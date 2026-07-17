Cuneo Volley: svelato il calendario 26/27 della SuperLega

Cuneo inizierà la sua seconda stagione in SuperLega in casa contro i “Campioni di Tutto” di Perugia. Quattro i turni infrasettimanali (mercoledì) che per il Cuneo Volley saranno il 4 novembre in casa con Monza, il 2 dicembre in casa con Modena, il 13 gennaio in casa con Trento e il 24 febbraio a Piacenza. Il giorno di Ognissanti (1 novembre) Cuneo ospiterà Civitanova, successivamente due giorni all’Immacolata (6 dicembre) i biancoblù giocheranno in casa contro Piacenza, mentre a Santo Stefano (sabato 26 dicembre) il palazzetto di Cuneo vedrà la sfida con Modena.

Sull’asimmetria del calendario e sulla calendarizzazione in generale si è espresso così il Ds Paolo Brugiafreddo: «Chiaro che è una partenza complicata, in casa con i Campioni di tutto la dice lunga su quel che possa essere il nostro inizio, poi avremo la seconda in casa con la Lube che lo scorso anno ci ha “maltrattato” due volte, intermezzate dalla trasferta a Milano dove non è stata terra di conquiste la passata stagione. La partenza è complicata poi forse cominceremo ad avere un carico meno pesante e poi a parte 5 partite da metà-fine dicembre dove avremo avversarie molto toste, non avremo più il lotto di partite proibitive che l’anno scorso raggiunse le nove unità. Credo che comunque bisognerà entrare nell’ottica di un campionato molto complicato perché tutti i roster sono decisamente interessanti, tutte le squadre sono da rispettare, vanno tutte prese per quello che sono nella realtà e affrontate sia con umiltà che ambizione».

L’augurio di buon lavoro al nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A, Claudio Durigon, eletto in mattina durante l’Assemblea Straordinaria della Lega Pallavolo Serie A sempre nell’ambito del Volley Mercato 2026 a Bologna. Il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali succede dunque a Massimo Righi, che ha guidato la Lega come Presidente dal 2020 al 2026 e che continuerà il proprio percorso all’interno della struttura con l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L’inizio della preparazione e primo invito alla Città e a tutti i sostenitori è per lunedì 24 agosto nella nuova palestra a fianco del Palazzetto dello sport di Cuneo per il primo allenamento.