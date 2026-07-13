Nord Tennis | 16° Trofeo Ma-Bo: i risultati della prima giornata

Prima giornata del tabellone di qualificazione nel 16° Trofeo Ma-Bo al Nord Tennis Master Club di Torino, W35 Itf con montepremi complessivo di 30.000 $. Non sono mancate le emozioni sia per mano delle racchette azzurre (19 quelle impegnate nel draw preliminare) che di quelle straniere.
C’era curiosità di vedere all’opera due “sorelle d’arte”, la francese Daphnee Mpetschi Perricard, 17 anni e un best ranking di numero 793 Wta (ora è scesa oltre la 1000esima posizione mondiale in singolare) e la 19enne Nika Hurkacz, polacca la cui classifica attuale recita 1214 Wta. La transalpina, potente nei colpi e nella muscolatura, ha rifilato un doppio 6-0 all’azzurra Viola Bedini, imponendo il proprio ritmo sin dalle trame d’inizio gioco, un po’ come ama fare il fratello Giovanni. La seconda, sorella dell’ex numero 6 Atp Hubert, ha dato vita a uno dei match più intensi di giornata contro la piemontese Gaia Maduzzi, giocatrice che si allena da circa due stagioni presso l’Accademia di Francesca Schiavone nel varesotto. Brava Gaia a partire forte (6-3 il primo set), rimanere in partita anche dopo aver perso al tie-break il secondo (4-7 lo score) e dare il colpo di grazia alla rivale di giornata nel supertiebreak conquistato 10-8. Maduzzi più frizzante con i suoi colpi difficili da leggere, Hurkacz più potente ma ancora acerba nella tattica e spesso in difficoltà nel ribattere alle palle corte vincenti di Gaia. In casa Rizzetto, sorelle valenzane…tanto per rimanere in tema, ha vinto Greta, la più giovane, piegando la numero 1 delle qualificazioni, l’ucraina Daria Yesypchuk, con un netto 6-1 6-4; ha perso la più esperta, Emma, stoppata dalla connazionale Lavinia Luciano in due frazioni (6-2 6-4). Bella prova della torinese Jessica Bertoldo che si è imposta 6-4 7-6 (8) alla francese Charlotte Narti. Fondamentale aver chiuso la contesa in due set evitando il prolungamento al supertiebreak. Facile successo della transalpina Iliev su Allegra Fiorani, fissato sul 6-0 6-2. Lottato il derby tra Ginevra Parentini e Beatrice Ricci, vinto dalla seconda per 11-9 al supertiebreak. Terzo set decisivo anche nel testa a testa tra Marta Lombardini e Clara Giambelli, vinto da quest’ultima 6-3 3-6 10-8. Passaggio al turno decisivo per salire in main draw anche per l’azzurra Galatea Ferro, che ha superato con un doppio 6-4 Beatrice Stagno. Promozione anche per l’ucraina Mariia Lazarenko che ha lasciato un solo game a Sofia Visconte. Alvisi a segno nel derby con la Pieroni (6-4 6-1).
Domani si decidono le otto qualificate al tabellone principale e inizia con alcune sfide di 1° turno la kermesse del main draw. Il torneo, come da tradizione, ha subito suscitato l’interesse degli appassionati che possono entrare gratuitamente ad assistere ai match fino a quelli decisivi di sabato e domenica prossimi che assegneranno i titoli di doppio e singolare.