BEA Chieri: Leopardi 3x3, primo posto anche anche al Master Step Back di Jesolo

Vince ancora Leopardi 3x3, il team di BEA Chieri che partecipa al circuito federale di massimo livello nazionale di basket 3x3. Domenica 19 luglio 2026, la formazione ha vinto la tappa livello Master del Torneo Step Back Jesolo, conquistando il secondo successo tra i tornei che mettono in palio più punti nel ranking, in cui gli Arancioni continuano a occupare saldamente le prime posizioni, al primo anno nel circuito. Per l’occasione, il team era composto da Nicolò Piccionne, Valerio Longo, Manolo Perella e dalla new entry Pietro Agostini.