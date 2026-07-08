Sestriere protagonista con il circuito Granfondo Series Gobik

Le montagne olimpiche hanno accolto oltre mille partecipanti in una giornata perfetta, illuminata dal cielo terso dell’Alta Val di Susa. Il Colle delle Finestre, con i suoi 18 chilometri iconici, ha segnato il ritmo di una gara che continua a essere simbolo del circuito: autentica, impegnativa, profondamente legata alla montagna.

Il lungo ha visto la vittoria di Matteo Raimondi, protagonista di una prova coraggiosa, mentre Daria Franzetti ha dominato la gara femminile. Nella Mediofondo successi per Mirko Trosino e Anna Ceoloni, in una giornata che ha esaltato paesaggi, partecipazione e spirito sportivo.

Sestriere chiude così una tappa decisiva del circuito Gobik, con entusiasmo, organizzazione impeccabile e classifiche che iniziano a delinearsi. Una prova che ribadisce il valore del progetto: portare il ciclismo nei territori più suggestivi e costruire, tappa dopo tappa, una stagione avvincente.

L’ultimo appuntamento è fissato per il 4 ottobre a Varese in occasione della Granfondo Tre Valli Varesine.

MEDIOFONDO

F1 Rebecca Zauli (Roero Speed team)

F2 Natalia Nazarova (Arci Baccano)

F3 Tamara Giuseppina Rollini (Asd edilmora cycle team)

F4 Silvia Ponzo (Gs Passatore)

GEN1 Luigi Cucco (Team Poirinese asd)

GEN2 Marco Morat (Ristorocycles team)

JUN Matteo Foppiano (Gc. Quinto al mare)

SEN1 Matteo Berta (Team Marchisio Bici)

SEN2 Giacomo Ruffo (Cusati bike racing team)

SGA Grappeja Massimo (Asd Rodman Team)

SGB Luciano Bergia (Asd Rodman Team)

VET1 Fulvo Rosso (Roero Speed Bike)

VET2 Daniele Gandino (Roero Speed Bike)

GRANFONDO

F1 Asia Balocco (Gs Passatore)

F2 Valeria Zecchetin (Us Legnanese)

F3 Cristina Hertel (Gs Passatore)

F4 Elisabetta Debernardi (Asd Rodman Team)

GEN1 Mauro Porro (Roero Speed Bike)

GEN2 Massimo Zunino (Team Marchisio Bici)

JUN Gabriele Pietroboni (Team Oop-xanten)

SEN1 Federico Sorato (B4l)

SEN2 Andrea Gallo (Asd Jolly Europrestige)

SGA Wilhem Bonato (Ciclo Polonghera)

SGB Luigi Filipazzi (Team Da-tor)

VET1 Andrea Miotto (Team Da-tor)

VET2 Matteo Venturino (Us Pontedecimo 1907)