Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba - Quinta di ritorno
Gottasecca-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-6
Olivieri Opere Edili Duseu-Acqua San Bernardo Subalcuneo 1-9
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Alta Langa 9-7
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Terre del Barolo Albese 9-6
Roero Isolamenti Canalese-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-9
Araldica Castagnole-Bcc Pianfei Pro Paschese 2-9
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 16; Gottasecca 13; Bcc Pianfei Pro Paschese, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Nocciole Marchisio Cortemilia 9; Alta Langa e Terre del Barolo Albese 8; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7; Roero Isolamenti Canalese 6; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 5; Araldica Castagnole e Olivieri Opere Edili Duseu 3.
SERIE B - Sesta di ritorno
Speb-Officine Pesce Bubbio 9-6
Benese-Amici del Castello 4-9
Valle Bormida-Virtus Langhe 9-6
Prodeo Chiusavecchia-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-0 forfait medico
Domenica 12 luglio ore 20.30
a Bormida: Castiglia Costruzioni Bormidese-Pieve di Teco
Lunedì 13 luglio ore 21
a Mondovì: Alusic Merlese-Centro Incontri Us Gallese
Riposa: Castiati Neivese
Classifica: Castiati Neivese 14; Prodeo Chiusavecchia e Speb 12; Pieve di Teco e Valle Bormida 11; Virtus Langhe 9; Centro Incontri Us Gallese, Amici del Castello e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 8; Benese, Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 5; Alusic Merlese 4.
SERIE C1 - Quinta di ritorno
Subalcuneo-Virtus Langhe 9-1
Ricca-Duseu 9-0
San Biagio-Castiati Castagnole rinviata al12 luglio ore 21
Lunedì 13 luglio ore 21
a Monticello: Monticellese-Bormidese
ad Andora: Don Dagnino-Gottasecca
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ceva
Classifica: Gottasecca e Ricca 13; Ceva 10; Monticellese 9; Pro Paschese, Castiati Castagnole e Duseu 8; Don Dagnino 7; Subalcuneo 6; Virtus Langhe 5; San Biagio 3; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 15 luglio ore 21
a Ricca: Ricca-Monticellese
Lunedì 20 luglio ore 21
a Gottasecca: Gottasecca-Ceva
SERIE C2 Girone A - Sesta di ritorno
Abrigo Croma Ricca-Taggese 9-0
Pro Spigno-Global Sped Neivese 9-3
Pieve di Teco-Augusto Manzo 0-9
Riposa: Valle Bormida
Classifica: Pro Spigno 11; Global Sped Neivese 10; Abrigo Croma Ricca 7; Augusto Manzo 6; Taggese e Pieve di Teco 3. (Valle Bormida ritirata dal campionato)
SERIE C2 Girone B - Quarta di ritorno
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Peveragno 9-6
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Monastero Dronero 4-9
Valle Grana Caraglio-Benese rinviata al 13 luglio ore 21
Classifica: Monastero Dronero 9; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 7; Benese e Acqua San Bernardo Subalcuneo 4; Valle Grana Caraglio 2; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 28 luglio ore 21
a Neive: Global Sped Neivese-Pro Spigno
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale
Monastero Dronero-Benese in data da definire
FEMMINILE
Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
COPPA ITALIA FEMMINILE - Girone di qualificazione - Seconda giornata
Amici del Castello-Gymnasium Albese 9-0 forfait
Canalese B-San Leonardo 9-8
Riposa: Canalese A
Classifica: Amici de Castello e Canalese B 2; San Leonardo e Canalese A 0; Gymnasium Albese -1. (Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)
UNDER 21 - Quarta di ritorno
San Leonardo-Merlese 9-1
Virtus Langhe A-Bubbio 3-9
Cortemilia-Araldica Castagnole 9-0 forfait medico
Lunedì 13 luglio ore 21
ad Alba: Albese-Pro Paschese
Martedì 14 luglio ore 21
a Cuneo: Subalcuneo-Virtus Langhe B
Classifica: San Leonardo e Bubbio 11; Pro Paschese 9; Subalcuneo 8; Cortemilia 7; Albese e Merlese 5; Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Sesta di ritorno
Speb-Don Dagnino 8-4
Ricca-Amici del Castello 8-0
Pro Paschese A-San Leonardo rinviata al 12 luglio ore 19.30
Riposa: Subalcuneo
Classifica: Ricca e Speb 9; Don Dagnino e San Leonardo 6; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 2.
