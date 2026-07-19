Nord Tennis | 16° Trofeo Ma-Bo: il titolo è andato alla giovane Antonia Stoyanov

Sarà un nome a nostro parere ricorrente e ad alto livello, tra qualche stagione, quello che ha firmato oggi sul campo centrale del Nord Tennis Master Club di Torino il 16° Trofeo Ma-Bo , W35 Itf con montepremi complessivo di 30.000 $. È quello della 16enne olandese di origini russe Antonia Stoyanov che, partita dalle qualificazioni, ha vinto la rassegna perdendo un solo set in tutto il percorso compiuto. Nell’ultimo step la mancina dal talento evidente ha fermato in un’ora e 6 minuti di gran gioco, per 6-1 6-2, la toscana di Forte dei Marmi Beatrice Ricci , come lei partita dalle qualificazioni.

Come le è capitato in quasi tutte le sue partite “torinesi” l’olandese ha avuto una partenza bruciante (4-0). L’italiana Ricci ha cercato in tutti i modi di contenerne le traiettorie di grande efficacia e difficile lettura e ha interrotto la serie conquistando il game dell’1-4. La sua giovane avversaria non si è però disunita e ha ripreso a spingere con grande costanza e la naturalezza che ne contraddistingue il gesto. Qualche suo errore di gioventù, vedi alcuni doppi falli, ha tenuto in partita Beatrice Ricci ma la prima frazione si è chiusa comunque in nemmeno trenta minuti con un 6-1 che poco ha lasciato al commento. In avvio di seconda frazione sono stati tre i break, due in favore dell’olandese e uno di marca azzurra. Dal 2-1 Antonia Stoyanov ha ancora accelerato e la toscana non è più riuscita a rimanere in scia. La chiusura ha detto 6-1 6-2 in favore della prima, score salutato da una gioia evidente per il primo trofeo Itf vinto in carriera e dal sorriso tipico dei suoi sedici anni. Un talento indubbio, quello di Antonia, che potrebbe rinnovare la ricca tradizione del torneo del Nord Tennis che ha tenuto a battesimo grandi nomi, all’epoca del torneo emergenti, che hanno poi fatto la storia del tennis degli ultimi 30 anni: «Una bella settimana – ha detto al termine la vincitrice – nella quale mi sono sentita bene fin dal primo match in qualificazione. Molto bella e accogliente l’atmosfera del circolo e un grazie all’organizzazione che è stata perfetta nei miei confronti. Vincere è stato bello e mi ha dato ulteriore fiducia pensando al lavoro che c’è dietro a ogni prestazione. Congratulazioni a Beatrice per il bel torneo di cui è stata protagonista».

Una Ricci contenta a metà: «Chiedo scusa al pubblico per il rendimento di oggi – ha esordito – ma lei è stata molto superiore alla sottoscritta. Congratulazioni per il tennis che ha espresso in finale e sono certa che è destinata a salire molto nel ranking mondiale. Sono arrivata un po’ stanca alla partita per il titolo ma questa non è una scusa. Antonia mi è stata superiore in ogni sezione del gioco».

Il torneo è andato in archivio con un ottimo bilancio organizzativo. In premiazione il presidente della IV Circoscrizione di Torino, Alberto Re, il consigliere nazionale Fitp Pierangelo Frigerio, il presidente del Nord Tennis, Ing. Stefano Gnech e in rappresentanza dello sponsor Ma-Bo Stefano Pinalli: «Un’eccellenza del nostro territorio – ha detto Re – questo impianto che sa coniugare lo sport e la promozione di base a quello di alto livello. Abbiamo assistito a una settimana intensa e di ottimo livello tecnico. La vincitrice ha saputo abbinare all’efficacia dei suoi colpi l’eleganza di stare in campo».

«Il Nord Tennis è sport a 360° - ha detto il presidente Stefano Gnech – ed è un piacere aver visto molta partecipazione da parte del pubblico nel corso della settimana. Le giocatrici hanno dato il massimo sfidando anche il caldo e il fatto che le due finaliste arrivassero dalle qualificazioni dice da solo il livello dei tabelloni. Puntiamo il prossimo anno a salire ulteriormente in qualità, ma è ancora presto per scendere nei dettagli».

Tra le figure fondamentali dell’edizione appena andata in archivio ha spiccato quella di Manuela Medros, direttrice del torneo e direttrice del Nord Tennis. Un lavoro instancabile, il suo, ma di vero collante tra le figure che si sono distinte per impegno e abnegazione nel corso della settimana. Parliamo del corpo maestri, dei volontari e di quanti hanno saputo dare il proprio contributo alla riuscita della rassegna. La vincitrice è stata premiata dal consigliere nazionale Fitp Pierangelo Frigerio: «È un torneo classico quello del Nord Tennis – ha detto -, vero punto di riferimento di settore. L’unico internazionale femminile in Piemonte. Da piemontese sono contento che il doppio abbia visto in gioco due tenniste della nostra regione, anche se nell’occasione rivali».