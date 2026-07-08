Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba - Recupero terza di ritorno Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo 1-9 Quarta di ritorno Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-3 Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole 9-5 Terre del Barolo Albese-Roero Isolamenti Canalese 9-7 Olivieri Opere Edili Duseu-Gottasecca 5-9 Alta Langa-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-4 Acqua San Bernardo Subalcuneo-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-2 Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 15; Gottasecca 12; Alta Langa, Bcc Pianfei Pro Paschese, Terre del Barolo Albese, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Nocciole Marchisio Cortemilia 8; Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 5; Araldica Castagnole e Olivieri Opere Edili Duseu 3. SERIE B - Quarta di ritorno Castiati Neivese-Virtus Langhe 9-6 Amici del Castello-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-0 forfait medico Alusic Merlese-Pieve di Teco 7-9 Speb-Centro Incontri Us Gallese 9-5 Prodeo Chiusavecchia-Officine Pesce Bubbio 9-5 Valle Bormida-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-4 Riposa : Benese

Quinta di ritorno

Officine Pesce Bubbio-Benese 9-8

Amici del Castello-Prodeo Chiusavecchia 9-4

Virtus Langhe-Alusic Merlese 9-5

Centro Incontri Us Gallese-Castiati Neivese 3-9

Pieve di Teco-Valle Bormida 9-1

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiglia Costruzioni Bormidese 1-9

Riposa: Speb

Classifica: Castiati Neivese 14; Prodeo Chiusavecchia, Speb e Pieve di Teco 11; Valle Bormida 10; Virtus Langhe 9; Centro Incontri Us Gallese e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 8; Amici del Castello 7; Benese, Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 5; Alusic Merlese 4.



SERIE C1 - Terza di ritorno

Pro Paschese-San Biagio 9-1

Virtus Langhe-Gottasecca 4-9

Monticellese-Castiati Castagnole 2-9

Subalcuneo-Duseu 9-5

Ricca-Bormidese 9-4

Don Dagnino-Ceva 9-8

Quarta di ritorno

Bormidese-Don Dagnino 4-9

Castiati Castagnole-Pro Paschese 9-8

San Biagio-Subalcuneo 3-9

Duseu-Virtus Langhe 9-3

Gottasecca-Ricca 6-9

Ceva-Monticellese 9-3

Classifica: Gottasecca 13; Ricca 12; Ceva 10; Monticellese 9; Pro Paschese, Duseu e Castiati Castagnole 8; Don Dagnino 7; Subalcuneo e Virtus Langhe 5; San Biagio 3; Bormidese 2.



COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)

Mercoledì 15 luglio ore 21

a Ricca: Ricca-Monticellese

Lunedì 20 luglio ore 21

a Gottasecca: Gottasecca-Ceva



SERIE C2 Girone A - Quinta di ritorno

Augusto Manzo-Pro Spigno 1-9

Taggese-Pieve di Teco 9-2

Global Sped Neivese-Valle Bormida 9-0

Riposa: Abrigo Croma Ricca

Classifica: Pro Spigno e Global Sped Neivese 10; Abrigo Croma Ricca 6; Augusto Manzo 5; Taggese e Pieve di Teco 3. (Valle Bormida ritirata dal campionato)

SERIE C2 Girone B - Terza di ritorno

Peveragno-Monastero Dronero 0-9

Benese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 5-9

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Valle Grana Caraglio 9-4

Classifica: Monastero Dronero 8; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 7; Benese 4; Acqua San Bernardo Subalcuneo 3; Valle Grana Caraglio 2; Peveragno 0.



COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione

Martedì 28 luglio ore 21

a Neive: Global Sped Neivese-Pro Spigno

COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone B - Gara unica di qualificazione

Girone Blu - Terza e ultima di ritorno

Peveragno-Valle Grana Caraglio 3-9

Classifica finale: Monastero Dronero 4; Valle Grana Caraglio 2; Peveragno 0.

Girone Rosso - Recupero seconda di ritorno

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-0

Terza e ultima di ritorno

Benese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 9-1

Classifica finale: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva, Acqua San Bernardo Subalcuneo 2.



FEMMINILE

Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.



COPPA ITALIA FEMMINILE - Girone di qualificazione - Prima giornata

Canalese A-Canalese B 5-9

San Leonardo-Amici del Castello 6-9

Riposa: Gymnasium Albese

Seconda giornata

Amici del Castello-Gymnasium Albese 9-0 forfait

Mercoledì 8 luglio ore 20.30

a Canale: Canalese B-San Leonardo

Riposa: Canalese A

Classifica: Amici de Castello 2; Canalese B 1; San Leonardo e Canalese A 0; Gymnasium Albese -1. (Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)



UNDER 21 - Terza di ritorno

Virtus Langhe B-Albese 4-9

Bubbio-Cortemilia 9-2

Merlese-Subalcuneo 8-9

Araldica Castagnole-San Leonardo 3-9

Pro Paschese-Virtus Langhe A 9-2

Classifica: San Leonardo e Bubbio 10; Pro Paschese 9; Subalcuneo 8; Cortemilia 6; Albese e Merlese 5; Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.



ALLIEVI Girone A - Quinta di ritorno

Amici del Castello-Subalcuneo B 8-4

Don Dagnino-Pro Paschese A 8-4

San Leonardo-Ricca 3-8

Riposa: Speb

Classifica: Speb e Ricca 8; Don Dagnino e San Leonardo 6; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 2.