ALLIEVI Girone B - Quarta di ritorno
Ceva-Pro Paschese B 6-8
Domenica 12 luglio ore 18
a Bormida: Bormidese-Araldica Castagnole
Lunedì 13 luglio ore 19
a Cuneo: Subalcuneo A-San Biagio
Classifica: Pro Paschese B 7; Subalcuneo A e Bormidese 6; Ceva 4; San Biagio e Araldica Castagnole 1.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale
Speb-Don Dagnino 8-7
Ricca-San Leonardo 8-0 forfait medico
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 21 luglio ore 20.30
a Dogliani: Pro Paschese B-Subalcuneo A
ESORDIENTI Girone A - Quarta di ritorno
Valle Bormida-Merlese B 5-7
Neivese A-San Leonardo 4-7
Alta Langa-Ceva 7-1
Ricca-Araldica Castagnole 7-0
Riposa: Pro Paschese B
Classifica: Ricca 11; San Leonardo 10; Pro Paschese B e Alta Langa 8; Neivese A 6; Merlese B e Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Quarta di ritorno
Pro Paschese A-Amici del Castello rinviata al 14 luglio ore 19.30
Domenica 12 luglio ore 18.30
a Cortemilia: Cortemilia-Don Dagnino
Lunedì 13 luglio ore 18
a Mondovì: Merlese A-Albese B
Martedì 14 luglio ore 18.30
ad Alba: Albese A-Neivese B
Riposa: Neivese C
Classifica: Cortemilia 10; Merlese A 9; Albese A 8; Neivese B 7; Don Dagnino, Neivese C e Pro Paschese A 4; Albese B 2; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)
Ricca-Neivese B 7-1
Mercoledì 22 luglio ore 19
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
PULCINI Girone A - Quarta di ritorno
Don Dagnino-Merlese 7-2
Domenica 12 luglio ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-San Leonardo
a Ricca: Ricca-Speb
a Dolcedo: Duseu-Gottasecca
Classifica: San Leonardo 10; Speb e Pro Paschese 7; Don Dagnino e Ricca 6; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Quarta di ritorno
Lunedì 13 luglio ore 18
a Cortemilia: Cortemilia-Monastero Dronero B
ad Alba: Albese-Canalese
a Ceva: Ceva-Augusto Manzo
Martedì 14 luglio ore 18.30
a San Biagio Mondovì: San Biagio-Monastero Dronero A
Classifica: Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 9; Albese 7; Ceva 5; Cortemilia 3; San Biagio e Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA PULCINI - Semifinali (gara unica)
Monastero Dronero A-Pro Paschese 7-2
San Leonardo: Monastero Dronero B 7-1
COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 17
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo
PROMOZIONALI Girone A
Classifica: Don Dagnino 9; Taggese 5; Prodeo Chiusavecchia 4; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B
Classifica: Pieve di Teco 6; Amici del Castello A 2; Amici del Castello B 1.
PROMOZIONALI Girone C
Classifica: Subalcuneo 9; Centro Incontri Us Gallese 5; Speb 4; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D - Terza giornata a Castelletto Stura
rinviata 12 luglio ore 8.30
Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.
PROMOZIONALI Girone E
Classifica: Ricca A 9; Albese 5; Ricca C 3; Ricca B 1.
PROMOZIONALI Girone F - Terza giornata a Canale
Canalese B-Monticellese 1-5
Canalese A-Monticellese 5-2
Canalese A-Canalese B 5-1
Classifica: Canalese A 5; Monticellese 4; Canalese B 0.
PROMOZIONALI Girone G
Classifica: Augusto Manzo e Cortemilia 3; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H
Classifica: Alta Langa A 7; Ceva 6; Gottasecca 5; Alta Langa B 0.