Nord Tennis | 16° Trofeo Ma-Bo: i risultati della prima giornata

C’era curiosità di vedere all’opera due “sorelle d’arte”, la francese Daphnee Mpetschi Perricard, 17 anni e un best ranking di numero 793 Wta (ora è scesa oltre la 1000esima posizione mondiale in singolare) e la 19enne Nika Hurkacz, polacca la cui classifica attuale recita 1214 Wta. La transalpina, potente nei colpi e nella muscolatura, ha rifilato un doppio 6-0 all’azzurra Viola Bedini, imponendo il proprio ritmo sin dalle trame d’inizio gioco, un po’ come ama fare il fratello Giovanni. La seconda, sorella dell’ex numero 6 Atp Hubert, ha dato vita a uno dei match più intensi di giornata contro la piemontese Gaia Maduzzi, giocatrice che si allena da circa due stagioni presso l’Accademia di Francesca Schiavone nel varesotto. Brava Gaia a partire forte (6-3 il primo set), rimanere in partita anche dopo aver perso al tie-break il secondo (4-7 lo score) e dare il colpo di grazia alla rivale di giornata nel supertiebreak conquistato 10-8. Maduzzi più frizzante con i suoi colpi difficili da leggere, Hurkacz più potente ma ancora acerba nella tattica e spesso in difficoltà nel ribattere alle palle corte vincenti di Gaia. In casa Rizzetto, sorelle valenzane…tanto per rimanere in tema, ha vinto Greta, la più giovane, piegando la numero 1 delle qualificazioni, l’ucraina Daria Yesypchuk, con un netto 6-1 6-4; ha perso la più esperta, Emma, stoppata dalla connazionale Lavinia Luciano in due frazioni (6-2 6-4). Bella prova della torinese Jessica Bertoldo che si è imposta 6-4 7-6 (8) alla francese Charlotte Narti. Fondamentale aver chiuso la contesa in due set evitando il prolungamento al supertiebreak. Facile successo della transalpina Iliev su Allegra Fiorani, fissato sul 6-0 6-2. Lottato il derby tra Ginevra Parentini e Beatrice Ricci, vinto dalla seconda per 11-9 al supertiebreak. Terzo set decisivo anche nel testa a testa tra Marta Lombardini e Clara Giambelli, vinto da quest’ultima 6-3 3-6 10-8. Passaggio al turno decisivo per salire in main draw anche per l’azzurra Galatea Ferro, che ha superato con un doppio 6-4 Beatrice Stagno. Promozione anche per l’ucraina Mariia Lazarenko che ha lasciato un solo game a Sofia Visconte. Alvisi a segno nel derby con la Pieroni (6-4 6-1).

Domani si decidono le otto qualificate al tabellone principale e inizia con alcune sfide di 1° turno la kermesse del main draw. Il torneo, come da tradizione, ha subito suscitato l’interesse degli appassionati che possono entrare gratuitamente ad assistere ai match fino a quelli decisivi di sabato e domenica prossimi che assegneranno i titoli di doppio e singolare.