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BCC Derthona Basket in EuroCup Women

Fiba Europe ha comunicato ufficialmente che il sodalizio castelnovese si è guadagnato sul campo l’accesso diretto alla Regular Season europea, non dovendo passare dal turno ad eliminazione diretta delle Qualifiche Preliminari
3 min
BCC Derthona Basket in EuroCup Women

Con la comunicazione ufficiale di FIBA Europe del 6 luglio 2026, firmata dal Direttore Esecutivo Kamil Novak, è stato reso noto l'elenco completo delle squadre partecipanti all'EuroCup Women 2026/27. Tra i club con accesso diretto alla fase a gironi figura BCC Derthona Basket. Un risultato che è frutto delle prestazioni della stagione 2025/26 in Serie A1 Femminile: le Giraffe entrano così nella massima competizione continentale dalla porta principale, senza dover passare dalle qualificazioni, conquistando il pass europeo sul campo.

Il nome di BCC Derthona Basket compare ora accanto a quello di club dal prestigio europeo consolidato: Cimsa CBK Mersin (campione in carica ECW 2025/26), Meins Avenida Salamanca, ALBA Berlino, Olympiacos e Panathlitikos, MBK Ruzomberok e TTT Riga — per citarne soltanto alcune. Una compagnia d'élite, alla quale Bcc si aggiunge con umiltà ma al tempo stesso con la determinazione per provare a dare il proprio meglio. 

La Regular Season si disputerà con 48 squadre divise in 12 gironi da quattro. Cinque turni di qualificazioni ad eliminazione diretta (24 settembre e 1° ottobre 2026) definiranno invece le ultime cinque partecipanti. Il sorteggio ufficiale è in programma a Monaco di Baviera il 16 luglio 2026: una data già cerchiata in rosso nel calendario del BCC, quando si conosceranno le prime storiche avversarie europee nella storia del Club.

«Questo accesso diretto all'EuroCup Women è una conferma di quanto fatto in campo dalle nostre giocatrici e dallo staff nella stagione 2025/26. Un traguardo guadagnato partita dopo partita, con la dedizione che da quarant'anni contraddistingue questo club e grazie al supporto imprescindibile del nostro main sponsor Autosped, del Gruppo e della Famiglia Gavio, che ci permettono di programmare con serenità, cercando di crescere anno dopo anno. Vedere il nome del BCC accanto a quelli di Salamanca, Alba Berlino, Mersin, Olympiacos, Ruzomberok, Panathinaikos — squadre con una storia europea ricchissima di tradizione e trofei — riempie di orgoglio tutto il nostro mondo e, penso, tutto il territorio. È la dimostrazione che il lavoro fatto in questi anni, in ogni suo aspetto, sta andando nella direzione giusta. E ora vogliamo provare a stare pienamente su questo palcoscenico, con la stessa autenticità con cui abbiamo sempre fatto le cose» Maurizio Sacchi, Presidente Autosped BCC Derthona Basket.
 

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