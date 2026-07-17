Una strada per Don Aldo Rabino: Torino rende omaggio al sacerdote che unì sport, fede e solidarietà

Da quel momento la sua vita si divide tra mondi che sembrano lontanissimi e che lui riesce a tenere uniti: i ragazzi di Torino e i poveri dell’America Latina. Nel 1971 Don Francesco Ferraudo gli lascia un incarico che nessuno immaginava sarebbe durato oltre quarant’anni: padre spirituale del Torino Calcio. Da allora è sempre lì. Ogni 4 maggio celebra la messa in suffragio delle vittime di Superga, tenendo viva la memoria degli Invincibili. Conosce ogni giocatore, li chiama per nome, resta in contatto con molti anche dopo il ritiro. I ragazzi del Fila sempre nel cuore, il Don prima ancora AMICO che sacerdote. Chi lo ha conosciuto lo ricorda severo, a volte brusco, poco incline alle smancerie. Ma dal cuore grande. Da quell’amore per il prossimo, l'attenzione ai più deboli, a chi è più in difficoltà nascono le colonie estive, i camp sportivi, i progetti di accoglienza. L’Oasi di Maen, in Valtournenche, diventa il suo secondo cuore: l'Oasi Laura Vicuña a Rivalta un altro sogno che prende forma.

Luoghi dove lo sport smette di essere solo gioco e diventa strumento di formazione, di comunità, di crescita. Il 18 agosto 2015, proprio a Maen, un malore improvviso se lo porta via. A 76 anni ci lasciava "un imprenditore della carità", un uomo infaticabile che investiva tutto, ogni giorno, nel bene degli altri. Quasi dieci anni dopo, la città di Torino ha scelto di non lasciarlo solo un ricordo. La strada d’accesso al centro sportivo Robaldo, al civico 290 di strada Castello di Mirafiori, porta ora il suo nome. Alla cerimonia, insieme al sindaco Stefano Lo Russo e alle istituzioni cittadine, c’erano in rappresentanza dell'amata e numerosa famiglia, alcuni dei suoi nipoti, una pronipote a scoprire la targa, un dirigente del Torino FC, il sindaco di Rivalta, comune sede del centro sportivo Oasi Laura Vicuña e tanti tifosi e amici, gli stessi ai quali per quarant’anni ha dato una parola, un consiglio, una benedizione prima di ogni partita. Una strada che porta a un campo sportivo. Non è un caso nè un dettaglio ma un luogo simbolicamente importante dove Don Aldo Rabino avrebbe amato essere ricordato.