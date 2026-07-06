44ª Edizione Cesana-Sestriere: dal 10 al 12 luglio 2026 torna la leggenda della velocità in salita

I motori tornano a rombare sulle montagne olimpiche. Dal 10 al 12 luglio 2026 si rinnova l'appuntamento con la storia del motorsport: va in scena la 44ª edizione della Cesana-Sestriere, la mitica cronoscalata organizzata dall'Automobile Club Torino. L'evento, che ha il patrocinio di Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte, dei comuni di Cesana Torinese e Sestriere, CONI Piemonte e Unione Montana dei Comini Olimpici, rappresenta una delle tappe più prestigiose e attese a livello internazionale, valida sia per il FIA Historic Hill Climb Championship (Campionato Europeo) sia per il CIVSA (Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche). I campioni del motorismo d'epoca si sfideranno lungo i 10,400 chilometri della Strada Provinciale 23: un tracciato altamente tecnico e spettacolare che, partendo dai 1.350 metri di altitudine di Cesana Torinese, si arrampica vertiginosamente tra tornanti mozzafiato e veloci curvoni fino ai 2.035 metri del Colle del Sestriere, mettendo a dura prova il coraggio dei piloti e l'affidabilità delle vetture. L'edizione 2026 si preannuncia infuocata non solo per il prestigio dell'albo d'oro, ma anche per la lotta serrata che sta animando il tricolore. In vista della tappa piemontese, la classifica CIVSA stagionale è estremamente combattuta, riflettendo la rigida suddivisione delle vetture in cinque raggruppamenti storici, definiti in base all'anno di costruzione e alle specifiche tecniche.
Di seguito la suddivisione dei raggruppamenti e l'attuale classifica provvisoria dei protagonisti pronti a darsi battaglia in questa 44ª edizione:
-1° Raggruppamento (Vetture fino al 1969): La categoria delle auto più antiche. Al comando assoluto troviamo l'inossidabile Tiberio Nocentini (Chevron B19) con 42 punti, tallonato da Alessandro Rinolfi (Morris Mini Cooper) a quota 35 e da Angelo De Angelis a 28 punti.
-2° Raggruppamento (Vetture 1970-1975): Il regno di Turismo e Gran Turismo anni '70. La leadership attuale è saldamente nelle mani di Ildebrando Motti (Porsche Carrera RS) con 46 punti. Lo inseguono in una lotta apertissima Giuliano Palmieri (De Tomaso Pantera) a 38 punti e Gian Luca Calari (Fiat X1/9) a 32.
-3° Raggruppamento (Vetture 1976-1981): Vetture sempre più estreme ed elaborate. A guidare la classifica è Giuliano Peroni su Osella PA 8/9 BMW (50 punti), forte di un avvio di stagione perfetto. Staccati, ma in cerca di riscatto, Gaetano Palumbo (34 punti) e Mario Massaglia (27).
-4° Raggruppamento (Vetture 1982-1990): Comprende le iconiche "Sport Nazionale" e i prototipi moderni. Arnaldo Pinto (Lucchini SP90) domina con 48 punti, costretto a difendersi dai continui assalti del siciliano Totò Riolo (Lucchini SN) fermo a 39 punti, e di Roberto Lottini a quota 30.
-5° Raggruppamento (Monoposto storiche): Le regine della velocità pura. Stefano Peroni, su Martini Mk32 BMW, comanda la generale a punteggio pieno (50 punti). A inseguirlo ci sono Emanuele Aralla (36 punti) e Antonio Lavieri (25).
Il ricco programma del fine settimana si aprirà venerdì 10 luglio con le verifiche sportive e tecniche. Sabato 11 luglio, a partire dalle 10:30, i motori si accenderanno per le due sessioni di prove ufficiali. Domenica 12 luglio, alle ore 9:00, il semaforo verde darà il via all'adrenalinica gara in manche unica. Ad affiancare la competizione agonistica ci sarà la suggestiva Cesana-Sestriere Experience, il concorso di eleganza con la parata di modelli esclusivi che anticiperanno la salita dei piloti. L'AC Torino invita appassionati e media a vivere lo spettacolo impareggiabile di una leggenda che continua a correre.