Derthona Basket: Karim Jallow è un nuovo giocatore bianconero

Derthona Basket è lieta di annunciare di aver firmato un accordo con l’atleta Karim Jallow per la stagione 2026/27. Ala piccola di 198 cm, il classe 1997 originario di Monaco di Baviera, dove si è formato nelle giovanili del Bayern, arriva dalla Virtus Bologna, con la quale nella scorsa stagione ha esordito in Eurolega giocando 37 gare, 27 delle quali in quintetto base, con 5.3 punti e 2.8 rimbalzi in 21.0 minuti di media. Nelle 35 partite ufficiali giocate nelle competizioni italiane ha prodotto 5.7 punti e 3.8 rimbalzi in 20.8 minuti ad incontro.
Prima del suo debutto in Serie A, Jallow aveva vissuto quattro stagioni significative in patria al Ratiopharm Ulm. Oltre ad essere eletto nel miglior quintetto della Bundesliga nel 2025, il nuovo innesto dei Leoni ha vinto il campionato tedesco 2022/23, suo secondo titolo nazionale dopo quello conquistato poco più che ventenne con il Bayern, stagione nella quale aveva messo in bacheca anche la Coppa di Germania con i bavaresi.
Con Ulm ha accumulato anche tanta esperienza di EuroCup, manifestazione che tornerà a disputare con la Baglietto Tortona: per lui quattro partecipazioni consecutive e una media complessiva di 9.3 punti e 3.1 rimbalzi in 24.3 minuti nella 69 gare giocate.
Per Jallow anche 13 presenze nella nazionale tedesca.
Dichiarazioni
«Sono molto felice ovviamente di essere a bordo, davvero non vedo l’ora di poter partire per questa nuova avventura e giocare per il Derthona», le prime parole da neobianconero di Jallow. «Sono impaziente di incontrare i tifosi dei Leoni, i miei compagni e lo staff. A presto, ragazzi!», chiude salutando in italiano l’ex virtussino.
«La firma di Karim rappresenta un momento importantissimo per la costruzione della nostra squadra. Porterà durezza, competitività, atletismo, doti che siamo sicuri ci aiuteranno nel nostro percorso», il commento di coach Mario Fioretti.