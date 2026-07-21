Dodecarun: l’undicesima tappa è in pista

Dopo l’inedita “Scalata” di Sparone, dove Stefano Perardi e Laura Segor si sono imposti con largo margine sugli avversari – staccati di tre minuti sui 6 chilometri tutti in salita del tracciato – il circuito Dodecarun celebra la sua undicesima tappa in pista. Mercoledì 22 luglio , infatti, si gareggia a Saint-Christophe nel primo dei due appuntamenti previsti in Valle d’Aosta (il secondo sarà il 1° novembre a Pont-Saint-Martin).

Sulla pista alle porte di Aosta andrà in scena un 5000 metri. «È la nostra seconda esperienza con Dodecarun – dice Massimo Betemps, organizzatore del Meeting di mezzofondo che quest’anno arriva alla 32esima edizione – Lo scorso anno la gara è stata di ottima qualità, con le vittorie di Francesco Carrera e Sofia Cafasso, che poi si sarebbero imposti nella classifica finale del circuito. Quest’anno speriamo anche in un buon livello di partecipazione». Nel mirino i record della prova: 14’30”3 di René Cuneaz e 16’41”2 di Valeria Roffino.

Oltre alla gara valida per la classifica del circuito, la manifestazione prevede alcune prove riservate alle categorie giovanili, maschili e femminili. Questo il programma: esordienti anni 5-8 500 metri, esordienti anni 9-10 600 metri, ragazzi/e 1000 metri, cadetti/e 2000 metri, allievi/e 3000 metri. La prima serie dei 5000 valida per il Dodecarun partirà alle 18.30.

Queste le classifiche ufficiose del circuito Dodecarun dopo 10 tappe

Uomini. 1. Giuliano Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 466 punti; 2 Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 401; 3. Laratore (Roata Chiusani) 372; 4. Bono (Pod. Robbiese) 311; 6. Zamuner (Atl. Santhià) 195; 7. Roselli (Atl. Novese) 190; 7. Aimar (Atl. Pinerolo) 184; 8. Picollo (Maratoneti Genovesi) 143; 9. Martinotti (Run of Made) 142; 10. Castellino (Roata Chiusani) 141.

Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 407 punti; 2. Cavalieri (Sisport) 356; 3. Di Salvo (Roata Chiusani) 326; 4. Mocci (Bio Correndo Avis) 271; 5. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 225; 6. Rabbia (Brancaleone Asti) 278; 7. Laino (Brancaleone Asti) 208; 8. Azeroual (Atl. Alessandria) 191; 9. Gaiola (Atl. Pinerolo) 177; 10. Sulis (Brancaleone Asti) 168.