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La squadra dietro la squadra: lo staff medico e sanitario del Derthona Basket 2026-27

Il Derthona Basket conferma gran parte dello staff medico e sanitario per la nuova stagione, con un nuovo ingresso a completare l'organico
1 min
La squadra dietro la squadra: lo staff medico e sanitario del Derthona Basket 2026-27

 

Il capo allenatore Mario Fioretti, di nuovo assistito dai suoi vice Iacopo Squarcina e Andrea Vicenzutto, potrà contare sul supporto per la Prima Squadra di tre figure mediche che rappresentano da anni un caposaldo del Club bianconero, il Prof. Giuseppe D’Antona, l’ortopedico Dott. Alessandro Soldini e la Dott.ssa Pia Camagna.

Shilla Thompson continuerà ad essere la nutrizionista della formazione bianconera, la cui performance fisica sarà affidata ai preparatori atletici Jacopo Torresi e Francesco Sciarretta, entrambi al secondo anno nel Derthona.

Nel team fisioterapico c’è l’unica novità, Carlo Galbiati, classe 1990, bresciano da tempo trapiantato a Milano. Dopo quattro stagioni alla Pallacanestro Brescia tra settore giovanile e Serie A, Galbiati andrà ad affiancare il fisioterapista di lungo corso dei Leoni, Lorenzo Benedetti. A proposito di rinnovate conferme, Emanuele Scarabelli resterà l’osteopata della squadra. Alberto Turini, invece, seguirà quest’anno il settore giovanile.

 

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