ciclismo epico: Matteo Raimondi, 31 anni, piemontese, ha conquistato la Granfondo con una prova coraggiosa e tatticamente perfetta. Raimondi ha rispettato il pronostico chiudendo in 3h21’15’’, staccando il belga Tim Alleman (3h23’04’’) e Fabio Lanzone (3h29’11’’).

«Dedico la vittoria al team Loca e ai miei amici. Mi sono preparato molto, cambiando allenamento perché non sono uno scalatore. Alleman oggi era più forte in salita, ma ho fatto la differenza in discesa e ho creduto fino alla fine», ha raccontato Raimondi all’arrivo in Piazza Fraiteve, esausto ma radioso.

Tra le donne, dominio di Daria Franzetti, che vince in solitaria in 4h43’47’’, davanti a Marieke Brinkman Sniekers e Janet Ketellapper.

La Mediofondo ha visto trionfare l’ex professionista Mirko Trosino, autore di una prova brillante chiusa in 2h39’58’’, con Gioele Gasparetto a 37’’ e Andrea Mariani a completare il podio.

«Qui siamo in un paradiso: paesaggi incredibili. Non ho il fondo per il lungo, ma arrivare davanti al Colle delle Finestre è stata una grande soddisfazione», ha dichiarato Trosino. Al femminile, vittoria netta di Anna Ceoloni, che precede di quindici minuti Rebecca Zauli e Natalia Nazarova.

La Granfondo Sestriere – Colle delle Finestre si chiude così, tra entusiasmo, commenti positivi e la consapevolezza di aver vissuto un’altra giornata di sport autentico, fatica e bellezza. Una manifestazione che continua a essere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ciclistica alpina, capace di unire territorio, passione e grandi imprese sulle montagne che hanno fatto la storia del ciclismo.

I risultati completi a questo link.

GRANFONDO MASCHILE

1. Matteo Raimondi 3h21’15’’

2. Tim Alleman 3h23’04’’

3. Fabio Lanzone 3h29’11’’

GRANFONDO FEMMINILE

1. Daria Franzetti 4h43’47’’

2. Marieke Brinkman Sniekers 4h50’38’’

3. Janet Ketellapper 4h52’07’’

MEDIOFONDO MASCHILE

1. Mirko Trosino 2h40’11’’

2. Gioele Gasparetto 2h40’48’’

3. Andrea Mariani 2h45’03’’

MEDIOFONDO FEMMINILE

1. Anna Ceoloni 3h15’04’’

2. Rebecca Zauli 3h30’47’’

3. Natalia Nazarova 3h30’57’’