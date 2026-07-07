Fulgor Basket: Simone Angelucci si presenta ai tifosi

Queste le sue parole: «Da subito ho avuto una sensazione bellissima parlando con il coach. Tutti gli ex giocatori, e ne conosco tanti, mi hanno sempre parlato bene della società e delle persone. Sono stato contentissimo di aver ricevuto questa occasione, l’ho colta al volo e spero di ripagare la fiducia che la società mi ha dato. Sono un lottatore, un giocatore che ci mette l’anima e non vedo l’ora di farlo per questi colori: darò tutto per questa maglia. Quando ti chiama una società come la Fulgor non si può dire no e sono orgoglioso di poter essere qui davanti ad una così bella cornice di pubblico».

Anche Pierpaolo Picazio, DS della società, ha commentato il periodo di mercato: «Siamo a buon punto! Siamo vicini ad altri giocatori, stiamo testando alcuni giovani e in generale siamo soddisfatti della strada intrapresa. Per quanto riguarda Simone, è un gran lavoratore, ha tiro ed è dinamico. Inoltre, ci tengo a sottolinearlo per un discorso di continuità della squadra, ha firmato per due stagioni anche lui».