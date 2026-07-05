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FIBS Piemonte: successi per la U12 Baseball e U16 Softball ai tornei di Milano e Rescaldina

Week-end ricco di soddisfazioni per il Comitato Regionale Baseball Softball che ha visto le Selezioni Under 12 Baseball e Under 16 Softball del progetto "Talento In Movimento", vincere i tornei organizzati dall'Asd Milano Bs 1946 e dall'Asd Bulls Rescaldina
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FIBS Piemonte: successi per la U12 Baseball e U16 Softball ai tornei di Milano e Rescaldina

Week-end ricco di soddisfazioni per il Comitato Regionale Baseball Softball del Piemonte che ha visto le Selezioni Under 12 Baseball e Under 16 Softball del progetto "Talento In Movimento", vincere i tornei organizzati dall'Asd Milano Bs 1946 e dall'Asd Bulls Rescaldina.

La U12 Baseball ha effettuato un percorso netto vincendo tutti gli incontri sia delle qualificazioni che delle fasi finali del "Torneo 80 voglia di Baseball", organizzato dal Milano Bs 1946 in occasione dei festeggiamenti dell'80° anniversario della sua fondazione. Oltre al trofeo di squadra è stato assegnato all'atleta Dario Amodeo il premio di MVP della manifestazione. Ottimo è stato il lavoro del manager Hector Ferrer, del coach Loris Zumbo e dalla team executive Erika Lay.

In trionfo anche per il Team U16 Softball del Piemonte che sul campo di Rescaldina si è aggiudicato il "Torneo Bulls", superando le più quotate avversarie della Selezione pari età fra le quali la Lombardia ed una Selezione tedesca U15. Anche qui sono stati assegnati due premi individuali, quello di miglior lanciatrice andatro a Noemi Pichardo (Porta Mortara Novara) e quello di MVP del Torneo a Cloe Guzzon (Porta Mortara Novara). Lo staff rodato della U16 Softball composto dalla manager Lorena Cerami, dal coach Francesco Sansalone e dalla team executive Valentina Desirò, raccoglie così i frutti di tanto lavoro.

Complimenti anche alla Selezione Senior League Baseball diretta da Filippo Spataro, che si è ben comportata a Novara, dove ha preso parte alla fase Europa-Africa della Little League Baseball.

Soddisfazione hanno espresso Isabella Dalbesio presidente del C.R. Piemonte e Sabrina Olivero consigliere FIBS e curatrice del progetto "Talento in Movimento".

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