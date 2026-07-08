Dodecarun: si torna in pista a Borgomanero

Dopo il successo di Biella – con 150 iscritti e sei serie di 5000 metri – il Trofeo Piemonte di Mezzofondo celebra giovedì 9 luglio la sua seconda tappa a Borgomanero (Novara ) con la prova sui 3000 metri . «Insieme ai Comuni di Briga e Gattico-Veruno abbiamo ottenuto il riconoscimento di Comunità Europea dello Sport», ha detto Francesco Valsesia , assessore allo Sport di Borgomanero. Questa manifestazione rientra appieno nel nostro progetto, che abbiamo voluto chiamare «Lo sport è In”, dove per “In” si intendono intro, Inclusione, Interazione. Abbiamo chiesto agli organizzatori di far diventare la città tappa fissa del circuito».

La gara, come già il 5000 di Biella, si annuncia di discreto livello tecnico. I migliori tra gli iscritti, in campo maschile, sono lo junior lombardo Pietro Ruga (Varese Atletica) e il pinerolese Giacomo Aimar, accreditati rispettivamente di 8’28”15 e 8’36”06. Tra le donne – dove saranno presenti la vincitrice di Biella Sonia Mazzolini (GAV Verbania) e la leader del circuito Dodecarun Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) – il miglior tempo di iscrizione è il 9’27”34 di Sara Gandolfi (Pro Sesto Atletica Cernusco).

La manifestazione, organizzata da Circuito Running, avrà inizio alle 18.30 allo Stadio Fedele Margaroli di Borgomanero con le prove giovanili sui 1000 metri riservate alle categorie ragazzi/e e cadetti/e. I 3000 metri del Trofeo Piemonte prevedono tre serie: una femminile (ore 19.30) e due maschili (ore 20 e 20.15).

Il Trofeo Piemonte di mezzofondo prevede complessivamente quattro prove su distanze diverse che daranno vita a una classifica complessiva stilata sulla base delle tabelle Fidal. La classifica finale (non quella delle singole prove) sarà valida per il Circuito Dodecarun organizzato da Giorgio e Steve Goggi. Le prossime prove del Trofeo - che si avvale come il Circuito della sponsorizzazione tecnica di Syemme – sono in calendario per il 3 settembre a Ivrea (1500 metri) e il 10 ottobre ad Alessandria (10000 metri). La prossima tappa del Dodecarun sarà invece sabato 18 luglio a Sparone (Torino) con La scalata, un’inedita gara in salita di 7 chilometri.