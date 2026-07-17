Paffoni Fulgor Minibasket: sabato 25 luglio presentazione del centro a Domodossola

La Paffoni Fulgor Basket organizza, presso la Cooperativa Alla Fonte (Fondotoce, Verbania), un evento di presentazione del settore mini basket e del settore giovanile, annunciando una importante novità che risiede nella creazione di un centro minibasket in quel di Domodossola. In tale occasione scopriremo lo staff che accompagnerà i piccoli Lupi durante la stagione 2026-2027, le novità legate alla presenza sul territorio di Domodossola del progetto Fulgor Basket e i principali obiettivi della società. Spazio anche ad alcune informazioni per il Settore Giovanile rossoverde, che scalda i motori in vista della prossima stagione.

Alessandro Monti, Direttore Generale del Club: «La volontà di offrire il miglior servizio possibile a tutte le famiglie del territorio ci porta a prendere la decisione di aprire un centro minibasket targato Fulgor a Domodossola. La prima squadra in Serie B, la seconda squadra in Serie C, un settore giovanile in grande crescita e il già solido nucleo di bimbi iscritti al minibasket con noi, sono il grande stimolo per proseguire su questa strada e ampliare gli orizzonti, così da dare le migliori opportunità di crescita a tutti i piccoli delle famiglie della nostra zona».

La Paffoni Fulgor Basket è la principale realtà sportiva del territorio del VCO. Con un movimento di oltre 300 atleti, la Fulgor si posiziona in Serie B Nazionale con la sua prima squadra, proponendo una seconda squadra perlopiù composta da giovani in Serie C Regionale. A completamento il settore giovanile e minibasket, con la possibilità di crescere e confrontarsi, stando sempre a stretto contatto con i più grandi.