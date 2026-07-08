Polisportiva Pasta: storica qualificazione per le Under 14, che volano alle Finali Nazionali 3x3 di Riccione

La qualificazione è il risultato di un cammino costruito con costanza, impegno e passione. Nel corso della stagione le Under 14 si sono messe in evidenza nel circuito regionale 3x3, confrontandosi con alcune delle migliori realtà piemontesi e ottenendo risultati che hanno permesso di conquistare la vetta del ranking. Il percorso è iniziato con il secondo posto all'Opening Tournament di Alba, torneo Master che ha rappresentato il primo importante banco di prova della stagione e che ha visto la Polisportiva Pasta raggiungere la finale. Successivamente è arrivata la vittoria al Tower Kings di Asti, torneo Top, dove le gialloblù hanno saputo imporsi grazie a qualità tecnica, intensità e grande spirito di squadra. A confermare la crescita del gruppo è stato poi il successo agli Streetgames di Novara, altro torneo Top del circuito, che ha consentito alle ragazze di consolidare il primo posto nel ranking regionale e conquistare così il pass per le Finali Nazionali di Riccione.

Per la Polisportiva Pasta si tratta di un risultato dal valore storico, che premia il lavoro svolto negli ultimi anni nella valorizzazione del vivaio e nella crescita delle proprie atlete.