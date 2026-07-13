Fulgor Basket: in arrivo Marco Contento

Giocatore di grande esperienza e veterano dei campionati di Serie A2 e Serie B, Contento rappresenta un innesto di assoluto valore per il roster della Paffoni. Nato a Trieste, è cresciuto cestisticamente nella Pallacanestro Udine, dando poi il via a una carriera che lo ha visto protagonista in numerose piazze del panorama nazionale.

Dopo le esperienze con Casalpusterlengo, Bisceglie, Bari e Cento, ha affrontato diversi campionati di Serie A2 vestendo le maglie di Agropoli, Roseto, Scafati e San Severo, confermandosi stagione dopo stagione come giocatore affidabile, capace di coniugare qualità tecniche, personalità e leadership.

Il ritorno in Serie B è arrivato con Rieti, seguito dalle esperienze a Ruvo di Puglia e Mestre. Proprio con la Gemini Mestre è stato tra i protagonisti della straordinaria cavalcata culminata con la promozione in Serie A2. Nell'ultima stagione ha giocato con la maglia dell'Orlandina Basket, chiudendo il campionato con quasi 10 punti di media, oltre a più di 2 assist e 2 rimbalzi a partita.

Queste le dichiarazioni di Contento: «È un piacere e un onore ricevere la chiamata della Paffoni. La trattativa è durata molto poco perché c’è stata unità d’intenti fin da subito. Arrivo con grande entusiasmo e, anche se non sono più un giovane, ho la voglia e l’ambizione di sempre. Mi è stato prospettato di giocare in una squadra ricca di giocatori giovani, ma con anche profili di esperienza, io ce la metterò tutta per fare la mia parte rispetto alla richiesta dello staff e della società. Una spinta ulteriore alla mia scelta è stata data dalla società stessa: ho sempre avuto l’idea di un Club serio, con ambizioni importanti e che lavora scrupolosamente. Non vedo l’ora di iniziare!»

Con il suo bagaglio di esperienza, Marco Contento rappresenta un'importante aggiunta al gruppo rossoverde, che va verso la delineazione in vista della stagione 2026-2027.