ALLIEVI Girone B - Terza di ritorno

Bormidese-Subalcuneo A 8-6

San Biagio-Pro Paschese B 0-8 forfait medico

Ceva-Araldica Castagnole 8-4

Classifica: Subalcuneo A, Pro Paschese B e Bormidese 6; Ceva 4; San Biagio e Araldica Castagnole 1.



COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione

Speb-Don Dagnino 8-7

Mercoledì 8 luglio ore 18

a Ricca: Ricca-San Leonardo

COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione

Girone Blu - Terza e ultima di ritorno

Pro Paschese B-San Biagio 8-0 forfait medico

Classifica finale: Pro Paschese B 4; Bormidese 2; San Biagio 0.

Girone Rosso - Terza e ultima di ritorno

Araldica Castagnole-Subalcuneo A 4-8

Classifica finale: Subalcuneo A 4; Ceva 2; Araldica Castagnole 0.



ESORDIENTI Girone A - Terza di ritorno

San Leonardo-Ricca 7-6

Ceva-Valle Bormida 0-7

Merlese B-Pro Paschese B 2-7

Araldica Castagnole-Alta Langa 2-7

Riposa: Neivese A

Classifica: Ricca 10; San Leonardo 9; Pro Paschese B 8; Alta Langa 7; Neivese A 6; Valle Bormida 4; Merlese B 3; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.

ESORDIENTI Girone B - Terza di ritorno

Amici del Castello-Albese A 2-7

Neivese B-Neivese C 7-1

Don Dagnino-Merlese A 3-7

Albese B-Pro Paschese A 4-7

Riposa: Cortemilia

Classifica: Cortemilia 10; Merlese A 9; Albese A 8; Neivese B 7; Don Dagnino, Neivese C e Pro Paschese A 4; Albese B 2; Amici del Castello 0.



COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)

Ricca-Neivese B 7-1

Mercoledì 22 luglio ore 19

a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo



PULCINI Girone A - Terza di ritorno

Speb-Gottasecca 7-1

Don Dagnino-Ricca 4-7

San Leonardo-Merlese 7-2

Duseu-Pro Paschese 0-7

Classifica: San Leonardo 10; Speb e Pro Paschese 7; Ricca 6; Don Dagnino 5; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)

PULCINI Girone B - Terza di ritorno

Augusto Manzo-Monastero Dronero A 0-7

Monastero Dronero B-Albese 7-1

San Biagio-Cortemilia 7-2

Canalese-Ceva 2-7

Classifica: Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 9; Albese 7; Ceva 5; Cortemilia 3; San Biagio e Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)



COPPA ITALIA PULCINI - Semifinali (gara unica)

Mercoledì 8 luglio ore 19.30

a Monastero di Dronero: Monastero Dronero A-Pro Paschese

Giovedì 9 luglio ore 19.30

a Imperia: San Leonardo: Monastero Dronero B



PROMOZIONALI Girone A - Terza giornata a Taggia

Taggese-Prodeo Chiusavecchia 5-0

Don Dagnino-Pompeiana 5-0

Taggese-Don Dagnino 1-5

Prodeo Chiusavecchia-Pompeiana 5-0

Don Dagnino-Prodeo Chiusavecchia 5-1

Taggese-Pompeiana 5-0

Classifica: Don Dagnino 9; Taggese 5; Prodeo Chiusavecchia 4; Pompeiana 0.

PROMOZIONALI Girone B - Terza giornata a Pieve di Teco

Amici del Castello A- Pieve di Teco 2-5

Amici del Castello B-Pieve di Teco 0-5

Amici del Castello A-Amici del Castello B 5-3

Classifica: Pieve di Teco 6; Amici del Castello A 2; Amici del Castello B 1.

PROMOZIONALI Girone C - Terza giornata a San Rocco di Bernezzo

Centro Incontri Us Gallese-Speb 5-4

Centro Incontri Us Gallese-Subalcuneo 0-5

Subalcuneo-Speb 5-1

Valle Grana Caraglio-Subalcuneo 1-5

Valle Grana Caraglio-Speb 1-5

Valle Grana Caraglio-Centro Incontri Us Gallese 2-5

Classifica: Subalcuneo 9; Centro Incontri Us Gallese 5; Speb 4; Valle Grana Caraglio 0.

PROMOZIONALI Girone D

Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.

PROMOZIONALI Girone E - Terza giornata a Ricca

Ricca A-Ricca B 5-0

Albese- Ricca C 5-3

Albese-Ricca A 0-5

Ricca B-Ricca C 1-5

Albese-Ricca B 5-1

Ricca A-Ricca C 5-0

Classifica: Ricca A 9; Albese 5; Ricca C 3; Ricca B 1.

PROMOZIONALI Girone F

Classifica: Canalese A e Monticellese 3; Canalese B 0.

PROMOZIONALI Girone G

Classifica: Augusto Manzo e Cortemilia 3; Pro Spigno 0.

PROMOZIONALI Girone H - Terza giornata a Gottasecca

Alta Langa A-Ceva 5-3

Alta Langa A-Gottasecca 5-3

Alta Langa A-Alta Langa B 5-0

Alta Langa B-Ceva 0-5

Alta Langa B-Gottasecca 1-5

Gottasecca-Ceva 2-5

Classifica: Alta Langa A 7; Ceva 6; Gottasecca 5; Alta Langa B 0.