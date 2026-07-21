Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba - Recupero sesta di ritorno Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-6 Settima di ritorno Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 9-4 Olivieri Opere Edili Duseu-Terre del Barolo Albese 9-8 Gottasecca-Araldica Castagnole 9-6 Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Bcc Pianfei Pro Paschese 4-9 Roero Isolamenti Canalese-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-7 IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-3 Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 18; Gottasecca 14; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 11; Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Alta Langa 9; Terre del Barolo Albese 8; Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 6; Olivieri Opere Edili Duseu 4; Araldica Castagnole 3. SERIE B - Settima di ritorno Officine Pesce Bubbio-Castiati Neivese 9-5 Centro Incontri Us Gallese-Valle Bormida 9-4 Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Pieve di Teco 1-9 Virtus Langhe-Castiglia Costruzioni Bormidese 4-9 Amici del Castello-Speb 4-9 Prodeo Chiusavecchia-Benese 9-1 Riposa : Alusic Merlese Ottava di ritorno Castiglia Costruzioni Bormidese-Centro Incontri Us Gallese 4-9 Alusic Merlese-Officine Pesce Bubbio 9-7 Benese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 5-9 Pieve di Teco-Virtus Langhe 9-8 Speb-Prodeo Chiusavecchia 8-9 Castiati Neivese-Amici del Castello 9-2 Riposa : Valle Bormida Classifica : Castiati Neivese 15; Prodeo Chiusavecchia e Pieve di Teco 14; Speb 13; Centro Incontri Us Gallese e Valle Bormida 11; Virtus Langhe e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9; Amici del Castello 8; Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 6; Benese e Alusic Merlese 5. SERIE C1 - Sesta di ritorno Castiati Castagnole-Subalcuneo 9-7 Ceva-San Biagio 8-9 Duseu-Don Dagnino 9-8 Gottasecca-Monticellese 9-7 Virtus Langhe-Ricca 2-9 Bormidese-Pro Paschese 4-9 Classifica : Gottasecca e Ricca 14; Pro Paschese, Ceva, Castiati Castagnole e Monticellese 10; Duseu 9; Don Dagnino 8; Subalcuneo 6; Virtus Langhe 5; San Biagio 4; Bormidese 2. COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica) Gottasecca-Ceva 11-6 Ricca-Monticellese 11-3 COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica) Domenica 30 agosto ore 21 a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca SERIE C2 Girone A - Settima e ultima di ritorno Global Sped Neivese-Pieve di Teco 9-0 forfait medico Augusto Manzo-Abrigo Croma Ricca 2-9 Valle Bormida-Pro Spigno 0-9 Riposa : Taggese Classifica finale prima fase : Pro Spigno e Global Sped Neivese 11; Abrigo Croma Ricca 8; Augusto Manzo 6; Taggese e Pieve di Teco 3. Pro Spigno prima e Global Speb Neivese seconda per differenza giochi scontri diretti; Taggese quinta e Pieve di Teco sesta per differenza giochi scontri diretti; Valle Bormida ritirata dal campionato.

SERIE C2 Girone B - Quinta e ultima di ritorno

Monastero Dronero-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-4

Benese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 9-3

Peveragno-Valle Grana Caraglio 4-9

Classifica finale prima fase: Monastero Dronero 10; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 7; Benese 6; Acqua San Bernardo Subalcuneo 4; Valle Grana Caraglio 3; Peveragno 0.



SERIE C2 Girone 1 -

Pro Spigno, Acqua San Bernardo Subalcuneo e Taggese

SERIE C2 Girone 2 -

Monastero Dronero, Augusto Manzo e Valle Grana Caraglio

SERIE C2 Girone 3 -

Global Sped Neivese, Benese e Pieve di Teco

SERIE C2 Girone 4 -

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva, Abrigo Croma Ricca e Peveragno



COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale

Martedì 28 luglio ore 21

a Neive: Global Sped Neivese-Pro Spigno

COPPA ITALIA SERIE C2- Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale

Mercoledì 5 agosto ore 21

a Madonna del Pasco: Monastero Dronero-Benese



FEMMINILE -

Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.



