Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba - Sesta di ritorno

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Gottasecca 9-3

Alta Langa-Olivieri Opere Edili Duseu 9-2

Terre del Barolo Albese-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 8-9

Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Araldica Castagnole 9-2

Bcc Pianfei Pro Paschese-Roero Isolamenti Canalese rinviata a mercoledì 22 luglio ore 21

Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva rinviata a giovedì 16 luglio ore 21

Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 17; Gottasecca 13; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 10; Alta Langa, Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 9; Terre del Barolo Albese 8; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Roero Isolamenti Canalese 6; Araldica Castagnole e Olivieri Opere Edili Duseu 3.



SERIE B - Sesta di ritorno

Speb-Officine Pesce Bubbio 9-6

Benese-Amici del Castello 4-9

Valle Bormida-Virtus Langhe 9-6

Prodeo Chiusavecchia-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-0 forfait medico

Castiglia Costruzioni Bormidese-Pieve di Teco 3-9

Alusic Merlese-Centro Incontri Us Gallese 7-9

Riposa: Castiati Neivese

Anticipo settima di ritorno

Officine Pesce Bubbio-Castiati Neivese 9-5

Classifica : Castiati Neivese 14; Prodeo Chiusavecchia, Speb e Pieve di Teco 12; Valle Bormida 11; Centro Incontri Us Gallese e Virtus Langhe 9; Amici del Castello e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 8; Officine Pesce Bubbio 6; Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 5; Alusic Merlese 4.



SERIE C1 - Quinta di ritorno

Subalcuneo-Virtus Langhe 9-1

Ricca-Duseu 9-0

San Biagio-Castiati Castagnole 6-9

Monticellese-Bormidese 9-7

Don Dagnino-Gottasecca 9-7

Pro Paschese-Ceva 9-7

Classifica : Gottasecca e Ricca 13; Ceva e Monticellese 10; Pro Paschese e Castiati Castagnole 9; Duseu e Don Dagnino 8; Subalcuneo 6; Virtus Langhe 5; San Biagio 3; Bormidese 2.



COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)

Ricca-Monticellese 11-3

Lunedì 20 luglio ore 21

a Gottasecca: Gottasecca-Ceva

Ricca in finale



SERIE C2 Girone A

Classifica : Pro Spigno 11; Global Sped Neivese 10; Abrigo Croma Ricca 7; Augusto Manzo 6; Taggese e Pieve di Teco 3. (Valle Bormida ritirata dal campionato)