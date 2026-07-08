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FITA Piemonte: incontro con l’Assessore allo Sport Paolo Bongioanni

Lunedì scorso si è svolto un importante incontro con l’Assessore Bongioanni, per celebrare la vittoria ai Campionati Italiani Cadetti e i numerosi titoli conquistati dagli atleti della TKD Greco Academy
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FITA Piemonte: incontro con l’Assessore allo Sport Paolo Bongioanni

Lunedì 6 luglio si è svolto un importante incontro con l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, per celebrare la vittoria ai Campionati Italiani Cadetti e i numerosi titoli conquistati dagli atleti della TKD Greco Academy

Il Presidente FITA Piemonte e membro della giunta Coni Regionale Edoardo Greco ha delineato un quadro dello stato di salute del Taekwondo piemontese, e la piena condivisione della politica sportiva Regionale. È stata presentata la 7ª edizione del Torneo Taekwondo Torino Royal Cup che da quest’anno diventerà “internazionale” dal 5 al 6 dicembre 2026.

Sono stati anche pensati progetti Crossover per unire il settore più spettacolare, come il Demo Team, ad eventi planetari che la Regione già ospita con crescente successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

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