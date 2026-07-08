Trofeo Red Cars al Bocciodromo Rossini: il ring chiama!

Quattro giorni al via e l'attesa cresce. Domenica 12 luglio il Bocciodromo Rossini di Torino si trasformerà in un'arena dove adrenalina, tecnica e divertimento saliranno sul ring per la prima edizione del Trofeo Red Cars , l'evento che riunisce, con un unico biglietto, due mondi diversi ma accomunati dalla stessa capacità di emozionare: il wrestling e la boxe olimpica .

Organizzata dalla Boxing de Rua del maestro Stefano Abatangelo, con il sostegno dello sponsor Red Cars di Daniele Limone, ex pugile e grande appassionato di sport, la manifestazione promette oltre cinque ore di spettacolo dedicate non solo agli appassionati degli sport da combattimento, ma anche alle famiglie e a chi desidera trascorrere una domenica fuori dall'ordinario.

Ad aprire il programma, dalle ore 16, sarà la Taurinorum Wrestling Federation con quattro incontri nei quali sarà in palio il Trofeo Red Cars. Sul quadrato arriveranno alcuni dei protagonisti più seguiti del wrestling italiano: Nico Narciso, con esperienze maturate tra Europa e Stati Uniti, Guido Buriani, reduce dalla partecipazione come extra talent al Premium Live Event WWE Clash in Italy disputato a Torino, il colosso Cannonball Jason, i giovani Lello Boy Jobs, Cerberus, Emilio Torres, Gigi Colasanto "The Italian Guy" e gli scatenati Verga Boys, pronti a conquistare il pubblico con il loro mix di spettacolo e ironia.

A guidare la squadra sarà uno dei personaggi più carismatici della scena italiana: Vp Dozer, conosciuto dagli appassionati come "Il Napoleone del Ring". Nato in provincia di Foggia, a Lesina, che lui ama ribattezzare con orgoglio "Lesina Beach", ha costruito una carriera ricca di successi conquistando numerosi titoli italiani. Alto un metro e ottantacinque, oggi combatte con i suoi 85 chilogrammi di agilità e strategia, ben lontani dai 110 degli inizi. Il soprannome non è casuale: "Lotto con astuzia e strategia esattamente come Napoleone sul campo di battaglia", racconta, sintetizzando perfettamente il suo stile.

Il wrestling, del resto, è molto più di un semplice combattimento. È una disciplina che fonde preparazione atletica, tecnica e interpretazione. Ogni incontro racconta una storia, ogni ingresso sul ring accende il pubblico, ogni rivalità trasforma il match in uno spettacolo dal vivo dove i beniamini dei tifosi sfidano gli antagonisti in una continua alternanza di colpi di scena, acrobazie e momenti spettacolari.

Dalle ore 18 spazio invece alla boxe olimpica con dodici incontri che vedranno protagonisti giovani talenti e pugili già affermati. Particolare interesse accompagnerà i cinque match validi per la conquista della simbolica Cintura Red Cars, destinata agli atleti della Boxing de Rua preparati dai mental coach Lorenzo Buccolo ed Eleonora Sabatino, un valore aggiunto per la preparazione mentale.

Saliranno sul ring Daniele Costantino contro Alessio Guernieri (GST Boxe), Sara Deleonardis contro Sharon Mazzoleni (Wyrd Sport), Andrea Pace Veschi contro Marta Cevrero (PromoBoxe), Erik Shametaj contro Matteo Piras della Boxe Chieri, attuale campione regionale Under 19, Alexandro Da Silva contro Alberto Piras dell'Accademia della Boxe, oltre all'atteso esordio agonistico di Francesco Ciancia.

L'obiettivo del Trofeo Red Cars è semplice: regalare una giornata nella quale agonismo e spettacolo possano convivere, facendo conoscere al grande pubblico il fascino della boxe olimpica e del wrestling attraverso atleti, storie e grandi emozioni.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Domenica il ring sarà pronto, le luci si accenderanno e il pubblico sarà chiamato a scegliere da che parte stare: tifare il proprio beniamino, lasciarsi sorprendere dai colpi di scena del wrestling o vivere tutta l'intensità della boxe olimpica. Una cosa, però, è certa: sarà impossibile restare fermi al proprio posto.

Biglietti

Intero: 15 euro

Ridotto (10-15 anni): 10 euro

Gratuito fino ai 10 anni

Informazioni

347 8877843

348 6481419