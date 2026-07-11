Baglietto Tortona: il calendario BKT EuroCup 2026/27

Sarà in trasferta il debutto assoluto della Baglietto Derthona Tortona nella BKT Eurocup 2026/27 . Quattordici partite infrasettimanali quasi ininterrotte da fine settembre alla prima metà di gennaio del nuovo anno per la regular season della competizione continentale organizzata da Euroleague Basketball, con un’unica interruzione prevista da metà novembre alla prima decade di dicembre per consentire la disputa della finestra FIBA delle Nazionali.

L’esordio della squadra bianconera di coach Mario Fioretti avverrà con il viaggio più a nord del Girone A in cui è inserita, in Lettonia contro il Riga Zelli. Il giorno della partita sarà martedì 29 o mercoledì 30 settembre, date e orari precisi di tutti i turni verranno diffusi ufficialmente nei prossimi giorni.

La settimana dopo ci sarà la prima alla Nova Arena di Tortona, il 6-7 ottobre con i francesi di Le Mans Sarthe Basket. A seguire la trasferta probabilmente più affascinante per il blasone storico e il valore attuale dell’avversaria oltre che per il noto calore della sua tifoseria, sul parquet dell’Aris Salonicco.

Per chiudere il mese di ottobre due gare casalinghe consecutive con gli spagnoli del San Pablo Burgos e i tedeschi dei Rostock Seawolves. Si tornerà poi a viaggiare verso Lubiana per affrontare la formazione da sempre più importante della Slovenia, il Cedevita Olimpija, quindi l’impegno interno a chiusura del girone d’andata con un altro club di grandi tradizioni come l’Hapoel Gerusalemme.

Il ritorno ricalca esattamente a parti invertite le sfide dell’andata. Si inizierà il 17-18 novembre con un altro match casalingo con Riga Zelli, poi la trasferta a Le Mans, la sfida interna all’Aris e il doppio viaggio a cavallo del Natale a Burgos e Rostock. La gara iniziale del 2027 coinciderà con l’ultimo impegno alla Nova Arena con Lubiana il 5-6 gennaio, prima di chiudere la regular season in casa di Gerusalemme.