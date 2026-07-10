Dodecarun: Trofeo di Mezzofondo sui 3000 a Borgomanero

Conclusione allo sprint per i 3000 metri del Trofeo Piemonte di Mezzofondo , a Borgomanero. Dopo i primi 2000 metri tirati dall’azzurrino Giordano Contigiani - atteso ai prossimi Campionati Europei under 18 di Rieti sulla prova dei 2000 siepi, nella quale a fine giugno si è laureato campione italiano a Grosseto – alla campana dell’ultimo giro si sono presentati in due: Pietro Ruga , lombardo dell’Atletica Varese, e Giacomo Aimar , piemontese dell’Atletica Pinerolo. Aimar ha cercato di staccare il rivale a 300 metri dalla fine, ma nel finale è stato superato da Ruga. 8’39”7 per il varesino, 8’40”5 per Aimar. «Forse sono partito troppo presto – ha commentato quest’ultimo – Ma d’altra parte dovevo provarci».

Soltanto quattro giorni prima di presentarsi in pista a Borgomnero, Ruga aveva partecipato ai Campionati Italiani under 20 a Caorle – dove aveva chiuso al sesto posto – è rimasto a oltre dieci secondi dal primato personale. «Sono venuto a gareggiare qui senza pensare al tempo – ha detto – La gara degli Italiani è stata impegnativa e un po’ ne ho risentito: l’obiettivo di stasera era vincere e soprattutto non farsi male».

In campo femminile, conferma per Sonia Mazzolini, che anche a Borgomanero – così come a Biella nella prima prova del Trofeo – ha fatto gara solitaria. Sul traguardo ha dato quasi mezzo minuto alla migliore delle avversarie, la lombarda del Cus Pro Patria Benedetta Piraino: 10’03”2 contro 10’33”0). Nelle prove giovanili di contorno, sui 1000 metri, successi nella categoria cadetti/e di Davide Gallerini (Atletica Ossolana, 2’49”6) e Virginia Margarucci (Cus Pro Patria Milano, 3’08”9). Tra le ragazze si è imposta Beatrice Rosin (Gao Oleggio) in 3’19”2.

Il Trofeo Piemonte tornerà sabato 5 settembre, con la prova sui 1500 metri a Ivrea. La classifica finale del Trofeo, che prevede anche una gara sui 10000 metri il 10 ottobre ad Alessandria, darà punti validi per il circuito Dodecarun, la cui prossima tappa è in programma sabato 18 luglio a Sparone (Torino) con “La scalata”, un’inedita gara in salita di 7 chilometri.



Risultati

UOMINI. 1. Pietro Ruga (Atl. Varese) 8’39”8; 2. Aimar (Atl. Pinerolo) 8’40”5; 3. Cappelli (Sport Project VCO) 8’45”4; 4. Chicco (Bernatese) 8’49”4; 5. Diabate (GAV Verbania) 8’58”3; 6. Piazza (Futuratletica) 8’58”7; 7. Fodrini (Sport Project VCO) 8’58”9; 8. Rabozzi (Sport Project VCO) 9’06”4; 9. Mo (GSA Valsesia) 9’16”7; 10. Ranfone (Sant’Orso Aosta) 9’27”7. Altra serie: 1. Biolcati (GSA Valsesia) 9’11”4; 2. Poletti (Fulgor Prato Sesia) 9’12”6; 3. Apollonio (GAO Oleggio) 9’18”4; 4. Pisarra (Pro Patria Busto Arsizio) 9’20”7. 5. Bianchi (Nervianese) 9’41”3.

DONNE. 1. Sonia Mazzolini (GAV Verbania) 10’03”2, 2. Piraino (Cus Pro Patria Milano) 10’33”0; 3. Penasa (Atl. Vigevano) 10’46”4; 4. Mamolo (Cus Pro Patria Milano) 11’04’9; 5. G. Armagno (Atl. Arcisate) 11’10”6; 6. S. Armagno (Atl. Arcisate) 11’21”8; 7. Laino (Brancaleone Asti) 11’51”4; 8. Conoscenti (Borgaretto ’75) 12’03”1; 9. Chiabrera (Brancaleone Asti) 12’35”4; 10. Gariazzo (Pietro Micca Biella Running) 12’38”7; 11. Mocci (Bio Correndo Avis) 12’58”7; 12. Rabbia (Brancaleone Asti) 14’14”1; 13. Sulis (Brancaleone Asti) 14’37”1; 14. Villabruna (Atl. Trinese) 15’30”8.