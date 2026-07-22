BEA Chieri: Leopardi 3x3, primo posto anche anche al Master Step Back di Jesolo

Vince ancora Leopardi 3x3, il team di BEA Chieri che partecipa al circuito federale di massimo livello nazionale di basket 3x3. Domenica 19 luglio 2026, la formazione ha vinto la tappa livello Master del Torneo Step Back Jesolo, conquistando il secondo successo tra i tornei che mettono in palio più punti nel ranking, in cui gli Arancioni continuano a occupare saldamente le prime posizioni, al primo anno nel circuito. Per l’occasione, il team era composto da Nicolò Piccionne, Valerio Longo, Manolo Perella e dalla new entry Pietro Agostini.
Archiviato il girone di qualificazione con la vittoria con The Goat (22-10) e la sconfitta con Big Crew Milano (19-14), i Leopardi hanno superato All Star 3x3 nell’equilibratissimo quarto di finale (19-21). La semifinale con Eka Heroes Red è terminata 18-15, prima della finalissima vinta contro Eka Heroes Black (14-21).
Sempre lo scorso fine settimana, Wisdom Okoro, non impegnato nella tappa di Jesolo, ha partecipato “in prestito” al Team Lions alla tappa Genovese della Young Pro League 3x3, ottenendo la qualificazione alle finali europee in programma a Valencia. Un weekend di successi per Leopardi 3x3, sempre più lanciati verso le Finals 3x3 Italia di fine mese a Riccione.