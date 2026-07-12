Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba - Quinta di ritorno Gottasecca-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-6 Olivieri Opere Edili Duseu-Acqua San Bernardo Subalcuneo 1-9 IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Alta Langa 9-7 Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Terre del Barolo Albese 9-6 Roero Isolamenti Canalese-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-9 Araldica Castagnole-Bcc Pianfei Pro Paschese 2-9 Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 16; Gottasecca 13; Bcc Pianfei Pro Paschese, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Nocciole Marchisio Cortemilia 9; Alta Langa e Terre del Barolo Albese 8; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7; Roero Isolamenti Canalese 6; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 5; Araldica Castagnole e Olivieri Opere Edili Duseu 3. SERIE B - Sesta di ritorno Speb-Officine Pesce Bubbio 9-6 Benese-Amici del Castello 4-9 Valle Bormida-Virtus Langhe 9-6 Prodeo Chiusavecchia-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-0 forfait medico Domenica 12 luglio ore 20.30 a Bormida: Castiglia Costruzioni Bormidese-Pieve di Teco Lunedì 13 luglio ore 21 a Mondovì: Alusic Merlese-Centro Incontri Us Gallese Riposa : Castiati Neivese Classifica : Castiati Neivese 14; Prodeo Chiusavecchia e Speb 12; Pieve di Teco e Valle Bormida 11; Virtus Langhe 9; Centro Incontri Us Gallese, Amici del Castello e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 8; Benese, Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 5; Alusic Merlese 4. SERIE C1 - Quinta di ritorno Subalcuneo-Virtus Langhe 9-1 Ricca-Duseu 9-0 San Biagio-Castiati Castagnole rinviata al12 luglio ore 21 Lunedì 13 luglio ore 21 a Monticello: Monticellese-Bormidese ad Andora: Don Dagnino-Gottasecca a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ceva Classifica : Gottasecca e Ricca 13; Ceva 10; Monticellese 9; Pro Paschese, Castiati Castagnole e Duseu 8; Don Dagnino 7; Subalcuneo 6; Virtus Langhe 5; San Biagio 3; Bormidese 2. COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica) Mercoledì 15 luglio ore 21 a Ricca: Ricca-Monticellese Lunedì 20 luglio ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Ceva SERIE C2 Girone A - Sesta di ritorno Abrigo Croma Ricca-Taggese 9-0 Pro Spigno-Global Sped Neivese 9-3 Pieve di Teco-Augusto Manzo 0-9 Riposa : Valle Bormida Classifica : Pro Spigno 11; Global Sped Neivese 10; Abrigo Croma Ricca 7; Augusto Manzo 6; Taggese e Pieve di Teco 3. (Valle Bormida ritirata dal campionato)

SERIE C2 Girone B - Quarta di ritorno

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Peveragno 9-6

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Monastero Dronero 4-9

Valle Grana Caraglio-Benese rinviata al 13 luglio ore 21

Classifica: Monastero Dronero 9; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 7; Benese e Acqua San Bernardo Subalcuneo 4; Valle Grana Caraglio 2; Peveragno 0.



COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale

Martedì 28 luglio ore 21

a Neive: Global Sped Neivese-Pro Spigno

COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale

Monastero Dronero-Benese in data da definire



FEMMINILE

Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.



COPPA ITALIA FEMMINILE - Girone di qualificazione - Seconda giornata

Amici del Castello-Gymnasium Albese 9-0 forfait

Canalese B-San Leonardo 9-8

Riposa: Canalese A

Classifica: Amici de Castello e Canalese B 2; San Leonardo e Canalese A 0; Gymnasium Albese -1. (Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)



UNDER 21 - Quarta di ritorno

San Leonardo-Merlese 9-1

Virtus Langhe A-Bubbio 3-9

Cortemilia-Araldica Castagnole 9-0 forfait medico

Lunedì 13 luglio ore 21

ad Alba: Albese-Pro Paschese

Martedì 14 luglio ore 21

a Cuneo: Subalcuneo-Virtus Langhe B

Classifica: San Leonardo e Bubbio 11; Pro Paschese 9; Subalcuneo 8; Cortemilia 7; Albese e Merlese 5; Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.



