Derthona Basket: Karim Jallow è un nuovo giocatore bianconero

Derthona Basket è lieta di annunciare di aver firmato un accordo con l’atleta Karim Jallow per la stagione 2026/27. Ala piccola di 198 cm, il classe 1997 originario di Monaco di Baviera, dove si è formato nelle giovanili del Bayern, arriva dalla Virtus Bologna, con la quale nella scorsa stagione ha esordito in Eurolega giocando 37 gare, 27 delle quali in quintetto base, con 5.3 punti e 2.8 rimbalzi in 21.0 minuti di media. Nelle 35 partite ufficiali giocate nelle competizioni italiane ha prodotto 5.7 punti e 3.8 rimbalzi in 20.8 minuti ad incontro.