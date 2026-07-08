Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba - Recupero terza di ritorno
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo 1-9
Quarta di ritorno
Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-3
Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole 9-5
Terre del Barolo Albese-Roero Isolamenti Canalese 9-7
Olivieri Opere Edili Duseu-Gottasecca 5-9
Alta Langa-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-4
Acqua San Bernardo Subalcuneo-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-2
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 15; Gottasecca 12; Alta Langa, Bcc Pianfei Pro Paschese, Terre del Barolo Albese, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Nocciole Marchisio Cortemilia 8; Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 5; Araldica Castagnole e Olivieri Opere Edili Duseu 3.
SERIE B - Quarta di ritorno
Castiati Neivese-Virtus Langhe 9-6
Amici del Castello-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-0 forfait medico
Alusic Merlese-Pieve di Teco 7-9
Speb-Centro Incontri Us Gallese 9-5
Prodeo Chiusavecchia-Officine Pesce Bubbio 9-5
Valle Bormida-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-4
Riposa: Benese
Quinta di ritorno
Officine Pesce Bubbio-Benese 9-8
Amici del Castello-Prodeo Chiusavecchia 9-4
Virtus Langhe-Alusic Merlese 9-5
Centro Incontri Us Gallese-Castiati Neivese 3-9
Pieve di Teco-Valle Bormida 9-1
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiglia Costruzioni Bormidese 1-9
Riposa: Speb
Classifica: Castiati Neivese 14; Prodeo Chiusavecchia, Speb e Pieve di Teco 11; Valle Bormida 10; Virtus Langhe 9; Centro Incontri Us Gallese e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 8; Amici del Castello 7; Benese, Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 5; Alusic Merlese 4.
SERIE C1 - Terza di ritorno
Pro Paschese-San Biagio 9-1
Virtus Langhe-Gottasecca 4-9
Monticellese-Castiati Castagnole 2-9
Subalcuneo-Duseu 9-5
Ricca-Bormidese 9-4
Don Dagnino-Ceva 9-8
Quarta di ritorno
Bormidese-Don Dagnino 4-9
Castiati Castagnole-Pro Paschese 9-8
San Biagio-Subalcuneo 3-9
Duseu-Virtus Langhe 9-3
Gottasecca-Ricca 6-9
Ceva-Monticellese 9-3
Classifica: Gottasecca 13; Ricca 12; Ceva 10; Monticellese 9; Pro Paschese, Duseu e Castiati Castagnole 8; Don Dagnino 7; Subalcuneo e Virtus Langhe 5; San Biagio 3; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 15 luglio ore 21
a Ricca: Ricca-Monticellese
Lunedì 20 luglio ore 21
a Gottasecca: Gottasecca-Ceva
SERIE C2 Girone A - Quinta di ritorno
Augusto Manzo-Pro Spigno 1-9
Taggese-Pieve di Teco 9-2
Global Sped Neivese-Valle Bormida 9-0
Riposa: Abrigo Croma Ricca
Classifica: Pro Spigno e Global Sped Neivese 10; Abrigo Croma Ricca 6; Augusto Manzo 5; Taggese e Pieve di Teco 3. (Valle Bormida ritirata dal campionato)
SERIE C2 Girone B - Terza di ritorno
Peveragno-Monastero Dronero 0-9
Benese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 5-9
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana Caraglio 9-4
Classifica: Monastero Dronero 8; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 7; Benese 4; Acqua San Bernardo Subalcuneo 3; Valle Grana Caraglio 2; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione
Martedì 28 luglio ore 21
a Neive: Global Sped Neivese-Pro Spigno
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone B - Gara unica di qualificazione
Girone Blu - Terza e ultima di ritorno
Peveragno-Valle Grana Caraglio 3-9
Classifica finale: Monastero Dronero 4; Valle Grana Caraglio 2; Peveragno 0.
Girone Rosso - Recupero seconda di ritorno
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-0
Terza e ultima di ritorno
Benese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 9-1
Classifica finale: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva, Acqua San Bernardo Subalcuneo 2.
FEMMINILE
Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
COPPA ITALIA FEMMINILE - Girone di qualificazione - Prima giornata
Canalese A-Canalese B 5-9
San Leonardo-Amici del Castello 6-9
Riposa: Gymnasium Albese
Seconda giornata
Amici del Castello-Gymnasium Albese 9-0 forfait
Mercoledì 8 luglio ore 20.30
a Canale: Canalese B-San Leonardo
Riposa: Canalese A
Classifica: Amici de Castello 2; Canalese B 1; San Leonardo e Canalese A 0; Gymnasium Albese -1. (Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)
UNDER 21 - Terza di ritorno
Virtus Langhe B-Albese 4-9
Bubbio-Cortemilia 9-2
Merlese-Subalcuneo 8-9
Araldica Castagnole-San Leonardo 3-9
Pro Paschese-Virtus Langhe A 9-2
Classifica: San Leonardo e Bubbio 10; Pro Paschese 9; Subalcuneo 8; Cortemilia 6; Albese e Merlese 5; Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Quinta di ritorno
Amici del Castello-Subalcuneo B 8-4
Don Dagnino-Pro Paschese A 8-4
San Leonardo-Ricca 3-8
Riposa: Speb
Classifica: Speb e Ricca 8; Don Dagnino e San Leonardo 6; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 2.
