Dodecarun: domani si riparte da Sparone

Sono una settantina i runner che sabato 18 luglio affronteranno la più singolare tra le novità del circuito Dodecarun : i sette chilometri di salita continua proposta da La Scalata, la decima prova del circuito che gli organizzatori della Durbano Gas Energy hanno tracciato tra il centro di Sparone e la frazione di Frachiamo , con un dislivello di 400 metri.

«La gara – racconta Walter Durbano, presidente della società organizzatrice – è nata da un’idea di Laura Tarrone, una cittadina di Sparone che da tempo voleva portare in paese una manifestazione sportiva. Il progetto è stato subito sostenuto dalla consigliera comunale Paola Aimonetto e dalla sindaca Anna Bonino ed eccoci qui: la particolare tipologia di gara è piaciuta a Giorgio e Steve Goggi, gli ideatori di Dodecarun, e così siamo entrati nel circuito fin da questa prima edizione».

Alla gara – decima tappa del circuito, che partirà alle ore 18, risultano iscritti entrambi i leader di Dodecarun: l’atleta della Durbano Gas Energy Giuliano Caresio e l’astigiana della Brancaleone Nadia Chiabrera.

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui quattro prove certificate Fidal: tre sui 5 km e una mezza maratona) e pista (due gare). Altre quattro prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri che verranno fissati da Fidal. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose.

Queste le classifiche del circuito Dodecarun dopo 9 tappe:

Uomini. 1. Giuliano Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 408 punti; 2 Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 391; 3. Laratore (Roata Chiusani) 318; 4. Bono (Pod. Robbiese) 259; 5. Roselli (Atl. Novese) 190; 6. Zamuner (Atl. Santhià) 185; 7. Aimar (Atl. Pinerolo) 174; 8. Picollo (Maratoneti Genovesi) 143; 9. Martinotti (Run of Made) 142; 9. Cazzato Corciulo (Run of Made) 136.

Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 343 punti; 2. Cavalieri (Sisport) 298; 3. Di Salvo (Roata Chiusani) 266; 4. Mocci (Bio Correndo Avis) 261; 5. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 225; 6. Rabbia (Brancaleone Asti) 224; 7. Laino (Brancaleone Asti) 208; 8. Azeroual (Atl. Alessandria) 181; 9. Gaiola (Atl. Pinerolo) 177; 10. Marchisa (Atl. Alessandria) 131.

Classifiche di categoria:

Uomini. Juniores, promesse, seniores: 1. Magagna 176; 2. Arseniato e Celestre (Atl. Alessandria) 116. SM35: 1. Zottarelli 214; 2. Roselli 176; 3. Zerbo (Atl. Novese) 132; SM40: 1. Caresio 465; 2. Martinotti 206; 3. Russo 150; SM45: 1. Arnaudo 471; 2. Laratore 438; 3. Salavastru 162; SM50: 1. Bono 493; 2. Agoglia 274; 3. Barbieri 232; SM55: 1. Zamuner 350; SM60: 1. Murgia (Bio Correndo Avis) 304; SM65: 1. Castellino 392; SM70: 1. Comuzio (Atl. Robbiese) 346; SM75+: 1. Gioffrè (Atl. Novese) 178.

Donne. Juniores, promesse, seniores: 1. Chiabrera 411; 2. Cavalieri 274; 3. Gagliardi 178; SF35: 1. Lenti 170; 2. Chirila (Tapporosso) 120; 3. Salzani 118; SF40: 1. Ricaldone (Biocorrendo Avis) 158; 2. Marchisa 136; 3.Tahirova 120; SF45: 1. Laino 236; 2. Tomasova e Zavanone 120; SF50: 1. Giusto 294; 2. Ferro 120; 3. Perri (Atl. Novese) 118. SF55: 1. Mocci 356; SF60: 1. Di Salvo 457; SF65: 1. Pejrani 469; SF70: 1. Carchedi (Brancaleone AT) 180; SF75+: 1. Crivellaro (Run of Made), Monasterolo (Borgaretto ’75) e Vaccari (Atl. Santhià) 60.