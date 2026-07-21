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Reale Mutua Fenera Chieri ‘76: il camendario della serie A1 Fineco

Le biancoblù debuttano a Firenze contro Scandicci, n el fine settimana successivo è in programma l’esordio casalingo contro la neopromossa Brescia
1 min
Reale Mutua Fenera Chieri ‘76: il camendario della serie A1 Fineco

Inedito debutto nella Serie A1 Fineco per la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76. Il 4 ottobre le biancoblù inizieranno la loro nona stagione nel massimo campionato a Firenze contro Scandicci, squadra che non avevano mai affrontato nel turno inaugurale. Nel fine settimana successivo è in programma l’esordio casalingo contro la neopromossa Brescia.

Nella terza giornata del 18 ottobre Chieri giocherà a Cuneo il primo dei due derby piemontesi. L’altro, con Novara, andrà in scena nella decima giornata del 12 novembre (andata in trasferta). La quarta giornata di mercoledì 21 ottobre, primo turno infrasettimanale della stagione, vedrà Spirito e compagne ospitare le pluricampionesse di Conegliano. L’altro big match con Milano è previsto nel dodicesimo turno del 6 dicembre, con andata in trasferta.
Il girone d’andata terminerà il 9 dicembre, mentre la regular season si concluderà il 13-14 marzo.

Il calendario completo è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

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