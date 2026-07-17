Tra questi c’è anche quello della toscana Beatrice Ricci, 23 anni e portacolori del TC Prato. In due set ha eliminato la bulgara Lia Karatancheva disinnescandone via via la potenza grazie al tennis vario di cui dispone. La prima frazione è vissuta sul filo dell’equilibrio dal primo all’ultimo quindici. L’italiana è salita di tono nel corso del set che si è concluso al tie-break ed è stata proprio la Ricci a partire meglio e chiuderlo per sette punti a due. Sulle ali dell’entusiasmo ha proseguito a martellare la rivale spostandola da una parte all’altra del campo e costringendola spesso all’errore quando ha cercato di accelerare. Letali i back di rovescio della Ricci che hanno messo in forte difficoltà la bulgara. La seconda parte di gara ha premiato la tattica della toscana che ha chiuso 6-1 volando in semifinale.

Troverà domani alle 10 la svizzera Kateryna Tsygourova, che quest’anno ha vestito nella serie B a squadre i colori della Nuova Casale, e nel torneo torinese è scattata dai blocchi come sesta testa di serie. La tennista elvetica ha eliminato la solida spagnola Martinez Cirez, non al meglio della condizione fisica e costretta a chiedere un medical time out al termine del primo set ceduto 6-3. L’iberica si è poi ripresa nel secondo, conquistato al decimo gioco (6-4) ma nel terzo è risalita in cattedra la Tsygourova che ha sigillato il testa a testa con un altro 6-3.

Nell’altra semifinale di domani, sempre alle 10, si misureranno invece la 16enne olandese Antonia Stoyanov e la 33enne brasiliana Grabriela Ce, numero 1 del draw e 314 Wta. La prima, pur faticando di più rispetto alle scorse giornate, il suo torneo è partito dalle qualificazioni, ha superato la francese Astrid Lew Yan Foon, dopo 2 ore e 43 minuti di lotta (il match più lungo affrontato nel torneo) e con lo score di 6-4 4-6 6-2. Nel primo set è sembrato tutto facile per la giocatrice “orange” che è volata sul 4-0. È stata ripresa dalla transalpina (4-4) ma ha piazzato la zampata nei due game finali, giocati con attenzione e le fastidiose traiettorie mancine di cui dispone. Nel set numero due molti sono stati gli errori non forzati della Stoyanov e la transalpina ne ha approfittato. Il terzo set ha rivisto l’olandese comandare con naturalezza gli scambi e salire al penultimo step del torneo con un netto 6-2. Per la brasiliana Ce il successo è invece arrivato contro la sedicenne serba Luna Vujovic, ottimo potenziale e caratterino già oggi di una tennista che sente di essere destinata a salire in graduatoria. La sudamericana ha giocato d’esperienza alternando soluzioni di diritto vincenti a palle corte che hanno spezzato il ritmo all’avversaria, dotata di un ottimo rovescio ma ancora acerba tatticamente. La sfida si è conclusa dopo due ore e 24 minuti sullo score di 7-6 (5) 6-4, nonostante il tentativo della Vujovic di allungare la contesa.

Domani non prima delle 13,30 ci sarà anche la finale del doppio che metterà dalle parti opposte della rete due coppie tutte italiane. Per il titolo si affronteranno Gaia Maduzzi/Vittoria Paganetti, già protagoniste quest’anno agli Internazionali BNL d’Italia in 1° turno contro Errani e Paolini (sconfitta ma senza sfigurare ndr) e Jessica Bertoldo/Ginevra Parentini. Ingresso libero e spettacolo assicurato sulle tribune del Nord Tennis Master Club.