ALLIEVI Girone B - Terza di ritorno
Bormidese-Subalcuneo A 8-6
San Biagio-Pro Paschese B 0-8 forfait medico
Ceva-Araldica Castagnole 8-4
Classifica: Subalcuneo A, Pro Paschese B e Bormidese 6; Ceva 4; San Biagio e Araldica Castagnole 1.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione
Speb-Don Dagnino 8-7
Mercoledì 8 luglio ore 18
a Ricca: Ricca-San Leonardo
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione
Girone Blu - Terza e ultima di ritorno
Pro Paschese B-San Biagio 8-0 forfait medico
Classifica finale: Pro Paschese B 4; Bormidese 2; San Biagio 0.
Girone Rosso - Terza e ultima di ritorno
Araldica Castagnole-Subalcuneo A 4-8
Classifica finale: Subalcuneo A 4; Ceva 2; Araldica Castagnole 0.
ESORDIENTI Girone A - Terza di ritorno
San Leonardo-Ricca 7-6
Ceva-Valle Bormida 0-7
Merlese B-Pro Paschese B 2-7
Araldica Castagnole-Alta Langa 2-7
Riposa: Neivese A
Classifica: Ricca 10; San Leonardo 9; Pro Paschese B 8; Alta Langa 7; Neivese A 6; Valle Bormida 4; Merlese B 3; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Terza di ritorno
Amici del Castello-Albese A 2-7
Neivese B-Neivese C 7-1
Don Dagnino-Merlese A 3-7
Albese B-Pro Paschese A 4-7
Riposa: Cortemilia
Classifica: Cortemilia 10; Merlese A 9; Albese A 8; Neivese B 7; Don Dagnino, Neivese C e Pro Paschese A 4; Albese B 2; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)
Ricca-Neivese B 7-1
Mercoledì 22 luglio ore 19
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
PULCINI Girone A - Terza di ritorno
Speb-Gottasecca 7-1
Don Dagnino-Ricca 4-7
San Leonardo-Merlese 7-2
Duseu-Pro Paschese 0-7
Classifica: San Leonardo 10; Speb e Pro Paschese 7; Ricca 6; Don Dagnino 5; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Terza di ritorno
Augusto Manzo-Monastero Dronero A 0-7
Monastero Dronero B-Albese 7-1
San Biagio-Cortemilia 7-2
Canalese-Ceva 2-7
Classifica: Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 9; Albese 7; Ceva 5; Cortemilia 3; San Biagio e Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA PULCINI - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 8 luglio ore 19.30
a Monastero di Dronero: Monastero Dronero A-Pro Paschese
Giovedì 9 luglio ore 19.30
a Imperia: San Leonardo: Monastero Dronero B
PROMOZIONALI Girone A - Terza giornata a Taggia
Taggese-Prodeo Chiusavecchia 5-0
Don Dagnino-Pompeiana 5-0
Taggese-Don Dagnino 1-5
Prodeo Chiusavecchia-Pompeiana 5-0
Don Dagnino-Prodeo Chiusavecchia 5-1
Taggese-Pompeiana 5-0
Classifica: Don Dagnino 9; Taggese 5; Prodeo Chiusavecchia 4; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B - Terza giornata a Pieve di Teco
Amici del Castello A- Pieve di Teco 2-5
Amici del Castello B-Pieve di Teco 0-5
Amici del Castello A-Amici del Castello B 5-3
Classifica: Pieve di Teco 6; Amici del Castello A 2; Amici del Castello B 1.
PROMOZIONALI Girone C - Terza giornata a San Rocco di Bernezzo
Centro Incontri Us Gallese-Speb 5-4
Centro Incontri Us Gallese-Subalcuneo 0-5
Subalcuneo-Speb 5-1
Valle Grana Caraglio-Subalcuneo 1-5
Valle Grana Caraglio-Speb 1-5
Valle Grana Caraglio-Centro Incontri Us Gallese 2-5
Classifica: Subalcuneo 9; Centro Incontri Us Gallese 5; Speb 4; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D
Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.
PROMOZIONALI Girone E - Terza giornata a Ricca
Ricca A-Ricca B 5-0
Albese- Ricca C 5-3
Albese-Ricca A 0-5
Ricca B-Ricca C 1-5
Albese-Ricca B 5-1
Ricca A-Ricca C 5-0
Classifica: Ricca A 9; Albese 5; Ricca C 3; Ricca B 1.
PROMOZIONALI Girone F
Classifica: Canalese A e Monticellese 3; Canalese B 0.
PROMOZIONALI Girone G
Classifica: Augusto Manzo e Cortemilia 3; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H - Terza giornata a Gottasecca
Alta Langa A-Ceva 5-3
Alta Langa A-Gottasecca 5-3
Alta Langa A-Alta Langa B 5-0
Alta Langa B-Ceva 0-5
Alta Langa B-Gottasecca 1-5
Gottasecca-Ceva 2-5
Classifica: Alta Langa A 7; Ceva 6; Gottasecca 5; Alta Langa B 0.