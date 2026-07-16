Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba - Sesta di ritorno
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Gottasecca 9-3
Alta Langa-Olivieri Opere Edili Duseu 9-2
Terre del Barolo Albese-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 8-9
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Araldica Castagnole 9-2
Bcc Pianfei Pro Paschese-Roero Isolamenti Canalese rinviata a mercoledì 22 luglio ore 21
Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva rinviata a giovedì 16 luglio ore 21
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 17; Gottasecca 13; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 10; Alta Langa, Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 9; Terre del Barolo Albese 8; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e Roero Isolamenti Canalese 6; Araldica Castagnole e Olivieri Opere Edili Duseu 3.
SERIE B - Sesta di ritorno
Speb-Officine Pesce Bubbio 9-6
Benese-Amici del Castello 4-9
Valle Bormida-Virtus Langhe 9-6
Prodeo Chiusavecchia-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-0 forfait medico
Castiglia Costruzioni Bormidese-Pieve di Teco 3-9
Alusic Merlese-Centro Incontri Us Gallese 7-9
Riposa: Castiati Neivese
Anticipo settima di ritorno
Officine Pesce Bubbio-Castiati Neivese 9-5
Classifica: Castiati Neivese 14; Prodeo Chiusavecchia, Speb e Pieve di Teco 12; Valle Bormida 11; Centro Incontri Us Gallese e Virtus Langhe 9; Amici del Castello e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 8; Officine Pesce Bubbio 6; Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 5; Alusic Merlese 4.
SERIE C1 - Quinta di ritorno
Subalcuneo-Virtus Langhe 9-1
Ricca-Duseu 9-0
San Biagio-Castiati Castagnole 6-9
Monticellese-Bormidese 9-7
Don Dagnino-Gottasecca 9-7
Pro Paschese-Ceva 9-7
Classifica: Gottasecca e Ricca 13; Ceva e Monticellese 10; Pro Paschese e Castiati Castagnole 9; Duseu e Don Dagnino 8; Subalcuneo 6; Virtus Langhe 5; San Biagio 3; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)
Ricca-Monticellese 11-3
Lunedì 20 luglio ore 21
a Gottasecca: Gottasecca-Ceva
Ricca in finale
SERIE C2 Girone A
Classifica: Pro Spigno 11; Global Sped Neivese 10; Abrigo Croma Ricca 7; Augusto Manzo 6; Taggese e Pieve di Teco 3. (Valle Bormida ritirata dal campionato)
SERIE C2 Girone B - Recupero quarta di ritorno
Valle Grana Caraglio-Benese 7-9
Classifica: Monastero Dronero 9; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 7; Benese 5; Acqua San Bernardo Subalcuneo 4; Valle Grana Caraglio 2; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 28 luglio ore 21
a Neive: Global Sped Neivese-Pro Spigno
COPPA ITALIA SERIE C2- Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale
Monastero Dronero-Benese in data da definire
FEMMINILE
Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
COPPA ITALIA FEMMINILE - Girone di qualificazione - Terza giornata
Gymnasium Albese-Canalese A 0-9
Canalese B-Amici del Castello 4-9
Classifica: Amici del Castello 3; Canalese B 2; Canalese A 1; San Leonardo 0; Gymnasium Albese -1. (Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)
UNDER 21 - Quarta di ritorno
San Leonardo-Merlese 9-1
Virtus Langhe A-Bubbio 3-9
Cortemilia-Araldica Castagnole 9-0 forfait medico
Albese-Pro Paschese 5-9
Subalcuneo-Virtus Langhe B 9-0
Classifica: San Leonardo e Bubbio 11; Pro Paschese 10; Subalcuneo 9; Cortemilia 7; Albese e Merlese 5; Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Sesta di ritorno
Speb-Don Dagnino 8-4
Ricca-Amici del Castello 8-0
Pro Paschese A-San Leonardo 0-8
Riposa: Subalcuneo
Classifica: Ricca e Speb 9; San Leonardo 7; Don Dagnino 6; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 2.
ALLIEVI Girone B - Quarta di ritorno
Ceva-Pro Paschese B 6-8
Bormidese-Araldica Castagnole 8-0
Subalcuneo A-San Biagio 8-4
Classifica: Subalcuneo A, Bormidese e Pro Paschese B 7; Ceva 4; San Biagio e Araldica Castagnole 1.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 4 agosto ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Ricca
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 21 luglio ore 20.30
a Dogliani: Pro Paschese B-Subalcuneo A
ESORDIENTI Girone A
Classifica: Ricca 11; San Leonardo 10; Pro Paschese B e Alta Langa 8; Neivese A 6; Merlese B e Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Quarta di ritorno
Pro Paschese A-Amici del Castello 7-0
Cortemilia-Don Dagnino 7-3
Merlese A-Albese B 7-3
Albese A-Neivese B 4-7
Riposa: Neivese C
Classifica: Cortemilia 11; Merlese A 10; Neivese B e Albese A 8; Pro Paschese A 5; Don Dagnino e Neivese C 4; Albese B 2; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)
Ricca-Neivese B 7-1
Mercoledì 22 luglio ore 19
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
Ricca in finale
PULCINI Girone A - Quarta di ritorno
Don Dagnino-Merlese 7-2
Pro Paschese-San Leonardo 2-7
Ricca-Speb 7-5
Duseu-Gottasecca 0-7
Classifica: San Leonardo 11; Speb, Pro Paschese e Ricca 7; Don Dagnino 6; Merlese 3; Gottasecca 2; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Quarta di ritorno
Cortemilia-Monastero Dronero B 1-7
Albese-Canalese 7-0
Ceva-Augusto Manzo 7-0
San Biagio-Monastero Dronero A 5-7
Classifica: Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 10; Albese 8; Ceva 6; Cortemilia 3; San Biagio e Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 17
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo
PROMOZIONALI Girone A
Classifica: Don Dagnino 9; Taggese 5; Prodeo Chiusavecchia 4; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B
Classifica: Pieve di Teco 6; Amici del Castello A 2; Amici del Castello B 1.
PROMOZIONALI Girone C
Classifica: Subalcuneo 9; Centro Incontri Us Gallese 5; Speb 4; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D - Terza giornata a Castelletto Stura
Merlese-Pro Paschese 1-5
Castellettese-Peveragno 5-3
Pro Paschese-Castellettese 5-0
Merlese-Peveragno 5-3
Peveragno-Pro Paschse 0-5
Merlese-Castelettese 5-4
Classifica: Pro Paschese 8; Merlese 7; Castellettese 3; Peveragno 0.
PROMOZIONALI Girone E
Classifica: Ricca A 9; Albese 5; Ricca C 3; Ricca B 1.
PROMOZIONALI Girone F
Classifica: Canalese A 5; Monticellese 4; Canalese B 0.
PROMOZIONALI Girone G - Terza giornata a Cortemilia
Cortemilia-Augusto Manzo 1-5
Cortemilia-Pro Spigno 5-1
Pro Spigno-Augusto Manzo 0-5
Classifica: Augusto Manzo 5; Cortemilia 4; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H
Classifica: Alta Langa A 7; Ceva 6; Gottasecca 5; Alta Langa B 0.