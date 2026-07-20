100x100 DONNE: Il Canavese si svela in bicicletta, tra paesaggi da scoprire e progetti da sostenere

Dopo il successo dello scorso anno, con 460 partecipanti sulle strade del Canavese, la manifestazione conferma la sua formula: un'esperienza tutta al femminile dove sport e scoperta del territorio si incontrano in una giornata senza cronometro e senza classifiche, e dove parte della quota di iscrizione sostiene progetti dedicati alle donne. Il progetto ha inoltre ottenuto un riconoscimento nazionale: lo scorso 28 marzo, alla Fiera del Cicloturismo di Padova, Paola Gianotti ha ricevuto per la 100×100 Donne il premio "Ho voluto la bicicletta", nella categoria "Adesso Pedala", dedicato alla memoria della giornalista Mariateresa Montaruli.

Le iscrizioni per l'edizione 2026 sono a numero chiuso, con un massimo di 600 partecipanti.

Due percorsi per scoprire il Canavese

Il tracciato della 100×100 Donne 2026 mantiene la caratteristica forma a "8", pensata per permettere alle partecipanti di scegliere il percorso più adatto alle proprie capacità. La HALF 100×100 Donne propone un anello di circa 58 chilometri, ideale per un'esperienza più accessibile, mentre la FULL 100×100 Donne, con circa 110 chilometri e 1.200 metri di dislivello complessivo, prosegue verso la Valchiusella per una sfida più impegnativa.

Entrambi i tracciati attraversano alcuni tra i luoghi più suggestivi del Canavese, dal lago di Viverone al Castello di Agliè fino ai paesaggi della Valchiusella: un percorso pensato non come una gara, ma come un'occasione per pedalare lasciandosi guidare dalla bellezza dei luoghi attraversati.

Pedalare per una causa

La 100×100 Donne è anche un gesto di solidarietà concreta: parte della quota di iscrizione viene devoluta a progetti a sostegno delle donne. Nell'edizione 2025 il ricavato è stato destinato a Casa delle Donne, associazione del territorio attiva dal 1991 nella lotta alla discriminazione, e a La Memoria Viva Associazione, che grazie alla donazione ricevuta ha realizzato un progetto di aiuto alle popolazioni ucraine al fronte, raccogliendo presidi sanitari – tra cui assorbenti per ragazze e donne – e pannolini per anziani e bambini. Tra i beneficiari anche l'Associazione Violetta, impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne, This Unique, che ha installato nelle scuole distributori gratuiti di assorbenti compostabili, ed Energia per i Diritti Umani, che in Senegal sostiene un laboratorio locale di produzione di assorbenti lavabili.

Il sito della manifestazione è online

Da oggi la 100×100 Donne ha un sito interamente dedicato alla manifestazione, raggiungibile all'indirizzo www.100x100donne.it , dove sono disponibili tutte le informazioni sull'evento.

Una pedalata aperta a tutte

La 100×100 Donne è pensata per accogliere cicliste con livelli di esperienza diversi: dalle appassionate più allenate a chi desidera semplicemente avvicinarsi a un'esperienza in bicicletta in un contesto sicuro e condiviso.

Sono ammesse tutte le tipologie di bici, dalla bici da corsa alla gravel, dalla mountain bike all'e-bike, perché il vero obiettivo della manifestazione è permettere a ogni partecipante di vivere la giornata secondo le proprie possibilità.

Lungo il percorso saranno presenti due punti ristoro con prodotti locali, mentre al termine della pedalata lo Stadio della Canoa di Ivrea ospiterà il pasta party finale, per ritrovarsi tutte insieme dopo il viaggio attraverso il Canavese.

«Il Canavese è il luogo perfetto per raccontare quello che voglio trasmettere con la 100×100 Donne: la bicicletta non è solo un mezzo per raggiungere una meta, ma un modo per scoprire e creare connessioni. Attraversare questi paesaggi insieme ad altre donne significa prendersi il tempo di guardarsi intorno, affrontare una salita, fermarsi davanti a un panorama. La seconda edizione vuole essere ancora una volta un invito a vivere il territorio con curiosità e libertà», afferma Paola Gianotti, organizzatrice dell'evento.

