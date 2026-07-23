Dodecarun: Proment e Gradizzi vincono a Saint-Christophe

Sei serie di 5000 metri si vedono raramente nelle riunioni in pista. Dodecarun , in questa stagione, ha raggiunto il traguardo in due occasioni: a Biella, nella prima prova del Trofeo di Mezzofondo, di cui Fidal non ha ancora comunicato le classifiche dopo due tappe), e mercoledì sera sulla pista di Saint-Christophe , sede dell’evento numero 11 del circuito.

In campo maschile – davanti alla medaglia di bronzo olimpica Roberta Brunet, che ha assistito alle gare - si è imposto senza troppi problemi Loic Proment, quest’anno settimo ai campionati italiani under 23 sui 1500 metri. Il ventiduenne valdostano in forza alla formazione toscana del Parco Alpi Apuane ha chiuso la gara in 15’29”6, lasciando i più immediati inseguitori a oltre mezzo minuto, pur restando lontano dal suo personal best di 14’46”. Alle sue spalle, Niccolò Giovanetto in 16 minuti netti e Alessandro Benati in 16’05”1. Tra le donne sfida in serie diverse tra Silvia Gradizzi, azzurra aostana dell’Atletica Brescia 1950, e Silvia Viola dell’Avis Pavia. Si è imposta la prima in 18’32”7.

Per quanto riguarda la classifica del circuito Dodecarun, Giuliano Caresio e Nadia Chiabrera conservano la testa, ma alle loro spalle significativi passi avanti per Massimo Bono (Podistica Robbiese) e Antonella Rabbia (Brancaleone Asti) che, grazie ai risultati di Saint-Christophe, sono risaliti al secondo posto. Per la dodicesima tappa, Dodecarun torna su strada con la 7 km in programma sabato 25 luglio a Osasco (Torino).

RISULTATI.

Uomini. 1. Loic Proment (Alpi Apuane) 15’29”6; 2. Giovanetto (Pont Donnas) 16’00’0; 3. Benati (Cogne Aosta) 16’05”1; 4.Ranfone (Sant’Orso Aosta) 16’21”1; 5. Mongiovetto (Pont Donnas) 16’25”6; 6. Courthoud (Alpi Apuane) 16’28”0; 7. Tahria (Alpi Apuane) 16’39”2; 8. Verraz (Pont Saint Martin) 16’58”5; 9. Rosaire (Sant’Orso Aosta) 17’00”4; 10. Gain (Cus Pro Patria Milano) 17’25”3. Altra serie. 1. Buschino (Sant’Orso Aosta) 18’14”9; 2. Bono (Podistica Robbiese) 18’18”3; 3. Sapinet (Sant’Orso Aosta) 18’23”3; 4. Restano (Cogne Aosta) 18’25”3; 5. Macori (Sant’Orso Aosta) 18’30”6.

Donne. 1. Gradizzi (Atl. Brescia 1950) 18’32”7. Altra serie. 1. Viola (Avis Pavia) 18’40”7; 2. Poli (Pont Saint Martin) 18’54”4; 3. Montanera (Pod. Torino)19’01”5; 4. D’Aprile (Atl. Sandro Calvesi) 20’59”8. Altra serie. 1. Baccelliere (Brancaleone Asti) 19’07”7; 2. Marquet (Cogne Aosta) 20’00”1; 3. Vitton Mea (Cogne Aosta) 20’55”0. Altra serie. 1. Chiabrera (Brancaleone Asti) 21’28”4; 2. Busa (Sant’Orso Aosta) 21’48”3. Altra serie. 1. Gagliardi (Pont Saint Martin) 21’49”5; 2. Brunello (Sant’Orso Aosta) 22’34”5; 3. Rastello (Sant’Orso Aosta) 22’57”0; 4. Rabbia (Brancaleone Asti) 23’30”5; 5. Bosonin (Sant’Orso Aosta) 23’35”2.

Classifiche ufficiose del Trofeo Dodecarun prima della dodicesima prova

Uomini. 1. Giuliano Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 486 punti; 2 Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) e Bono (Pod. Robbiese) 401; 4. Laratore (Roata Chiusani) 372; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 195; 6. Roselli (Atl. Novese) 190; 7. Aimar (Atl. Pinerolo) 184; 8. C.Chiabrera (Brancaleone Asti) 176; 9. Agoglia (Brancaleone Asti) 170; 10. Picollo (Maratoneti Genovesi) 143.

Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 462 punti; 2. Rabbia (Brancaleone Asti) 368; 3. Cavalieri (Sisport) 356; 4. Di Salvo (Roata Chiusani) 326; 5. Mocci (Bio Correndo Avis) 271; 6. Laino (Brancaleone Asti) 270; 7. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 225; 8. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 217; 9. Sulis (Brancaleone Asti) 194. 10. Azeroual (Atl. Alessandria) 191.