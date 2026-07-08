Reale Mutua Torino: Zach Harvey vestirà la canotta gialloblù

Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta statunitense Zach Harvey , che ha sottoscritto un accordo annuale con il club gialloblù. Guardia classe 2001, 196 cm di altezza, Harvey arriva sotto la Mole dopo una stagione da protagonista nella BasketLigan, la massima serie svedese, dove ha prodotto medie di 16.3 punti, 3.4 rimbalzi, 2.5 assist e 1.1 recuperi a partita con la maglia dei Norrköping Dolphins, tirando con il 51.8% dal campo, il 38.3% da tre punti e il 74.4% ai liberi. Numeri con i quali Harvey ha guidato la sua squadra verso la finale per il titolo nazionale, persa contro il Boras Basket.

«Sono molto felice e grato per questa opportunità di giocare a Torino in un campionato molto competitivo”, le prime parole di Zach Harvey dopo la firma con la Reale Mutua. “Ho parlato con il coach e ho sentito immediatamente una buona connessione con lui. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e dare il mio contributo, amo la pallacanestro e amo dare tutto me stesso in entrambe le metà campo. Sono un perfezionista, mi pongo sempre l’obiettivo di minimizzare i punti deboli e lavorare duro per poter aiutare la mia squadra in ogni modo possibile».

«Zach è un esterno moderno, che può coprire gli spot di guardia e ala, multidimensionale e solido in entrambi i lati del campo» commenta coach Paolo Moretti, descrivendo il profilo del nuovo atleta gialloblù. «Ha accettato la nostra proposta con entusiasmo, senza alcuna esitazione, condividendo con me ogni aspetto del progetto tecnico della stagione che sta per iniziare».

LA CARRIERA DI ZACH HARVEY

Nato a Topeka, Kansas, il 24 febbraio 2001, Zach Harvey si è formato a livello liceale tra la Hayden High School, nella città in cui è nato e cresciuto, e la Prolific Prep in California, catturando una notevole attenzione come prospetto anche a livello nazionale, tanto da rientrare nel giro dei raduni giovanili di USA Basketball tra il 2016 e il 2017. Il suo percorso universitario inizia alla University of Cincinnati, dove trascorre due anni prima di trasferirsi alla University of California-Santa Barbara. Dopo una carriera collegiale che ha faticato a decollare anche a causa di infortuni che ne hanno limitato il suo impiego in campo, Harvey si è posto l’obiettivo di rilanciarsi in Europa, iniziando la sua carriera da professionista nel campionato serbo con il KK Zdravlje Leskovac. Dopo aver viaggiato a quasi 20 punti di media, finisce l’anno da rookie in Slovacchia con il Komarno, dove registra quello che ancora oggi è il suo record personale in carriera con 46 punti in una singola gara. Disputa la stagione 2024/25 nella BNXT League, la lega olandese/belga, dove conferma i suoi numeri vestendo la maglia del Donar Groningen, con cui registra 17 punti a partita. Nell’annata appena conclusa gioca nella BasketLigan svedese, dove porta i Dolphins di Norrköping alla finale per il titolo nazionale dopo una stagione da 16.3 punti e il 38% da tre punti. Ora, la chiamata in Serie A2 dalla Reale Mutua Basket Torino.