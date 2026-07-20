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Pallanuoto: Campionati Italiani Master

Medaglia d’Oro per gli M60, ottimo secondo posto per gli M30
2 min
Pallanuoto: Campionati Italiani Master

 

Si sono conclusi i Campionati Italiani Master e le nostre squadre continuano ad essere tra le migliori formazioni d'Italia! 

Gli M60 si riconfermano campioni con la vittoria ai rigori contro Metanopoli, gli M30, invece, sfiorano la medaglia d'oro, complimenti al Napoli per la vittoria meritata!

Le parole di Bruno Bodrone, allenatore delle formazioni master: «Un grandissimo risultato per la M60 che ha difeso il titolo vinto l'anno scorso vincendo ai rigori contro Metanopoli dopo una bellissima rimonta. I ragazzi della M30, invece, dopo essere arrivati quarti nel girone sono riusciti a conquistare la finale dopo un'ottima prestazione contro il Brescia, arrivato primo nel girone. Per la quarta volta in quattro anni abbiamo conquistato la finale dove ha avuto la meglio il Napoli che ha meritato la vittoria. Complimenti a tutti per l'ottimo torneo!".

Le formazioni

M60: Gambuzzi Edoardo, Tessiore Massimo, Marianelli Rolando, La Cava Luca, Macchia Franco, Russo Michele, Nettuno Franco, Stanga Ferruccio, Ghibaudi Franco, Bechis Davide, Lanzafami Carmelo, Martiny Roberto, Gorrino Silvio e Demichelis Angelo.

M30: Surico Fabio, Muratorio Stefano, Magariello Luca, Calandra Alessio, Macchia Andrea, Graglia Marco, Cranco Emiliano, Staiano Daniele, Seinera Tommaso, Oggero Sergio, Nigro Gianluca, Aghemo Simone e Mundo Enea.

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