Partner e iscrizioni

La 100×100 Donne 2026 è realizzata con il supporto dei partner principali: GAL Valli del Canavese, Food.Stories.Travel, Paola Gianotti Academy, Canavese Village e il media partner Bikeitalia.

Le iscrizioni, a numero chiuso e limitate a 600 partecipanti, sono disponibili sulla piattaforma ENDU all'indirizzo: www.endu.net/it/events/100x100-donne .

La quota di partecipazione comprende i servizi lungo il percorso, i ristori con prodotti locali e il pasta party finale, e contribuisce a sostenere i progetti a favore delle donne promossi dall'organizzazione.

Tutte le informazioni sull'evento, il percorso e le strutture convenzionate sono disponibili su: www.100x100donne.it .

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A proposito di Paola Gianotti

Classe 1981, laurea in Economia e Commercio, Paola Gianotti è una coach e speaker motivazionale, ultra-ciclista e 4 volte Guinness World Record, tra cui quello della donna più veloce ad aver circumnavigato il globo in bici. L’atleta porta avanti da anni una campagna per la sicurezza dei ciclisti sulle strade. Investita da un’auto nel 2014, durante il suo giro del mondo, Paola ha riportato la frattura della 5ª vertebra cervicale. Al suo rientro, anche in collaborazione con Maurizio Fondriest e Marco Cavorso, che ha visto il figlio ciclista quattordicenne Tommy morire per un incidente stradale, ha fondato l’associazione “Io Rispetto il Ciclista”. Pedalando sulle strade del nostro Paese (Giro d’Italia nel 2018 e nel 2019, Giro del Piemonte e Giro della Toscana nel 2020, Giro della Calabria e della Sicilia nel 2021), Paola ha cercato di coinvolgere tutti i comuni italiani nell’installazione di cartelli che invitano a rispettare la distanza di 1,5m in fase di sorpasso di un ciclista. Ad oggi sono oltre 10.000 i cartelli sul territorio, installati in tutta Italia. Molte le iniziative a fini sociali o benefici, portate avanti dall’atleta fino ad oggi: da Bike The Nobel nel 2016, che l’ha vista pedalare da Milano a Oslo per candidare la bici per il Nobel per la pace, alla pedalata per regalare (104) biciclette alle donne Ugandesi, alla formazione di 35 meccanici di biciclette sempre in Uganda, fino al 2020 quando, in piena pandemia, ha pedalato per 12 ore sui rulli raccogliendo fondi per donare 10.600 mascherine agli ospedali Regina Margherita di Torino e Ospedale di Ivrea. Nel 2022, lancia il progetto Bike4Tree con il quale si impegna a piantumare 2022 alberi in Italia grazie allo spin-off dell’Università di Padova Wow Nature, e pedala per 2.200km da Stoccolma a Milano. Nel 2023 ha attraversato il Mato Grosso in Brasile in bici per documentare la deforestazione e proseguire il progetto di ripiantumazione degli alberi. Nel 2024 ha realizzato Cycling No Borders, una traversata in 18 tappe da Helsinki a Parigi per Rai Radio 2 per promuovere la mobilità sostenibile e monitorare la qualità dell’aria lungo il percorso. Oltre ad essere stata insignita del premio Don Puglisi, del premio Pulcheria, dell’Amelia Earhart, ha ricevuto un riconoscimento al Premio Brera. Ha tre libri all’attivo (“Sognando l’Infinito” ed. Piemme, “In Fuga Controvento” ed. Bradipo Libri, “La Svolta” ed. Feltrinelli) in cui racconta delle sue imprese, dei suoi giri e delle sue esperienze di vita, motivando e spronando al cambiamento.