ALLIEVI Girone A - Sesta di ritorno

Speb-Don Dagnino 8-4

Ricca-Amici del Castello 8-0

Pro Paschese A-San Leonardo rinviata al 12 luglio ore 19.30

Riposa: Subalcuneo

Classifica: Ricca e Speb 9; Don Dagnino e San Leonardo 6; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 2.

ALLIEVI Girone B - Quarta di ritorno

Ceva-Pro Paschese B 6-8

Domenica 12 luglio ore 18

a Bormida: Bormidese-Araldica Castagnole

Lunedì 13 luglio ore 19

a Cuneo: Subalcuneo A-San Biagio

Classifica: Pro Paschese B 7; Subalcuneo A e Bormidese 6; Ceva 4; San Biagio e Araldica Castagnole 1.



COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale

Speb-Don Dagnino 8-7

Ricca-San Leonardo 8-0 forfait medico

COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale

Martedì 21 luglio ore 20.30

a Dogliani: Pro Paschese B-Subalcuneo A



ESORDIENTI Girone A - Quarta di ritorno

Valle Bormida-Merlese B 5-7

Neivese A-San Leonardo 4-7

Alta Langa-Ceva 7-1

Ricca-Araldica Castagnole 7-0

Riposa: Pro Paschese B

Classifica: Ricca 11; San Leonardo 10; Pro Paschese B e Alta Langa 8; Neivese A 6; Merlese B e Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.

ESORDIENTI Girone B - Quarta di ritorno

Pro Paschese A-Amici del Castello rinviata al 14 luglio ore 19.30

Domenica 12 luglio ore 18.30

a Cortemilia: Cortemilia-Don Dagnino

Lunedì 13 luglio ore 18

a Mondovì: Merlese A-Albese B

Martedì 14 luglio ore 18.30

ad Alba: Albese A-Neivese B

Riposa: Neivese C

Classifica: Cortemilia 10; Merlese A 9; Albese A 8; Neivese B 7; Don Dagnino, Neivese C e Pro Paschese A 4; Albese B 2; Amici del Castello 0.



COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)

Ricca-Neivese B 7-1

Mercoledì 22 luglio ore 19

a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo



PULCINI Girone A - Quarta di ritorno

Don Dagnino-Merlese 7-2

Domenica 12 luglio ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-San Leonardo

a Ricca: Ricca-Speb

a Dolcedo: Duseu-Gottasecca

Classifica: San Leonardo 10; Speb e Pro Paschese 7; Don Dagnino e Ricca 6; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)

PULCINI Girone B - Quarta di ritorno

Lunedì 13 luglio ore 18

a Cortemilia: Cortemilia-Monastero Dronero B

ad Alba: Albese-Canalese

a Ceva: Ceva-Augusto Manzo

Martedì 14 luglio ore 18.30

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Monastero Dronero A

Classifica: Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 9; Albese 7; Ceva 5; Cortemilia 3; San Biagio e Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)



COPPA ITALIA PULCINI - Semifinali (gara unica)

Monastero Dronero A-Pro Paschese 7-2

San Leonardo: Monastero Dronero B 7-1

COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)

Venerdì 28 agosto ore 17

a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo



PROMOZIONALI Girone A

Classifica: Don Dagnino 9; Taggese 5; Prodeo Chiusavecchia 4; Pompeiana 0.

PROMOZIONALI Girone B

Classifica: Pieve di Teco 6; Amici del Castello A 2; Amici del Castello B 1.

PROMOZIONALI Girone C

Classifica: Subalcuneo 9; Centro Incontri Us Gallese 5; Speb 4; Valle Grana Caraglio 0.

PROMOZIONALI Girone D - Terza giornata a Castelletto Stura

rinviata 12 luglio ore 8.30

Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.

PROMOZIONALI Girone E

Classifica: Ricca A 9; Albese 5; Ricca C 3; Ricca B 1.

PROMOZIONALI Girone F - Terza giornata a Canale

Canalese B-Monticellese 1-5

Canalese A-Monticellese 5-2

Canalese A-Canalese B 5-1

Classifica: Canalese A 5; Monticellese 4; Canalese B 0.

PROMOZIONALI Girone G

Classifica: Augusto Manzo e Cortemilia 3; Pro Spigno 0.

PROMOZIONALI Girone H

Classifica: Alta Langa A 7; Ceva 6; Gottasecca 5; Alta Langa B 0.