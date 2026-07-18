Derthona Basket firma Giordano Bortolani

Derthona Basket ha sottoscritto un accordo con l’atleta Giordano Bortolani , acquisito dalla Pallacanestro Cantù per la stagione sportiva 2026-27. Guardia di 193 cm, 26 anni da compiere il prossimo dicembre, siciliano di Capo d’Orlando, Bortolani è cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano, con la quale ha giocato a livello senior un totale di 76 partite in due distinti periodi, mettendo in bacheca nel 2023/24 uno Scudetto e una Supercoppa, oltre ad esordire in Eurolega, avendo come vice allenatore Mario Fioretti. In mezzo c’è stata l’esperienza da giovanissimo a Bernareggio in Serie B, seguita dai prestiti in A2 a Legnano e Biella, per poi risalire nel massimo campionato a Brescia e Treviso, con cui ha vinto il premio di Miglior Giocatore Giovane della Basketball Champions League 2021/22.

Passato per un breve periodo in Spagna a Manresa, il ritorno in Italia è stato con Verona, prima di tornare per un paio di stagioni a Milano e vivere l’ultima a Cantù. Con i brianzoli Bortolani ha prodotto 12.7 punti in 24.1 minuti di media nelle 27 partite tutte giocate in quintetto base, tirando con il 59.3% da due (11° migliore assoluto della regular season e 3° tra gli esterni), il 38.0% da tre (oltre 5 tentativi per gara da oltre l’arco) e il 77.6% ai liberi. Una delle sue migliori prestazioni dell’annata a Cantù è stata proprio con Tortona lo scorso 4 gennaio, quando sfiorò il suo record stagionale di 24 punti (con Trento) segnandone 23 con 9/14 dal campo nella vittoria esterna tortonese per 85-79.

Nel giro della Nazionale, Bortolani ha fin qui collezionato 23 presenze in azzurro, esordendo poco più che diciannovenne in una partita di qualificazione ad Eurobasket.

Dichiarazioni

Giordano Bortolani: «L’opportunità di approdare al Derthona è nata dalla conoscenza approfondita con Mario [Fioretti], che conosco da tantissimi anni, e Gianmaria [Vacirca], con cui ho vissuto due stagioni sempre all’Olimpia. Ho avuto un rapporto bello con entrambi e credo sia stato reciproco da parte loro. Sono contento di incrociare nuovamente il coach, mi ha a cuore e lui in primis avrà l’interesse di farmi continuare a migliorare. Ai tempi di Milano avevo un ruolo diverso nel roster ma mi è stato d’aiuto, lui pure aveva un ruolo diverso, però anche del suo debutto da capoallenatore mi hanno detto subito bene di lui, di come sappia rapportarsi bene con tutti i giocatori ma anche essere severo al momento giusto. Pertanto, quando il Derthona mi ha chiamato non ho avuti dubbi». «Alla squadra porterò le mie caratteristiche offensive, ma anche in difesa credo di essere migliorato, soprattutto nell’ultima stagione.», chiude il nuovo giocatore dei Leoni.

Mario Fioretti: «Giordano ha le caratteristiche tecniche ed umane che lo porteranno ad essere molto utile da subito. Avendolo già allenato, sono convinto che potrà proseguire da noi il suo importante percorso di continuo miglioramento».