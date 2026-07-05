Sci nautico: la Recetto Pro chiude tra gli applausi

Quattro giorni di spettacolo, quattro giorni del grande sci nautico mondiale: si è concluso nel pomeriggio la Recetto Pro , la prova di Coppa del mondo organizzata a Recetto dalla FISSW – Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard e da FISSW Servizi e inserita nel Waterski Pro Tour . Il Centro tecnico federale, la provincia di Novara e il Piemonte sono tornati ad essere centro nevralgico della disciplina, a un anno dai Mondiali per nazioni svolti l’anno scorso.

Acrobazie, salti, slalom: circa ottanta atleti si sono confrontati ai massimi livelli sotto l’occhio attento dei giudici. Nessuna medaglia nella categoria Pro per gli azzurri, ma gli italiani hanno comunque dato prova di solidità. Nelle figure, quinto posto per Edoardo Marenzi che dopo un primo round eccezionale, cade nel secondo, perde qualche punto e non nasconde il rammarico per il podio mancato di un soffio. Vincenzo Marino conferma una buona prestazione e si piazza sesto. A vincere la specialità il messicano Patricio Font, seguito dal cileno Matias Gonzales e dal tedesco Tim Wild.

Grande attesa anche nello slalom, dove le donne mancano di pochissimo la finale: le due azzurre Alice Bagnoli e Beatrice Ianni si fermano all’ottavo e al nono posto, vince la canadese Jaimee Bull, seguita da Kennedy Hansen e da Elizabeth Montavon, entrambe USA. Negli uomini, bellissimo quinto posto per Matteo Luzzeri, seguito dal veterano Thomas Degasperi che con grande coraggio entra in acqua nonostante una forma non ottimale dovuta al recente infortunio. Sul podio i due britannici Frederick Winter e William Asher, seguiti dal francese Sacha Descuns.

Infine, il salto, una delle specialità più spettacolari. Tra le donne una grande (e giovanissima) Scarlett Graham arriva a 43,5 metri e accarezza il podio, poco sopra di lei al terzo posto la ceca Linda Polidorova, seconda Maise Jacobsen e prima l’americana Aliaksandra Danisheuskaya. Tra gli uomini, grande prova per Edoardo Marenzi che si ferma al quinto posto con un salto di 63 metri, e per Francesco Caldarola, sesto, mentre Vincenzo Marino è ottavo. Vince l’austriaco Luca Rauchenwald con un salto di 71,1 metri, seguito dal canadese Ryan Dodd e dal tedesco Tim Wild.

Molto partecipato anche il tabellone della competizione dedicato alle categorie amatoriali. Per gli italiani, primo posto nello slalom e nei trick per Ivan Kukharonak, nelle under 12 slalom donne vince Camilla Gioiello, tra i ragazzi doppietta nello slalom con Filippo Buzzotta ed Ettore Martino, quest’ultimo vince anche nelle figure e nel salto. Tra gli under 14, Beatrice Fiorini è prima nello slalom, tra i ragazzi Alessandro Bonetti e Luca Graham (primo e secondo) sempre nello slalom, Graham si aggiudica però le figure e il salto. Negli under 17 Scarlett Graham vince nello slalom e nel salto ed è seconda nelle figure, quarto nello slalom Alessandro Shonauer; negli under 21 Jacopo Gargaro terzo, Edoardo La Malfa sesto, Salvatore Martorana ottavo e Giuseppe Aquaviva decimo, mentre nelle figure si impone La Malfa, seguito da Aquaviva al secondo posto e da Martorana al quarto. Nel salto, ancora primo Edoardo La Malfa. Nelle categorie senior, seconda tra gli over 55 slalom Claudia Fink, negli uomini vince Fabrizio Merlo e Nicola Marchiando si classifica quinto. Negli over 65, Roberto Sabaini vince nello slalom e nel salto.

«Una competizione grandiosa – ha commenta Luciano Serafica, amministratore unico FISSW Servizi e responsabile dell’organizzazione tecnica e logistica dell’evento – abbiamo dimostrato ancora una volta come queste manifestazioni di grande caratura siano perfette anche per dare impulso a quel turismo sportivo che tanto fa bene ai nostri territori. Recetto è una garanzia e ora il nostro impianto è ancora più moderno grazie ai lavori svolti con i finanziamenti del Pnrr, che lo rendono all’avanguardia e davvero tra i migliori al mondo, se non il migliore. Comunque ottima prova degli azzurri a livello agonistico nella categoria Pro: abbiamo visto tanta grinta, prove tecniche eccezionali, e un livello altissimo di tutti gli atleti internazionali, prova ne è anche il record nello slalom ottenuto da Freddie Winter, il salto tentato da Ryan Dodd e quello da 71,1 di Luca Rauchenwald. Il mio ringraziamento a tutto lo staff e poi in particolare alla Regione Piemonte e l’assessorato allo Sport per il supporto, al Comune di Recetto e al sindaco Lido Beltrame, a questo posto fantastico che ci ospita e ha fatto sentire a casa un centinaio di atleti, le loro famiglie, i preparatori e i tecnici. Come ho già avuto modo di dire, lo sport ha il potere di cambiare il mondo e questo è un evento che ormai è un patrimonio di tutti».

La manifestazione era stata presentata il 24 giugno a Novara con la presenza dell’assessora all’Istruzione della Regione Piemonte Daniela Cameroni, il sindaco di Recetto Lido Beltrame, il presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino e dal presidente della Provincia di Novara Marco Caccia. Al via alla manifestazione, il 2 luglio, oltre all’assessore Cameroni e al sindaco Beltrame, ha partecipato anche ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il senatore Gaetano Nastri, dall’assessore allo Sport della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, accolti al Centro tecnico federale dal presidente della FISSW Claudio Ponzani e dall’amministratore delegato della FISSW Servizi Luciano Serafica.