Derthona Basket: firmato l’ex Cremona Aljami Durham

Play americano di 193 cm, 28 anni da compiere il prossimo settembre, “Al” è nato e cresciuto a Lilburn, Georgia, prima degli anni del college vissuti agli Indiana Hoosiers, di cui è stato anche capitano nell’ultimo dei suoi quattro anni, per poi chiudere l’esperienza universitaria a Providence.

La sua carriera da professionista comincia nella stagione 2022/23, iniziata con i greci del Lavrio e chiusa ai Caledonia Gladiators, squadra scozzese trascinata a vincere il BBL Trophy britannico, segnando oltre 17 punti di media. L’anno dopo si trasferisce in Germania agli Hamburg Towers, con cui esordisce in EuroCup producendo 10.8 punti, 3.9 assist e 5.2 falli subiti con il 44.1% al tiro da tre.

Trasferitosi in Spagna al Basquet Girona, dove contribuisce alla salvezza della squadra in ACB, nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti dell’annata sorprendente di Cremona, arrivata ad un soffio dalla qualificazione ai playoff. Della Vanoli, infatti, Durham è stato il miglior realizzatore con 14.4 punti, più 3.0 assist in 25.5 minuti di media nelle 26 gare giocate, tirando con il 55.6% da due, il 37.1% da tre e l’83.8% ai liberi (10° migliore della regular season) con 4.3 falli subiti (6° migliore). La sua miglior prestazione in Serie A in termini statistici è stata la gara casalinga vinta per 88-81 con Napoli lo scorso 29 marzo: 34 punti, 9/9 da due, 4/5 da tre e 4/5 ai liberi per 42 di valutazione.

Dichiarazioni

Aljami Durham: «Ho accettato l’offerta del Derthona perché per me era una grande opportunità per fare un ulteriore passo avanti nella mia carriera, giocare per un altro grande club e sotto la guida di un allenatore di cui ho sentito solo cose positive. Oltre che per la possibilità di giocare su un palcoscenico importante come quello che offre questa squadra», esordisce così il nuovo giocatore dei Leoni.

«Con coach Fioretti abbiamo discusso di come possa mettere a disposizione le mie migliori qualità per aiutare la squadra, di come possa dare un contributo significativo sia in attacco che in difesa, di come mi impegnerò al massimo per guidare la squadra su entrambi i fronti».

L’anno scorso, da avversario, ha avuto modo di conoscere quello che diventerà a breve il suo ambiente: «Avevo visto solo aspetti positivi nel modo in cui i tifosi e i giocatori si erano integrati tra loro, la maniera in cui i tifosi sostenevano la squadra era straordinaria. A livello di squadra, la grinta con cui giocavano e il loro affiatamento mi hanno fatto un'ottima impressione».

Coach Mario Fioretti: «La scelta di puntare su Durham nasce dalla sua versatilità, dall’avere un buon equilibrio tra doti realizzative e capacità di creare per i compagni. È inoltre dotato di una struttura fisica ed un’attitudine mentale che gli permette di essere efficace in difesa». L’allenatore del Derthona parla della coesistenza tra Durham e il riconfermato Prentiss Hubb: «Sarà la prima volta in carriera che mi trovo ad allenare due play mancini. Entrambi sono in grado di mettere in campo un buon mix tra tecnica, atletismo e capacità di lettura. Sono convinto che insieme abbiano le giuste doti di leadership per guidare la nostra squadra».



