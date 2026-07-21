Pallapugno: il punto su tutti i campionati

SERIE A Banca d’Alba - Recupero sesta di ritorno
Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-6
Settima di ritorno
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 9-4
Olivieri Opere Edili Duseu-Terre del Barolo Albese 9-8
Gottasecca-Araldica Castagnole 9-6
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Bcc Pianfei Pro Paschese 4-9
Roero Isolamenti Canalese-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-7
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-3
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 18; Gottasecca 14; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 11; Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Alta Langa 9; Terre del Barolo Albese 8; Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 6; Olivieri Opere Edili Duseu 4; Araldica Castagnole 3.
SERIE B - Settima di ritorno
Officine Pesce Bubbio-Castiati Neivese 9-5
Centro Incontri Us Gallese-Valle Bormida 9-4
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Pieve di Teco 1-9
Virtus Langhe-Castiglia Costruzioni Bormidese 4-9
Amici del Castello-Speb 4-9
Prodeo Chiusavecchia-Benese 9-1
Riposa: Alusic Merlese
Ottava di ritorno
Castiglia Costruzioni Bormidese-Centro Incontri Us Gallese 4-9
Alusic Merlese-Officine Pesce Bubbio 9-7
Benese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 5-9
Pieve di Teco-Virtus Langhe 9-8
Speb-Prodeo Chiusavecchia 8-9
Castiati Neivese-Amici del Castello 9-2
Riposa: Valle Bormida
Classifica: Castiati Neivese 15; Prodeo Chiusavecchia e Pieve di Teco 14; Speb 13; Centro Incontri Us Gallese e Valle Bormida 11; Virtus Langhe e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9; Amici del Castello 8; Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 6; Benese e Alusic Merlese 5.
SERIE C1 - Sesta di ritorno
Castiati Castagnole-Subalcuneo 9-7
Ceva-San Biagio 8-9
Duseu-Don Dagnino 9-8
Gottasecca-Monticellese 9-7
Virtus Langhe-Ricca 2-9
Bormidese-Pro Paschese 4-9
Classifica: Gottasecca e Ricca 14; Pro Paschese, Ceva, Castiati Castagnole e Monticellese 10; Duseu 9; Don Dagnino 8; Subalcuneo 6; Virtus Langhe 5; San Biagio 4; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)
Gottasecca-Ceva 11-6
Ricca-Monticellese 11-3
COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca
SERIE C2 Girone A - Settima e ultima di ritorno
Global Sped Neivese-Pieve di Teco 9-0 forfait medico
Augusto Manzo-Abrigo Croma Ricca 2-9
Valle Bormida-Pro Spigno 0-9
Riposa: Taggese
Classifica finale prima fase: Pro Spigno e Global Sped Neivese 11; Abrigo Croma Ricca 8; Augusto Manzo 6; Taggese e Pieve di Teco 3.
Pro Spigno prima e Global Speb Neivese seconda per differenza giochi scontri diretti; Taggese quinta e Pieve di Teco sesta per differenza giochi scontri diretti; Valle Bormida ritirata dal campionato.
SERIE C2 Girone B - Quinta e ultima di ritorno
Monastero Dronero-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-4
Benese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 9-3
Peveragno-Valle Grana Caraglio 4-9
Classifica finale prima fase: Monastero Dronero 10; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 7; Benese 6; Acqua San Bernardo Subalcuneo 4; Valle Grana Caraglio 3; Peveragno 0.
SERIE C2 Girone 1 -
Pro Spigno, Acqua San Bernardo Subalcuneo e Taggese
SERIE C2 Girone 2 -
Monastero Dronero, Augusto Manzo e Valle Grana Caraglio
SERIE C2 Girone 3 -
Global Sped Neivese, Benese e Pieve di Teco
SERIE C2 Girone 4 -
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva, Abrigo Croma Ricca e Peveragno
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 28 luglio ore 21
a Neive: Global Sped Neivese-Pro Spigno
COPPA ITALIA SERIE C2- Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale
Mercoledì 5 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero-Benese
FEMMINILE -
Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
COPPA ITALIA FEMMINILE - Girone di qualificazione - Quarta giornata
San Leonardo-Gymnasium Albese 9-1
Amici del Castello-Canalese A 9-7
Riposa: Canalese B
Classifica: Amici del Castello 4; Canalese B 2; Canalese A e San Leonardo 1; Gymnasium Albese -1. (Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)
UNDER 21 - Quinta di ritorno
Virtus Langhe B-Pro Paschese 3-9
Bubbio-Albese 9-7
Merlese-Cortemilia 5-9
Subalcuneo-San Leonardo 6-9
Araldica Castagnole-Virtus Langhe A 2-9
Classifica: San Leonardo e Bubbio 12; Pro Paschese 11; Subalcuneo 9; Cortemilia 8; Albese e Merlese 5; Virtus Langhe A e Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Settima e ultima di ritorno
Subalcuneo B-Ricca 1-8
Amici del Castello-Pro Paschese A 8-6
San Leonardo-Speb 6-8
Riposa: Don Dagnino
