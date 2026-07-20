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Arriva Leonardo Del Sole, rinforzo vicino a canestro per la Paffoni

La Paffoni Fulgor Basket comunica che l’atleta Leonardo Del Sole, nato a Pescara l’8 marzo del 2000 è un nuovo giocatore rossoverde
1 min
Arriva Leonardo Del Sole, rinforzo vicino a canestro per la Paffoni

 

Del Sole è un’ala-centro molto dinamica e di grande energia, capace di ricoprire sia lo spot da quattro che quello da cinque. Alto 200 cm, Del Sole ha cominciato il proprio percorso giovanile con la maglia del Pescara Basket, rimanendo poi in Serie B a Teramo, Bisceglie, Rieti e lo scorso anno a Jesi. Nella passata stagione il lungo abruzzese ha saputo ritagliarsi il proprio spazio con l’avanzare del campionato, giocando splendidamente il girone di ritorno nel quale spiccano i 16 punti messi a referto nella vittoria con Ravenna. 

Queste le prime parole di Del Sole in maglia Paffoni: «Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura alla Fulgor. Ho scelto questa società perché ho percepito fin da subito grande entusiasmo e ambizione, e credo che sia l’ambiente ideale per continuare a crescere. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere i tifosi e dare tutto per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi»

 

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