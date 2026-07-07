BCC Derthona Basket in EuroCup Women

Il nome di BCC Derthona Basket compare ora accanto a quello di club dal prestigio europeo consolidato: Cimsa CBK Mersin (campione in carica ECW 2025/26), Meins Avenida Salamanca, ALBA Berlino, Olympiacos e Panathlitikos, MBK Ruzomberok e TTT Riga — per citarne soltanto alcune. Una compagnia d'élite, alla quale Bcc si aggiunge con umiltà ma al tempo stesso con la determinazione per provare a dare il proprio meglio.

La Regular Season si disputerà con 48 squadre divise in 12 gironi da quattro. Cinque turni di qualificazioni ad eliminazione diretta (24 settembre e 1° ottobre 2026) definiranno invece le ultime cinque partecipanti. Il sorteggio ufficiale è in programma a Monaco di Baviera il 16 luglio 2026: una data già cerchiata in rosso nel calendario del BCC, quando si conosceranno le prime storiche avversarie europee nella storia del Club.

«Questo accesso diretto all'EuroCup Women è una conferma di quanto fatto in campo dalle nostre giocatrici e dallo staff nella stagione 2025/26. Un traguardo guadagnato partita dopo partita, con la dedizione che da quarant'anni contraddistingue questo club e grazie al supporto imprescindibile del nostro main sponsor Autosped, del Gruppo e della Famiglia Gavio, che ci permettono di programmare con serenità, cercando di crescere anno dopo anno. Vedere il nome del BCC accanto a quelli di Salamanca, Alba Berlino, Mersin, Olympiacos, Ruzomberok, Panathinaikos — squadre con una storia europea ricchissima di tradizione e trofei — riempie di orgoglio tutto il nostro mondo e, penso, tutto il territorio. È la dimostrazione che il lavoro fatto in questi anni, in ogni suo aspetto, sta andando nella direzione giusta. E ora vogliamo provare a stare pienamente su questo palcoscenico, con la stessa autenticità con cui abbiamo sempre fatto le cose» Maurizio Sacchi, Presidente Autosped BCC Derthona Basket.

