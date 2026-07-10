Tutto pronto per il 16° Trofeo Ma-Bo ITF Femminile W35

Il torneo è pronto a regalare nuove emozioni al pubblico torinese (ingresso gratuito per tutte le giornate di gara) e proporre potenziali grandi protagoniste del tennis mondiale del prossimo futuro. Di qui, infatti sono passate tante racchette poi salite nella top ten Wta e capaci di siglare tornei epici del massimo circuito. È il caso dell’appena 17enne Marion Bartoli che vinse al Nord Tennis nel 2001 e nel 2013 si aggiudicò il titolo a Wimbledon. Nel 2003 si impose l’estone Kaia Kanepi, che raggiunse la 15esima piazza WTA. Nelle ultime edizioni si sono issate in finale prima Elisabetta Cocciaretto (2019) che ricorda sempre con piacere la rassegna, battuta dalla nipponica Naito, quindi nel 2021 la romagnola Lucia Bronzetti, fermata dalla francese Parry, nizzarda anch’ella oggi protagonista nel massimo circuito. Tutte racchette entrate negli anni a seguire nelle top 50 WTA. Lo hanno giocato anche Jasmine Paolini e Martina Trevisan, nel 2016, ed è quasi inutile ricordare dove sono arrivate entrambe. Due stagioni fa si è imposta l’argentina Solana Sierra, che quest’anno a Wimbledon ha rischiato di eliminare al 2° turno Coco Gauff. Ieri la presentazione con un ricco tavolo dei relatori, con accanto le Istituzioni locali, in testa l’assessore allo sport e ai grandi eventi del Comune di Torino, Domenico Carretta, i vertici del tennis regionale (Manuela Savini, presidente), il consigliere nazionale Fitp Pierangelo Frigerio, la direttrice del torneo Manuela Medros, il direttore tecnico del Nord Tennis, Lorenzo Comollo, gli sponsor Ma-Bo (Bosca e Busnelli), la delegata del Coni Piemonte, Dr.ssa Grilli e la consigliera della Circoscrizione IV, Dr.ssa Bovetti.

Nell’edizione numero 16 del Ma-Bo le prime della classe sono la francese Amandine Monnot, già top 300 Wta, 24 anni, oggi numero 319 del ranking mondiale, e la brasiliana Gabriela Ce, non alla sua prima partecipazione nel torneo torinese, città nella quale si allena presso l’Accademia di Giulia Gatto Monticone e Tommaso Iozzo alla Sisport Torino. Gabriela è più esperta della transalpina, dall’alto dei suoi 33 anni e della classifica di numero 314 Wta. In main draw anche molte azzurre in rampa di lancio, come Vittoria Paganetti e Anastasia Abbagnato. E ancora Camilla Zanolini e Arianna Zucchini. Tabellone molto internazionale con tante presenze straniere, a dimostrazione di quanto il “Ma-Bo” piaccia ed affascini su scala globale. La numero 3 è la spagnola Carlota Martinez Cirez, attuale 369 della classifica Wta. Scorrendo l’acceptance list troviamo la bulgara Lidia Encheva, l’ucraina Kotliar Yelyzaveta, la croata Iva Pavicic, la svizzera Kateryna Tsygourova, la bulgara Lia Katratancheva. Così un’altra racchetta francese, quella di Astrid Lew Yan Foon. Dalla lontana Australia è pronta a dar battaglia al Nord Tennis Tahlia Kokkinis. Al momento è fuori di tre posti e quindi costretta a fare le qualificazioni la piemontese Enola Chiesa, quest’anno capace di salire a ridosso delle prime 500 giocatrici del mondo (559). Nelle qualificazioni figura anche un’altra piemontese che merita di essere seguita, Gaia Maduzzi, impegnata negli allenamenti ormai da oltre un anno presso l’Academy di Francesca Schiavone a Varese. Maduzzi che quest’anno ha avuto l’onore di giocare agli Internazionali BNL d’Italia, accanto a Vittoria Paganetti, contro il tandem numero 1 del seeding Paolini/Errani e senza sfigurare. Non mancheranno dunque i contenuti, tecnici e agonistici per godere, dalla tribuna naturale del club immerso nel verde del Parco della Pellerina, dello spettacolo che offriranno le protagoniste. L’ingresso è gratuito in tutte le giornate.

Saranno 8 le qualificate che entreranno tra le big del torneo dopo due match da giocare e vincere. Il via lunedì mattina attorno alle 9.30. La compilazione del draw di qualificazione avverrà domenica12 luglio nel tardo pomeriggio. Le wild card assegnate dal circolo rispondono ai nomi di Emma Rizzetto e Sofia Visconte per il tabellone di qualificazione. Di Carolina Dibenedetto per il main draw di singolare. Nel doppio alle giocatrici di casa Giada Comollo, cresciuta sui campi del Nord Tennis e Valeria Piccioli.

Le tre wild card a disposizione del settore tecnico della Fitp andranno in tabellone principale ad Anastasia Bertacchi, classe 2006; Camilla Gennaro, classe 2003, e alla giovanissima speranza azzurra Ilary Pistola (classe 2008). In qualificazione invece a Carla Giambelli (2008), Vittoria Vignolini (2009), Eleonora Alvisi (2003). Riserva nelle qualificazioni Alessia Antici (2008).

Tutto pronto, dunque, per una nuova grande avventura di tennis e spettacolo.



