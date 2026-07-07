La Pallavolo Castelfranco si lega ufficialmente al Chieri ’76 con il Club76

Pallavolo Castelfranco e Club’76 , con Reale Mutua Fenera Chieri ’76 , annunciano l'inizio di un legame sinergico d'alto profilo. Una collaborazione che nasce con l’obiettivo di elevare, affinare e arricchire l'intero bagaglio tecnico dei club, sancendo un patto basato sull'eccellenza, sulla condivisione e sul rispetto dei più puri principi della cultura sportiva.

Il Presidente di Pallavolo Castelfranco, Sandro Bernardeschi, accoglie l'accordo con profonda soddisfazione, sottolineandone il peso specifico sia per il profilo agonistico sia per quello dello sviluppo umano e valoriale del progetto Castelfranco: «Questo accordo rappresenta un momento di fondamentale importanza per la nostra crescita. Ne gioveranno l'area tecnica e la nostra identità sportiva. La Pallavolo Castelfranco è oggi una realtà solida, e fiera, nel panorama nazionale, reduce dallo storico traguardo della Serie A2 nella passata stagione. Vanto un settore giovanile che da anni raccoglie successi e forgia talenti a livello regionale. Essere stati scelti da una realtà d'élite e blasonata come il Chieri ’76 per rappresentare il loro nome e la loro filosofia in Toscana è, prima di ogni altra cosa, un onore immenso. Allo stesso tempo rappresenta anche un nobile onere: sappiamo di dover dimostrare ogni giorno sul rettangolo di gioco, e fuori, con dedizione e integrità, di meritare una stima così profonda. Sono assolutamente fiducioso che la nostra società, i nostri tecnici e le nostre atlete sapranno onorare questo impegno con il massimo della fierezza».

Una affiliazione di due realtà, che vedono nella pallavolo uno strumento di crescita e di socializzazione, gettando le basi per un futuro in cui il talento toscano possa risplendere sotto la guida e l'ispirazione di uno dei club più prestigiosi d'Europa.

«La sinergia con Pallavolo Castelfranco rappresenta un passo nuovo e importante, sulla scia di quanto fatto finora dal Club’76 e della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – spiega Max Gallo, direttore generale Club’76 – Creare reti sane e proficue in nuove aree geografiche significa massimizzare crescita e talenti, in vista di un futuro ancor più solido. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Castelfranco, a cui auguriamo un buon lavoro, insieme, sotto il segno del nostro motto: Side Before Self».

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