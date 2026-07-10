Fulgor Basket: il giovane Yadde è rossoverde

Mouhamadou “Dudu” Yadde , esterno classe 2006 di 203 centimetri di origine senegalese, è un nuovo giocatore della Paffoni . Proveniente da Reggio Emilia, “Dudu” ha firmato un biennale, sposando il progetto di crescita e sviluppo intrapreso dal Club.

Yadde muove i primi passi in Italia con la Pallacanestro Reggiana nel 2022, giocando nelle giovanili d’Eccellenza della società emiliana. Nel febbraio 2024 arriva la chiamata dall’Euroleague Next Gen Team per la tappa di Belgrado, mentre nell’ultima stagione è protagonista nel mondo senior con la maglia di ReBasket 2000, in Serie B Interregionale.

Queste le prime parole di Yadde, già presente alcuni giorni fa alla presentazione di Angelucci per conoscere i suoi nuovi tifosi: «Sono felice di essere qui. Ringrazio la società per la fiducia e per avermi accolto con entusiasmo, non vedo l’ora di iniziare e mettermi alla prova in questa nuova sfida. Sono pronto e carico per aiutare la squadra!».

Il DS Picazio ha commentato così il neo acquisto: «Yadde è un grande atleta oltre che un ottimo realizzatore. È stato selezionato dalla Pallacanestro Reggiana, società di Serie A, per crescere nella propria foresteria. Nonostante l’imponente fisicità è un esterno che sa trattare la palla: ha buon tiro, punti nelle mani ed è un atleta pazzesco, che ci aiuterà in entrambi lati del campo».