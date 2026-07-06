Diego Rosa e Greta Recchia vincitori della 38ª Assietta Legend di MTB

Diego Rosa è tornato a Sestriere e lo ha fatto ancora una volta da protagonista aggiudicandosi la 38ª edizione dell' Assietta Legend di Mountain bike andata in scena sabato 4 luglio. Per l'ex ciclista professionista, che ha preparato a Sestriere i suoi più importanti traguardi prima tra le fila della Androni e poi alla Astana dov’è stato compagno di squadra di Fabio Aru, anche la mountain bike regala grandi soddisfazioni.

Diego Rosa ha infatti dominato l’Assietta Legend (68 km per 1862 metri di dislivello positivo) transitando per primo sotto il traguardo in piazza Fraiteve con il tempo totale di 2h47'10'' staccando di quasi 5 minuti Carlo Cortesi (2h52'05''). Terzo posto per Davide Pinato (2h53'37''). In campo femminile altrettanto netta è stata l'affermazione di Greta Recchia, che ha chiuso nella top 30 assoluta, con il tempo di 3h21'02''. Completano il podio Maria Cristina Nisi (3h28'19'') e Giulia Challunci in (3h37'10''). La prova riservata alle Gravel ha visto imporsi Alessandro Gambino e da Carlotta Borello. In entrambe le prove si sono assegnate le maglie di Campione Regionale di specialità, premiando i migliori atleti Piemontesi delle più importanti specialità dell’off road.

L’ultimo atto della giornata è stato il ricordo di Ermanno Garnero, recentemente scomparso, un pioniere della mtb che più di 38 anni fa, quando ancora la mtb era una bicicletta goffa dalle ruote grasse, appena arrivata dagli stati uniti, e si chiamava rampichino, riscopriva la bellezza della strada dell’Assietta, dimenticata da decenni, e dava vita ad una delle prime competizioni mtb al mondo assieme al suo gruppo, il GSR Alpina, Nasceva così il Tour dell’Assietta che è alle radici dell’Assietta Legend di oggi. Il Comitato Organizzatore ha voluto ricordare Ermanno con un trofeo che raffigura l’aquila, simbolo della gara, di Sestriere e dell’Assietta. Il trofeo è stato assegnato al team Scott Sumin. Grazie di tutto Ermanno.

Il palco di Piazza Fraiteve, oltre le premiazioni di rito, ha ospitato nel pomeriggio di sabato il talk show "Orizzonti Bike: donne a ruota libera, tra natura, libertà e movimento". Un piacevolissimo incontro dedicato al cicloturismo al femminile e alle storie di chi ha scelto la bicicletta come simbolo di libertà, sostenibilità e scoperta del territorio. Protagoniste sono state Paola Gianotti, detentrice del Guinness World Record come donna più veloce al mondo ad aver circumnavigato il globo in bicicletta in soli 144 giorni; Alessandra Fior, atleta di triathlon, e Justine Mattera, ex showgirl, oggi triatleta e grande appassionata di ciclismo. Un momento promosso dagli organizzatori in collaborazione con Regione Piemonte, Visit Piemonte, Turismo Torino e provincia e dal Comune di Sestriere moderato brillantemente dal giornalista sportivo Timothy Ormezzano.