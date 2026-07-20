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L’MVP della BNXT League giocherà con il Derthona: preso Dante Maddox Jr.

Derthona Basket comunica di aver firmato un accordo con l’atleta americano Dante Maddox Jr. per la stagione sportiva 2026-27, in prestito dalla Pallacanestro Olimpia Milano
3 min
L’MVP della BNXT League giocherà con il Derthona: preso Dante Maddox Jr.

Guardia, nato il 15 gennaio 2002 a Chicago Heights, Illinois, 188 cm per 91 kg, Maddox arriva in bianconero dopo una prima stagione professionistica in cui ha dominato la BNXT League, risultando l’MVP, il capocannoniere e il primo per valutazione della regular season del massimo campionato di Belgio e Olanda. Con la maglia dei belgi dell’Okapi Aalst ha chiuso le 40 gare giocate tra stagione regolare e playoff a 24.3 punti in 31.1 minuti di media, tirando con il 59.7% da due, il 44.5% da tre (3° migliore in assoluto) e l’87.6% ai liberi, aggiungendo 5.7 rimbalzi, 2.8 assist e quasi 7 falli subiti per 31.1 di valutazione per portare la sua squadra fino alla semifinale-playoff persa con Ostenda. 

Fino a pochi giorni fa Maddox è stato impegnato nella NBA Summer League di Las Vegas: nelle 4 gare giocate con i Philadelphia 76ers ha chiuso con 15.6 punti, 3.6 rimbalzi e 2.0 assist in 27.3 minuti a partita con il 35.5% da tre.

Dopo gli anni all’high school a Bloom Township allenato dal papà Dante Maddox Sr., la carriera al college di Maddox è partita i primi due anni a Cal State Fullerton, seguita da altre due stagioni a Toledo prima di chiudere l’esperienza NCAA a Xavier. Da lì il volo per la prima esperienza oltreoceano in Belgio.

Curiosità: il soprannome che si è guadagnato è “AutoMaddox”, che deriva dalla parola “automatic”, in riferimento alla sua abilità nel tiro e nel segnare.

Dichiarazioni

Dante Maddox: «Ho accettato questa opportunità per la tradizione del Derthona e perché era l’occasione giusta per migliorare il mio basket e giocare a uno dei livelli più alti d’Europa. ⁠Penso di poter apportare un gioco dinamico da playmaker e un contributo completo come guardia, un atteggiamento vincente e lo spirito di un compagno di squadra che vuole il meglio per tutti!», si rivolge così alla sua nuova piazza il giocatore dei Leoni.

«⁠Credo di poter migliorare continuando a crescere con l’età, il tempo e l’esperienza. E penso di poter fare al massimo come giocatore anche semplicemente giocando l’EuroCup e affrontando con serenità tutti gli alti e bassi della stagione, cercando di creare il maggior numero possibile di momenti positivi». 

Coach Mario Fioretti: «Siamo contenti di aver portato Dante a Tortona. Di lui ci ha colpito la capacità di mettere il suo talento a disposizione della squadra. Siamo convinti che continuerà a farlo anche il prossimo anno, in un contesto ancora di più alto livello come il campionato italiano e la EuroCup.»

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