Classifica finale prima fase: Ricca e Speb 10; San Leonardo 7; Don Dagnino 6; Pro Paschese A, Amici del Castello e Subalcuneo B 3. Ricca prima e Speb seconda per scontri diretti; Pro Paschese A quinta, Amici del Castello sesta e Subalcuneo B settima per differenza giochi nella classifica avulsa
ALLIEVI Girone B - Quinta e ultima di ritorno
Pro Paschese B-Subalcuneo A 8-4
Bormidese-Ceva 8-2
San Biagio-Araldica Castagnole 8-1
Classifica finale prima fase: Bormidese e Pro Paschese B 8; Subalcuneo A 7; Ceva 4; San Biagio 2; Araldica Castagnole 1. Bormidese e Pro Paschese B seconda per differenza giochi complessiva
ALLIEVI Girone 1 -
Ricca, Ceva e Pro Paschese A
ALLIEVI Girone 2 -
Bormidese, Don Dagnino e San Biagio
ALLIEVI Girone 3 -
Speb, Subalcuneo A e Amici del Castello
ALLIEVI Girone 4 -
Pro Paschese B, San Leonardo, Araldica Castagnole e Subalcuneo B
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 4 agosto ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Ricca
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 21 luglio ore 20.30
a Dogliani: Pro Paschese B-Subalcuneo A
ESORDIENTI Girone A - Quinta di ritorno
San Leonardo-Araldica Castagnole 7-2
Merlese B-Alta Langa 7-0
Ceva-Ricca 0-7
Neivese A-Pro Paschese B 5-7
Riposa: Valle Bormida
Classifica: Ricca 12; San Leonardo 11; Pro Paschese B 9; Alta Langa 8; Neivese A 6; Merlese B 5; Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Quinta di ritorno
Neivese B-Pro Paschese A 7-2
Amici del Castello-Merlese A 0-7
Cortemilia-Neivese C 7-4
Martedì 21 luglio ore 18
ad Andora: Don Dagnino-Albese B
Riposa: Albese A
Classifica: Cortemilia 12; Merlese A 11; Neivese B 9; Albese A 8; Pro Paschese A 5; Don Dagnino e Neivese C 4; Albese B 2; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)
Ricca-Neivese B 7-1
Mercoledì 22 luglio ore 19
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
Ricca in finale
PULCINI Girone A - Quinta di ritorno
San Leonardo-Duseu 7-0
Gottasecca-Ricca 3-7
Don Dagnino-Pro Paschese 6-7
Speb-Merlese 7-0
Classifica: San Leonardo 12; Speb, Pro Paschese e Ricca 8; Don Dagnino 6; Merlese 3; Gottasecca 2; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Quinta di ritorno
Canalese-Cortemilia 3-7
Monastero Dronero A-Ceva 7-0
Augusto Manzo-Albese 1-7
Monastero Dronero B-San Biagio 7-0
Classifica: Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 11; Albese 9; Ceva 6; Cortemilia 4; San Biagio e Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 17
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo
PROMOZIONALI Girone A - Quarta e ultima giornata a Pompeiana
Taggese-Pompeiana 5-1
Prodeo Chiusavecchia-Don Dagnino 1-5
Pompeiana-Prodeo Chiusavecchia 1-5
Don Dagnino-Pompeiana 5-0
Don Dagnino-Taggese 5-2
Taggese-Prodeo 5-1
Classifica finale prima fase: Don Dagnino 12; Taggese 7; Prodeo Chiusavecchia 5; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B - Quarta e ultima giornata a Diano Castello
Amici del Castello A-Pieve di Teco 0-5
Amici del Castello B-Pieve di Teco 0-5
Amici del Castello A-Amici del Castello B 2-5
Classifica finale prima fase: Pieve di Teco 8; Amici del Castello A e Amici del Castello B 2.
PROMOZIONALI Girone C - Quarta e ultima giornata a Caraglio
Valle Grana Caraglio-Centro Incontri Us Gallese 3-5
Subalcuneo-Speb 2-5
Valle Grana Caraglio-Subalcuneo 0-5
Centro Incontri Us Gallese-Speb 2-5
Valle Grana Caraglio-Speb 1-5
Centro Incontri Us Gallese-Subalcuneo 1-5
Classifica finale prima fase: Subalcuneo 11; Speb 7; Centro Incontri Us Gallese 6; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D - Quarta e ultima giornata a Madonna del Pasco
Merlese-Castellettese 5-3
Pro Paschese-Peveragno 5-2
Merlese-Peveragno 5-1
Pro Paschese-Castellettese 5-0
Merlese-Pro Paschese 2-5
Peveragno-Castellettese 5-1
Classifica finale prima fase: Pro Paschese 11; Merlese 9; Castellettese 3; Peveragno 1.
PROMOZIONALI Girone E - Quarta e ultima giornata a Ricca
Mercoledì 22 luglio ore 18
Classifica: Ricca A 9; Albese 5; Ricca C 3; Ricca B 1.
PROMOZIONALI Girone F - Quarta e ultima giornata a Monticello d'Alba
Monticellese-Canalese B 5-1
Canalese A-Canalese B 5-2
Monticellese-Canalese A 5-3
Classifica finale prima fase: Canalese A e Monticellese 6; Canalese B 0.
PROMOZIONALI Girone G - Quarta e ultima giornata a Spigno Monferrato
Pro Spigno-Cortemilia 2-5
Pro Spigno-Augusto Manzo 0-5
Cortemilia-Augusto Manzo 3-5
Classifica finale prima fase: Augusto Manzo 7; Cortemilia 5; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H - Quarta e ultima giornata a San Benedetto Belbo
Alta Langa A-Ceva 5-4
Alta Langa A-Gottasecca 5-4
Alta Langa A-Alta Langa B 5-0
Alta Langa B-Ceva 0-5
Alta Langa B-Gottasecca 0-5
Gottasecca-Ceva 5-1
Classifica finale prima fase: Alta Langa A 10; Gottasecca 8; Ceva 6; Alta Langa B 0.