COPPA ITALIA FEMMINILE - Girone di qualificazione - Quarta giornata

San Leonardo-Gymnasium Albese 9-1

Amici del Castello-Canalese A 9-7

Riposa: Canalese B

Classifica: Amici del Castello 4; Canalese B 2; Canalese A e San Leonardo 1; Gymnasium Albese -1. (Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)



UNDER 21 - Quinta di ritorno

Virtus Langhe B-Pro Paschese 3-9

Bubbio-Albese 9-7

Merlese-Cortemilia 5-9

Subalcuneo-San Leonardo 6-9

Araldica Castagnole-Virtus Langhe A 2-9

Classifica: San Leonardo e Bubbio 12; Pro Paschese 11; Subalcuneo 9; Cortemilia 8; Albese e Merlese 5; Virtus Langhe A e Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe B 0.



ALLIEVI Girone A - Settima e ultima di ritorno

Subalcuneo B-Ricca 1-8

Amici del Castello-Pro Paschese A 8-6

San Leonardo-Speb 6-8

Riposa: Don Dagnino

Classifica finale prima fase: Ricca e Speb 10; San Leonardo 7; Don Dagnino 6; Pro Paschese A, Amici del Castello e Subalcuneo B 3. Ricca prima e Speb seconda per scontri diretti; Pro Paschese A quinta, Amici del Castello sesta e Subalcuneo B settima per differenza giochi nella classifica avulsa

ALLIEVI Girone B - Quinta e ultima di ritorno

Pro Paschese B-Subalcuneo A 8-4

Bormidese-Ceva 8-2

San Biagio-Araldica Castagnole 8-1

Classifica finale prima fase: Bormidese e Pro Paschese B 8; Subalcuneo A 7; Ceva 4; San Biagio 2; Araldica Castagnole 1. Bormidese e Pro Paschese B seconda per differenza giochi complessiva



ALLIEVI Girone 1 -

Ricca, Ceva e Pro Paschese A

ALLIEVI Girone 2 -

Bormidese, Don Dagnino e San Biagio

ALLIEVI Girone 3 -

Speb, Subalcuneo A e Amici del Castello

ALLIEVI Girone 4 -

Pro Paschese B, San Leonardo, Araldica Castagnole e Subalcuneo B



COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale

Martedì 4 agosto ore 20.30

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Ricca

COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale

Martedì 21 luglio ore 20.30

a Dogliani: Pro Paschese B-Subalcuneo A



ESORDIENTI Girone A - Quinta di ritorno

San Leonardo-Araldica Castagnole 7-2

Merlese B-Alta Langa 7-0

Ceva-Ricca 0-7

Neivese A-Pro Paschese B 5-7

Riposa: Valle Bormida

Classifica: Ricca 12; San Leonardo 11; Pro Paschese B 9; Alta Langa 8; Neivese A 6; Merlese B 5; Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.

ESORDIENTI Girone B - Quinta di ritorno

Neivese B-Pro Paschese A 7-2

Amici del Castello-Merlese A 0-7

Cortemilia-Neivese C 7-4

Martedì 21 luglio ore 18

ad Andora: Don Dagnino-Albese B

Riposa: Albese A

Classifica: Cortemilia 12; Merlese A 11; Neivese B 9; Albese A 8; Pro Paschese A 5; Don Dagnino e Neivese C 4; Albese B 2; Amici del Castello 0.



COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)

Ricca-Neivese B 7-1

Mercoledì 22 luglio ore 19

a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo

Ricca in finale



PULCINI Girone A - Quinta di ritorno

San Leonardo-Duseu 7-0

Gottasecca-Ricca 3-7

Don Dagnino-Pro Paschese 6-7

Speb-Merlese 7-0

Classifica: San Leonardo 12; Speb, Pro Paschese e Ricca 8; Don Dagnino 6; Merlese 3; Gottasecca 2; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)

PULCINI Girone B - Quinta di ritorno

Canalese-Cortemilia 3-7

Monastero Dronero A-Ceva 7-0

Augusto Manzo-Albese 1-7

Monastero Dronero B-San Biagio 7-0

Classifica: Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 11; Albese 9; Ceva 6; Cortemilia 4; San Biagio e Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)



COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)

Venerdì 28 agosto ore 17

a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo



PROMOZIONALI Girone A - Quarta e ultima giornata a Pompeiana

Taggese-Pompeiana 5-1

Prodeo Chiusavecchia-Don Dagnino 1-5

Pompeiana-Prodeo Chiusavecchia 1-5

Don Dagnino-Pompeiana 5-0

Don Dagnino-Taggese 5-2

Taggese-Prodeo 5-1

Classifica finale prima fase: Don Dagnino 12; Taggese 7; Prodeo Chiusavecchia 5; Pompeiana 0.

PROMOZIONALI Girone B - Quarta e ultima giornata a Diano Castello

Amici del Castello A-Pieve di Teco 0-5

Amici del Castello B-Pieve di Teco 0-5

Amici del Castello A-Amici del Castello B 2-5

Classifica finale prima fase: Pieve di Teco 8; Amici del Castello A e Amici del Castello B 2.

PROMOZIONALI Girone C - Quarta e ultima giornata a Caraglio

Valle Grana Caraglio-Centro Incontri Us Gallese 3-5

Subalcuneo-Speb 2-5

Valle Grana Caraglio-Subalcuneo 0-5

Centro Incontri Us Gallese-Speb 2-5

Valle Grana Caraglio-Speb 1-5

Centro Incontri Us Gallese-Subalcuneo 1-5

Classifica finale prima fase: Subalcuneo 11; Speb 7; Centro Incontri Us Gallese 6; Valle Grana Caraglio 0.

PROMOZIONALI Girone D - Quarta e ultima giornata a Madonna del Pasco

Merlese-Castellettese 5-3

Pro Paschese-Peveragno 5-2

Merlese-Peveragno 5-1

Pro Paschese-Castellettese 5-0

Merlese-Pro Paschese 2-5

Peveragno-Castellettese 5-1

Classifica finale prima fase: Pro Paschese 11; Merlese 9; Castellettese 3; Peveragno 1.

PROMOZIONALI Girone E - Quarta e ultima giornata a Ricca

Mercoledì 22 luglio ore 18

Classifica: Ricca A 9; Albese 5; Ricca C 3; Ricca B 1.

PROMOZIONALI Girone F - Quarta e ultima giornata a Monticello d'Alba

Monticellese-Canalese B 5-1

Canalese A-Canalese B 5-2

Monticellese-Canalese A 5-3

Classifica finale prima fase: Canalese A e Monticellese 6; Canalese B 0.

PROMOZIONALI Girone G - Quarta e ultima giornata a Spigno Monferrato

Pro Spigno-Cortemilia 2-5

Pro Spigno-Augusto Manzo 0-5

Cortemilia-Augusto Manzo 3-5

Classifica finale prima fase: Augusto Manzo 7; Cortemilia 5; Pro Spigno 0.

PROMOZIONALI Girone H - Quarta e ultima giornata a San Benedetto Belbo

Alta Langa A-Ceva 5-4

Alta Langa A-Gottasecca 5-4

Alta Langa A-Alta Langa B 5-0

Alta Langa B-Ceva 0-5

Alta Langa B-Gottasecca 0-5

Gottasecca-Ceva 5-1

Classifica finale prima fase: Alta Langa A 10; Gottasecca 8; Ceva 6; Alta Langa B 0.