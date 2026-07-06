44ª Edizione Cesana-Sestriere: dal 10 al 12 luglio 2026 torna la leggenda della velocità in salita

I motori tornano a rombare sulle montagne olimpiche. Dal 10 al 12 luglio 2026 si rinnova l'appuntamento con la storia del motorsport: va in scena la 44ª edizione della Cesana-Sestriere, la mitica cronoscalata organizzata dall'Automobile Club Torino. L'evento, che ha il patrocinio di Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte, dei comuni di Cesana Torinese e Sestriere, CONI Piemonte e Unione Montana dei Comini Olimpici, rappresenta una delle tappe più prestigiose e attese a livello internazionale, valida sia per il FIA Historic Hill Climb Championship (Campionato Europeo) sia per il CIVSA (Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche). I campioni del motorismo d'epoca si sfideranno lungo i 10,400 chilometri della Strada Provinciale 23: un tracciato altamente tecnico e spettacolare che, partendo dai 1.350 metri di altitudine di Cesana Torinese, si arrampica vertiginosamente tra tornanti mozzafiato e veloci curvoni fino ai 2.035 metri del Colle del Sestriere, mettendo a dura prova il coraggio dei piloti e l'affidabilità delle vetture. L'edizione 2026 si preannuncia infuocata non solo per il prestigio dell'albo d'oro, ma anche per la lotta serrata che sta animando il tricolore. In vista della tappa piemontese, la classifica CIVSA stagionale è estremamente combattuta, riflettendo la rigida suddivisione delle vetture in cinque raggruppamenti storici, definiti in base all'anno di costruzione e alle specifiche tecniche.