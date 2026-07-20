Campionato Regionale di tiro con l'arco - Specialità Tiro di Campagna 12+12

A Castelpasserino (Rivoli), si è svolto domenica 19 luglio il Campionato Regionale Tiro di Campagna che ha segnato anche la fine degli eventi regionali per il 2026.

Grazie all’organizzazione degli Arcieri delle Alpi, dopo il percorso di qualifica sulle 24 piazzole, spazio agli scontri per i titoli regionali assoluti individuali, squadre e mixedteam.

Individuali

Nel ricurvo maschile il titolo è assegnato a Matteo Fissore (Arcieri Clarascum) che supera nella finale Francesco Roppa (Arcieri delle Alpi), terzo posto per Alessandro Riva (Arcieri Iuvenilia).

Al femminile, Emma di Vita (Arcieri delle Alpi) supera nella finale Nicole Degani (Arcieri Iuvenilia) e si aggiudica il titolo regionale, chiude il podio Anna Botto (Arcieri delle Alpi).

Casaroli Stefano (Arcieri di Volpiano) vince il titolo compound maschile contro Mattia Corgiat Loia (Arcieri Iuvenilia), terza posizione per Mattia Vieceli (Arcieri delle Alpi).

Si conferma campionessa regionale Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) nel compound femminile, battendo in finale Noemi Matzutzi (Arcieri Iuvenilia), il terzo posto è di Angela Giudice (Arcieri delle Alpi).

Nell’arco nudo maschile ha imporsi è Marco Quagliotto (Arcieri delle Alpi) su Denis Brachet Barbuse (Arcieri Compagnia degli Orsi), terza posizione per Luca Capra (Arcieri Clarascum).

Conferma ti titolo vinto lo scorso anno Elisa Medico nell'arco nudo femminile, che supera nella finale Noemi Schettino (Arcieri Iuvenilia); chiude il podio Giulia Di Maio (Arcieri Clarascum).

Danilo Fornasier (Arcieri delle Alpi) supera nella finale Natale Marocco (Arcieri Clarascum) e si aggiudica il titolo longbow maschile, terzo posto per Danilo Fornasier (Arcieri delle Alpi).

Al femminile è Estephanie Silvana Giordano (Arcieri delle Alpi) che si aggiudica il titolo regionale superando nella finale Cristina Omini ( Arcieri di Bra), terzo posto per Marina Vianzone (Arcieri Clarascum).

Squadre

Gli Arcieri delle Alpi (Dezani, Seimandi, Vieceli) ottengono il titolo maschile battendo gli Arcieri Iuvenilia (Berti, Corgiat Loia, Riva), terza posizione per gli Arcieri Clarascum (Anselma, Capra, Fissore).

Finale secca al femminile vinta dagli Arcieri delle Alpi (Di Nardo, Di Vita, Medico) che superano gli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Rolando, Schettino).

Mixedteam

Nel ricurvo gli Arcieri delle Alpi (Di Vita, Dezani) vincono il titolo ricurvo battendo gli Arcieri Clarascum (Bergia, Fissore), terza posizione per gli Arcieri Iuvenilia (Rolando, Riva).

Nel compound si ripetono gli Arcieri delle Alpi (Di Nardo, Bruno) seconda posizione per gli Arcieri Iuvenilia (Matzutzi, De Paoli);

Festeggiano nuovamente gli Arcieri delle Alpi (Medico, Seimandi) il titolo nell’arco nudo sugli Arcieri Clarascum (Di Maio, Capra), terza posizione per gli Arcieri Iuvenilia (Schettino, Berti).

Nel LongBow vittoria degli Arcieri Clarascum (Vianzone, Marocco) di un solo punto 54-53 sugli Arcieri delle Alpi (Giordano, Lazzaroni)

Classifica generale