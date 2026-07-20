BEA Chieri: la Prima Squadra dei Leopardi riparte da Coach Ciro Musto

Il nuovo ciclo della Prima Squadra chierese parte da un profilo esperto e che conosce già il Progetto BEA, con l’obiettivo di un futuro di crescita e obiettivi da raggiungere insieme. BEA Chieri annuncia che Coach Ciro Musto sarà il capo allenatore della Prima Squadra per la stagione 2026-2027. Prenderà il posto di Coach Francesco Franz Conti, che per quattro anni ha guidato il gruppo, a cui va il ringraziamento di tutto il mondo BEA. Parallelamente, Coach Musto sarà anche il Responsabile Tecnico del gruppo Under 19 Gold, che continuerà ad essere strettamente collegato con la Prima Squadra.

Quello di coach Musto è un ritorno a Chieri: nel 2024-2025, infatti, ha guidato il gruppo Under 19 Gold alla conquista di uno storico Titolo Regionale Piemontese, e nell’Interzona ospitata proprio al PalaGialdo di Chieri. Lo scorso anno, poi, è subentrato nel girone di ritorno come capo allenatore della DR1 di Barracuda, conquistando una difficile salvezza.

Le prime esperienze in panchina risalgono al 2002, con Basket ’86 Orbassano, prima di passare all’OASI Laura Vicuna dove è stato protagonista della crescita della società per oltre un decennio. Dal 2008 al 2021 sono arrivate un Titolo Regionale Under 14, una Promozione in Serie C e una Finale per l’accesso all’allora Serie C Gold, oltre alla crescita di tantissimi ragazzi e ragazze avvicinati al mondo del basket. Sono seguite poi le esperienze con Ginnastica Torino e Don Bosco Crocetta, qui da assistente di Coach Guido Tassone in Serie C Gold. Infine, prima del primo arrivo a Chieri, una stagione da capo allenatore della Cestistica Pinerolo in Serie C.

«Apriamo un nuovo ciclo con il coach che ha vinto l’ultimo titolo di BEA Chieri, solo una stagione stagione fa – considera il GM Salvatore Morena – Abbiamo ripreso il percorso e coach Musto è partito con grande entusiasmo. Stiamo preparando la nuova stagione con l’obiettivo di creare un ciclo di crescita che ci porti ad un nuovo step nello sviluppo del nostro Progetto. Coach Musto ha tutte le caratteristiche per far bene e non vediamo l’ora di vederlo all’opera».

Le prime parole di Coach Musto dopo il ritorno a BEA Chieri:

«Ringrazio la società che crede in me per il suo Progetto. Non è facile subentrare a una figura così importante come Franz Conti, che ha dato così tanto al mondo BEA, soprattutto co le tre finali per la promozione in Serie B2 e l’impronta data al Settore Giovanile. Personalmente, torno a Chieri con entusiamo e felicità per la struttura societaria, lo staff tecnico e le ambizioni della società. Questo dev’essere e sarà chiaro al sottoscritto e a chiunque graviti attorno alla prima squadra ed a tutto l’ambiente dei Leopardi. Sono molto entusiasta e non vedo l’ora di ritrovare tutto l’ambiente carico come l’ho lasciato».